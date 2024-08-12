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踩上冷卻後的熔岩！夏威夷自由行最詳細攻略　跳島交通＋各島嶼景點介紹

▲▼夏威夷交通與跳島方式，各島嶼景點推薦！最詳細攻略。（圖／ReadyGo提供）

首圖／IG@yourdebbybaby、 IG@wifekaman

文／ReadyGo

「來去Hawaii～」陽光熱情、渡假勝地的夏威夷每年吸引數以百萬計的全世界各地遊客，彷彿夏威夷就是渡假享受的最高級。夏威夷由許多小島組成，共有137個島嶼與珊瑚礁，大多數觀光客會去的島嶼包含歐胡島、夏威夷島與茂宜島。小編這次整理夏威夷自由行，島上交通與跳島方式，還有各島嶼的景點推薦，讓大家第一次去夏威夷就上手！

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▲▼夏威夷交通與跳島方式，各島嶼景點推薦！最詳細攻略。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@yourdebbybaby

夏威夷自由行

飛往夏威夷
目前飛往夏威夷檀香山的航班，在台北搭乘絕大多數都需要轉乘非直達，最短飛行時間約12小時，可以選擇在大阪、東京、沖繩或者首爾轉機。

夏威夷島上交通
除了選擇搭乘公車，夏威夷各島都有租車公司可以自駕旅行，不過需要事先準備的資料較多較繁雜，若是覺得太麻煩也可以在台灣就先預訂好租車，沿著夏威夷各島海岸線開環島公路，將海邊風光盡收眼底。

跳島方式
夏威夷跳島方式主要還是以搭飛機為主，從檀香山搭乘國內航班至夏威夷各島平均每小時都有航班。航行時間僅1小時，票價大多位在120至140美金左右，換算台幣約3500至4500元，是大多數人選擇的跳島方式。另外也可以選擇搭郵輪跳島，不過花費的時間較長，行程相對來說不自由，但若是想悠閒旅行的人或許可以嘗試看看。

夏威夷景點

歐胡島

鑽石頭山（Diamond Head）
鑽石頭山是夏威夷歐胡島的著名景點之一，雖然名稱有鑽石，但卻是跟鑽石完全不相關的地方。是當初19世紀的英國水手誤以為石頭中藏有鑽石而得名。10萬年前曾爆發過一次，目前已為死火山，鑽石頭山有條登山步道，徒步往返需一個半至兩個小時，在山頂上可以欣賞到威基基海灘、恐龍灣與部分檀香山市的城市風景。

▲▼夏威夷交通與跳島方式，各島嶼景點推薦！最詳細攻略。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@l_______l.ooo

地址：美國夏威夷州瓦胡島東南角
營業時間：06：00－18：00

古蘭尼牧場（Kualoa Ranch）
電影迷一定要將古蘭尼牧場排入行程之中！眼尖的人一定發現了，建於1850年的古蘭尼牧場是許多好萊塢電影拍攝取景地點。包括Hollywood Movie Sites Tour《侏儸紀公園》、《哥吉拉》、美國影集《迷失》等作品。除了參與電影拍攝場景，還能在園區騎2個小時的馬，享受夏威夷平靜的夏日自然風光與最原始的模樣。

▲▼夏威夷交通與跳島方式，各島嶼景點推薦！最詳細攻略。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@wifekaman

地址：Kualoa Ranch, 49-560 Kamehameha Hwy, Kaneohe, HI 96744, USA
營業時間：07：30－18：00

珍珠港
「當歷史課本的內容如實的呈現在眼前原來是這種感覺！」坐落於夏威夷珍珠港的美國海軍亞利桑那號戰艦紀念館，是用來紀念珍珠港事件中被擊沉的亞利桑那號戰艦（USS Arizona BB-39）殘骸。直到今日亞利桑那號的殘骸中仍躺著1177名陣亡將士中的1102具遺體，許多遊客會將花環或花瓣撒在水面上哀悼過去陣亡的將士，也是到夏威夷必訪的景點之一。

▲▼夏威夷交通與跳島方式，各島嶼景點推薦！最詳細攻略。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@milulube114

地址：夏威夷州歐胡島檀香山西方
營業時間：07：00－17：00

威基基海灘（Waikiki Beach）
 來到夏威夷怎麼能不去海灘曬曬太陽玩水，夏威夷最著名的度假勝地便是威基基海灘，是那種就算飯店附近也要特地來此一遊的地方。只要天氣晴朗，無論何時海邊永遠都都會有人在曬太陽、衝浪甚至是划船，這裡也是絕佳的賞日落景點之一。更有人稱夏威夷之所以是全球度假勝地，便是因為有威基基海灘，讓夏威夷得此美名。

▲▼夏威夷交通與跳島方式，各島嶼景點推薦！最詳細攻略。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@yourdebbybaby

地址：Kalakaua Blvd, Honolulu, Oahu, HI 96815
營業時間：24小時營業

夏威夷島

夏威夷火山國家公園
 夏威夷有著全球數一數二的巨大活火山山峰，地貌變化豐富，來到夏威夷大島，你可以乘坐直升機或者親自走訪火山國家公園。幸運的話還能親眼目睹岩漿，踩在冷卻後的熔岩旁，彷彿珊瑚礁般的脆化簡直不可思議。只有親眼目睹了岩漿凝固後的廣大平原，加上四處冒煙的地洞，才能了解與讚嘆大自然的力量與人類的渺小。

▲▼夏威夷交通與跳島方式，各島嶼景點推薦！最詳細攻略。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@yp_liu728

地址：夏威夷大島夏威夷火山國家公園
營業時間：09：00－17：00

黑沙灘（Punaluʻu Beach）
 位在夏威夷大島東面，有一處沙灘由烏黑砂礫所組成，而黑色的沙子是由於火山噴出後產生的玄武岩所構成，這裡的沙子細膩而柔軟；另外除了觀光客造訪，這裡也是海龜熱愛的沙灘之一，隨處可見大隻的海龜在海灘上休息，因此到夏威夷旅行前往觀賞野生海龜也成為必訪的景點之一，不過還是要提醒大家觀賞請勿觸碰與驚嚇海龜。

▲▼夏威夷交通與跳島方式，各島嶼景點推薦！最詳細攻略。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@niinii1003

地址：Ninole Loop Rd, Punaluu, HI 96772
營業時間：24小時營業

茂納凱亞山觀星站（Mauna kea）
 位於夏威夷大島上的一座火山「茂納凱亞山」也有人稱毛納基火山Mauna kea（意為白山），海拔約4200公尺在冬天山頂會積雪，所以得其名。而茂納凱亞山也被稱為「全世界最佳的天文台台址」，山頂的位置在40％的大氣和90％的水蒸氣之上，因此能看到格外清楚的星空影像。是那種用手機拍都能拍到滿天銀河的地點，喜歡看星星的人一定要晚上去參觀。

▲▼夏威夷交通與跳島方式，各島嶼景點推薦！最詳細攻略。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@jiang_lexi

地址：Mauna Kea Access Rd Hilo, 夏威夷島, HI
營業時間：09：00－21：30

茂宜島

卡阿納帕利沙灘（Kaanapali Beach）
 卡阿納帕利沙灘是來到茂宜島必須排進的慵懶行程之一，這裡是夏威夷第一個計畫度假村。也因為它的成功模式後來複製到世界各地，才有現在的度假村設施。而卡阿納帕利沙灘更曾被評為「美國最佳海灘」，這裡的水上設施很豐富，包含潛水、浮潛或划船，而就算不玩水，光是待在海灘曬日光浴、聽著海浪拍打的聲音也很幸福。

▲▼夏威夷交通與跳島方式，各島嶼景點推薦！最詳細攻略。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@yourdebbybaby

地址：Kaanapali, 夏威夷 96761美國
營業時間：24小時營業

▲▼夏威夷交通與跳島方式，各島嶼景點推薦！最詳細攻略。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@luckyusername_portrait

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