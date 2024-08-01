完成穿越夢！韓國必訪5大浪漫宮殿　還有附近好評韓服店懶人包

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文／ReadyGo

穿上韓服漫步於宮殿的土地之上，宛如韓劇般穿梭於古今。從《步步驚心：麗》到《哲仁王后》，相信每位韓劇迷都曾幻想穿越至古代與君王大談浪漫。今天就帶大家來看看韓國必去的5大宮殿，更加碼介紹周遭好評且不踩雷的韓服店，讓你快速租借韓服，完成穿越夢！

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韓國景點

身著韓服一探5大古宮的浪漫

全韓國最大宮殿－景福宮경복궁

每一個宮殿都有自己專屬的歷史與特色，作為朝鮮5大宮殿之首的「景福宮」建造於1394年，宮殿整體設計融合了自然風景與複雜的宮廷建築，擁有著朝鮮王朝初期最輝煌的200年歷史，是拍韓服的首選之地！除此之外，這裡的「光化門」也是韓劇《鬼怪》的拍攝地之一，想要感受韓劇氛圍的影迷絕對不能錯過。

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地點：首爾特別市鍾路區社稷路161

地鐵：近安國站1號出口、景福宮站5號出口

門票：3000 韓元

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鬼怪迷必去的石牆路－德壽宮덕수궁

宛如現代與古代的時空交錯，「德壽宮」位在首爾市鍾路區的心臟地帶，周圍有現代化的建築和辦公樓，形成了現代與傳統的獨特對比。它的建築風格融合了傳統的朝鮮建築和西方建築風格，呈現出獨特韓國皇家建築風格。雖然該宮殿規模較小，但經常舉辦各種文化活動和特展，仍吸引了大批遊客前來放鬆、享受悠閒時光。

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地點：首爾特別市中區世宗大路99

交通：近市廳站2、3號出口

門票：1000 韓元

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不同四季樣貌的世界遺產－昌德宮창덕궁

有著「王的秘密花園」之稱的昌德宮，擁有著韓國最美麗的古代庭園－「貞信殿後花園」，這個花園是皇室成員和貴族休憩和娛樂的場所，也是舉行宴會和文化活動的場所。如今已開放給民眾參觀，遊客可以在這裡漫步，欣賞美麗的景色，感受古代宮廷的氛圍。

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地點：首爾特別市鍾路區栗谷路99

地鐵：近安國站3號出口

門票：3,000 韓元

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后宮鬥爭的悲傷舞台－昌慶宮창경궁

典緻的「昌慶宮」為朝鮮大王大妃、大妃等王室成員所居住的地方，與昌德宮並稱為東闕。擁有韓國第一座採用西方建築風格設計的溫室，各種當地與進口的花卉植物都可以在這裡找到！除此之外，這座宮殿還隱藏了許多悲傷故事，歷經了多次火災與亂政，一直到今天這些故事仍被流傳下來。

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地點：首爾特別市鐘路區昌慶宮路185

交通：近惠化站4號出口

門票：1000 韓元

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唯一對外免費開放的宮殿－慶熙宮경희궁

曾名為「慶德宮」的「慶熙宮」因位於正宮景福宮（北闕）的西側，而稱為「西闕」，最初建於1616年，曾為朝鮮王朝時期的重要政治和文化中心之一。後來因戰爭和火災等因素多次被毀，如今僅存部分建築和遺址，雖然如此，但仍能在這裡欣賞到一些保存完好的古建築，探索宮殿的歷史和文化意義。

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地點：首爾市鍾路區新門路2街1號

交通：近光化門站1號出口、景福宮站7號出口、西大門站4號出口

門票：免費

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