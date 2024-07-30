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苗栗親子住宿推薦！將小城堡搬入房內　歐洲鄉村小屋螢火蟲環繞

▲▼別再說苗栗無聊 超狂親子住宿推薦！遊樂園、螢火蟲、溜滑梯通通有。（圖／RedyGo提供）

首圖／泰安觀止溫泉會館、享沐時光莊園渡假酒店

文／ReadyGo

當預計帶著小孩在台灣國內旅行的時候，大家會想到哪裡，除了台北、台中、高雄等大城市之外，其實苗栗也是不能錯過的目的地！本次就帶來最適合爸媽們帶著兒童入住的苗栗親子住宿推薦，不僅從大型豪華酒店到溫馨宜人的民宿小屋應有盡有，正在煩惱去處的人不妨趕緊作為實用的參考。

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苗栗住宿－2家苗栗親子民宿推薦

兔子跳跳親子民宿
不管是住膩了大飯店、希望節省預算，還是想讓小孩子一踏入房間就驚喜歡呼，都能將兔子跳跳親子民宿納入住宿名單中。此處共備有房型各有所異的5間房，其中的溜滑梯房型更是吸睛有趣。若選擇包棟房案更是自在，不但能預先租借Switch遊戲機與麻將，還有戶外空地可供平日大啖烤肉，打造截然不同的出遊回憶。

▲▼別再說苗栗無聊 超狂親子住宿推薦！遊樂園、螢火蟲、溜滑梯通通有。（圖／RedyGo提供）

圖／兔子跳跳親子民宿

地址：苗栗縣竹南鎮科專八路10號
電話：0903296846

南庄橄欖樹咖啡廳民宿
放眼苗粟大大小小的無數間民宿，南庄橄欖樹咖啡廳民宿應可說是設施裝潢最為優美的一家！不管是館內的咖啡廳、客房還是庭院，皆精心佈置成溫馨又優雅的歐洲鄉村小屋，讓人宛如置身於童話世界中，搭配周遭出沒的螢火蟲與小貓咪更添夢幻氣息，不少人甚至專程來此拍攝婚紗照，想一睹美景的不妨趕緊訂房。

▲▼別再說苗栗無聊 超狂親子住宿推薦！遊樂園、螢火蟲、溜滑梯通通有。（圖／RedyGo提供）

圖／南庄橄欖樹咖啡廳民宿

地址：苗栗縣南庄鄉蓬萊村42份7－6號
電話：0919822379

苗栗住宿－4家苗栗親子飯店推薦

苗栗馥藝金鬱金香酒店 Golden Tulip Aesthetics
對於習慣入住於國際連鎖大飯店的人來說，來到苗栗的住宿首選莫過於馥藝金鬱金香酒店。Golden Tulip是與法國 Louvre Hotels Group合作的高級品牌，飯店內從硬體設施到軟體服務皆有一定程度的水準，且不時推出獨創新意的住房活動，例如與Starbucks星巴克攜手為房客提供濃郁香醇的現做咖啡，想必能瞬間洗去爸媽帶小孩出門遠行的疲勞。

▲▼別再說苗栗無聊 超狂親子住宿推薦！遊樂園、螢火蟲、溜滑梯通通有。（圖／RedyGo提供）

圖／苗栗馥藝金鬱金香酒店

地址：苗栗縣竹南鎮公園路106號
電話：03－7539888

尚順君樂飯店 Grand Royal Hotel
攜家帶口出門旅行時，最怕遇到的就是天氣不佳以及小孩子不配合。但在尚順君樂飯店絲毫不用擔心，這裏結合了號稱孩子天堂的尚順育樂天地，室內設置了大型綜合商場、電影院與兒童樂園，且涵蓋了偌大的魔法學園、刺激驚險的設施以及幼兒也能玩的遊戲，無論是任何年齡層都能玩上一整天。

▲▼別再說苗栗無聊 超狂親子住宿推薦！遊樂園、螢火蟲、溜滑梯通通有。（圖／RedyGo提供）

圖／尚順君樂飯店

地址：苗栗縣頭份市育樂街6號
電話：03－7539555

泰安觀止溫泉會館
如果想全家一起好好放鬆，就推薦來到苗栗富有盛名的泰安觀止溫泉會館。從建築物融入大自然的外觀設計，就能感受到令人身心舒暢的氛圍，還可以在搭配蟲鳴鳥叫與水流聲中，沈浸在寬廣舒適的溫泉池、足浴池以及游泳池中，若再預約一次手法專業的頂級SPA療程，更是能夠藉著旅遊的機會徹底充電一番。

▲▼別再說苗栗無聊 超狂親子住宿推薦！遊樂園、螢火蟲、溜滑梯通通有。（圖／RedyGo提供）

圖／泰安觀止溫泉會館

地址：苗栗縣泰安鄉圓墩58號
電話：03－77941777

享沐時光莊園渡假酒店 Shine Mood Resort
如欲造訪景色優美的苗栗縣苑裡鎮，就不可不提座落於此的享沐時光莊園渡假酒店。此飯店佔地遼闊，備有露天風呂、個人湯屋、KTV等舒壓設施，更為家庭旅客們準備了各種親子活動，例如今年兒童節舉辦的闖關得獎遊戲，都能讓大人小孩共同創造出難忘又有趣的珍貴回憶。

▲▼別再說苗栗無聊 超狂親子住宿推薦！遊樂園、螢火蟲、溜滑梯通通有。（圖／RedyGo提供）

圖／享沐時光莊園渡假酒店

地址：苗栗縣苑裡鎮錦山八鄰8－1號
電話：03－7539888

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