新竹周末限定！竹北夜市美食攻略　烏龍茶滷汁秘方香氣超濃郁

首圖／IG@stovefoot_garlictofu、IG@hsu.foodie.gourmet

文／ReadyGo

位在新竹縣西北部的竹北市，不僅生活機能完備，居住品質也很好，交通又很方便，因此近幾年快速崛起，吸引許多人口移入居住。而在這裡，有個僅營業周末的竹北夜市，就在環北路五段和新光二街交叉口，因臨近竹北光明商圈，所以每到假日總是人聲鼎沸。看著琳瑯滿目的招牌，如果一時之間不知道要吃什麼，不妨跟著小編的腳步，看看竹北夜市有哪些排隊美食！

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新竹美食 竹北夜市必吃攻略

後山林記炸蛋蔥油餅

超多銅板美食在竹北夜市！「後山林記炸蛋蔥油餅」將餅皮炸至金黃酥脆後起鍋，接著趕緊瀝油，並且依照客人喜好刷醬料或撒胡椒。吃之前，建議要小心剛炸起來的炸蛋蔥油餅會十分燙口，而當一口咬下蔥油餅時，半熟蛋蛋液將流入你的口中，搭配酥脆一起享用，真的會讓人忍不住一口接著一口，即使很燙也想趕快把它完食。

圖／IG@hsu.foodie.gourmet

電話：0917－357－169

西班牙油條

據說很多人專程到竹北夜市買的「西班牙油條」，多年來累積了眾多忠實顧客，而店家提供經典肉桂糖、原味白糖和香濃可可口味，一份有6支，還可以混搭口味。剛炸好的西班牙油條，口感是外酥內軟，原味的話可以嚐到麵團香，較適合小朋友吃，香濃可可也不會過於死甜，至於經典肉桂則是大大推薦給愛吃肉桂的讀者，連冷掉都很好吃。

圖／西班牙油條 Mr.Churros

圖／西班牙油條 Mr.Churros

電話：0918－086－890

營業時間：周末17：00－23：00

湘記高粱酒湯汁煙錢

「湘記高粱酒湯汁煙錢」於新竹市發跡，是深受在地人喜愛的香腸與大腸包小腸！有趣的是，他們家的香腸比米腸還大，重點是烤得鮮嫩多汁，有著淡淡的高粱味，而米腸則吃得出粒粒分明的口感。雖然因店家現烤，可能需要等較久的時間，但是真材實料又很涮嘴，其美味的程度，還是很值得耐心等候。

圖／IG@yuyah930

新竹花市地瓜拔絲

喜歡拔絲地瓜的口感的朋友「新竹花市地瓜拔絲」分為大份跟小份，外皮炸得恰恰的，包裹著酥脆的糖衣，而一口咬下便可感受到地瓜的鬆軟與香甜，好吃極了！店家除了每周末晚上在竹北夜市之外，白天會先在新竹假日花市擺攤，周二及周四固定在新竹後站夜市，周五則是在新竹樹林頭夜市，營業時間與詳情可以先查看臉書。

圖／新竹花市地瓜拔絲

圖／新竹花市地瓜拔絲

電話：0910－046－994

營業時間：19：00－22：30

甜心白糖粿

「甜心白糖粿」提供多元口味，有原味、花生、芝麻、黑糖、麵茶、可可、抹茶、梅粉、紫地瓜、東美可可、蜂蜜、煉乳等等，一份4支，可挑選兩種口味。甜心白糖粿的口感較為軟韌，但隨著細細咀嚼，就會慢慢感受到調味粉的香氣，不過根據臉書最新消息，闆娘不久後將會生產，所以擺攤時間跟地點，還請大家關注他們的動態。

圖／IG@sweet_heart_2020_07

灶腳古早味蒜香烏龍豆干

在全台有許多服務據點的「灶腳古早味蒜香烏龍豆干」，在竹北夜市也有著超高人氣！店家使用大溪特產大黑豆干，滷汁則是以烏龍茶和溫補中藥材燉煮而成，而餐點品項頗多，像是蒜香豆干、蒜香米血、蒜香豆皮、蒜香蘭花干、蒜香拌麵等等，每一種食材都會滷得入味，搭配蒜香醬汁更是一絕，無論天冷天熱都很適合來一份。

圖／IG@stovefoot_garlictofu

圖／IG@stovefoot_garlictofu

圖／IG@stovefoot_garlictofu

電話：0985－933－414

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