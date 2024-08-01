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文青男女逛街首選中山區！復古日系底片選物店、神秘肉桂捲藏巷內

▲▼台北赤峰街探險！Waku旗下全新咖啡廳、超可愛底片相機。（圖／ReadyGo提供）

首圖／ReadyGo

文／ReadyGo

繼信義區之後，中山赤峰街成為大家逛街、約會的台北一日遊第2選擇。擁有許多日系復古咖啡廳、選物店、服飾店，這次特派員就要帶大家去台北中山赤峰街探險，ReadyGo！

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台北一日遊

Cafe Waku
Waku餐飲系列以日系餐飲為主，目前有漢堡店、Pasta等，Cafe waku 是旗下新開的咖啡廳！以奶油白色色調為主，餐點、裝潢設計仍延續Waku風格。一進入店內就傳出陣陣咖啡香氣，即使是平日下午也是高朋滿座的狀態，這次點了海鹽三溫糖布丁、紅豆白玉可朗芙、焦糖爆米花拿鐵、焙茶牛奶。

紅豆白玉可朗芙是前陣子韓國很紅的可頌鬆餅，整體吃起來很酥脆，紅豆泥大概微甜配點鮮奶油，就彷彿在嘴裡跳華爾滋。海鹽三溫糖布丁是比較緊實的口感，搭配下面微甜的焦糖醬很有Waku的日系風格。焦糖爆米花拿鐵是偏甜的拿鐵，焙茶牛奶口感很像星巴克的福吉茶那提，絕對要嚐嚐看。

▲▼台北赤峰街探險！Waku旗下全新咖啡廳、超可愛底片相機。（圖／ReadyGo提供）

圖／ReadyGo

地址：台北市大同區承德路二段75巷28號1樓
電話：02－2559－0093
營業時間：11：00－21：00

SNAPPP寫真私館AKA赤店
甲咪來到赤峰街必去逛的一家店「SNAPPP寫真私館AKA赤店」，門口以滿滿的底片相機跟底片裝飾。底片相機又重新燃起一陣風潮，這裡有賣單次的傻瓜底片相機跟可以更換底片的相機，還有一些日系選品。最低只要500元起就可以把傻瓜底片相機帶回家拍照。

▲▼台北赤峰街探險！Waku旗下全新咖啡廳、超可愛底片相機。（圖／ReadyGo提供）

圖／ReadyGo

地址：台北市大同區赤峰街28－2號1樓
電話：02－2756－0701
營業時間：14：00－19：00

Miss V Bakery Cafe 赤峰店
之前就有聽說赤峰街有一間很厲害的肉桂捲店，這次終於來朝聖，Miss V的肉桂捲可是有榮獲台北第一名的美名，店內不只賣肉桂捲，還有其他甜點跟麵包。店內環境很舒適，偶爾會飄來加熱肉桂的肉桂香。點了醇肉桂捲，以丹麥麵包的手法去製作，提升整個肉桂捲的口感。

▲▼台北赤峰街探險！Waku旗下全新咖啡廳、超可愛底片相機。（圖／ReadyGo提供）

圖／ReadyGo

地址：台北市大同區赤峰街49巷22號1樓
電話：02－2559－7391
營業時間：11：00－19：00

赤峰街打卡攻略
赤峰街其實充滿懷舊復古的風情，有各式各樣的咖啡廳，同時也存在著過往汽車五金的店面。這些特殊的街景跟氛圍，總是吸引不少喜愛攝影的人去赤峰街拍拍照。若用手機拍也可以，找好角度，搭配一點道具，後續可以用手機內建調色調。MZ世代吹起的0.5倍鏡拍攝手法同樣也可以使用，不同世代的東西撞在一起總會有不同的感覺。

▲▼台北赤峰街探險！Waku旗下全新咖啡廳、超可愛底片相機。（圖／ReadyGo提供）

圖／ReadyGo

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