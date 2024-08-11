隱身神農街的摩登老屋！深夜喝咖啡享受慵懶時光　結合懷舊住宿區

首圖／IG＠____ivy.h____、IG＠ytb425

文／ReadyGo

有著文青聚集地之稱的神農街上，隱藏著一間台南咖啡廳「BELONGINN」。低調的紅色燈籠為夜晚未歸的路人照亮前方的道路，淡淡的咖啡香氣在空氣中漫延，典緻窗花為老宅建築增添幾分質感。慵懶的音樂聲帶些復古氣息，使人不禁沉浸其中、無法自拔，更重要的是該店為寵物友善，只要寵物不落地，就可以帶進裡頭。

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圖／IG＠yulllin_

環境介紹

「BELONGINN」一樓為咖啡廳，平常最晚會營業至半夜12點，2樓則為住宿區，除了房間坪數大、風格復古，還另附貼心下午茶供房客品嘗。咖啡廳的部分，可分為3種不同型式的座位區，其中連接前後棟的天井是最適合拍照的地方，如在下午時段，可見細細陽光透過天窗照射進來，點點零星光線別有一番風味。

復古磨石子地面與歐式洋風元素相撞

展現出獨有摩登韻味，另外該店距離台南車站只有6分鐘的車程，僅需低消一杯飲品便能無限制用餐時間。但由於用餐時間無限制，因此無訂位服務，想度過慵懶時光，就必須早點排隊。

圖／IG＠____ivy.h____

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菜單

「BELONGINN」從單品咖啡、啤酒、拿鐵、無咖啡因氣泡飲到鹹食皆有提供。其中店裡還有賣周邊商品以及咖啡豆，如果品嘗完咖啡覺得喜歡想要帶回家，也可以跟店家詢問相關豆子。甜點則另外被放置櫃檯前的甜點櫃內，每日都是不同的現做品項，讓來店的客人可以品嘗最新鮮的滋味。

圖／BELONGINN FB

甜點介紹

巴斯克系列

該店的巴斯克系列最經典的為鐵觀音跟焦糖蘋果口味，濃郁的乳酪香氣與鐵觀音搭配，結合了台灣茶文化與西班牙巴斯克綿密口感。融合不相斥，淡淡的焦糖蘋果風味也令人著迷，外皮酥脆、蛋糕體鬆軟，不會過於甜膩、療癒的甜點使人不禁一口接著一口。

圖／IG＠ytb425

燒餅系列

手做燒餅完全是「BELONGINN」的特色餐點，表皮酥脆宛如薄餅、內裡千層彈牙且濕潤，搭配限定餡料，每一口都是滿滿的驚喜，成為每一位前來的饕客必須點的美食。

圖／IG＠____ivy.h____

奶酒布丁

每日限量的濃濃奶酒布丁加上濃濃奶酒飲，完整體現「專屬大人的滋味」，甜漿不死甜、濃郁的酒香氣中夾帶著布丁香氣。口感綿密滑順且扎實，尤其上頭還撒滿了堅果，增添整體漸層的豐富口感。

圖／IG＠belonginn

BELONGINN



地點：台南市中西區神農街80號

電話：0908－098－955

營業時間：16：30－00：00

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