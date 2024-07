馬來西亞「高空約會」特輯！6家SKY BAR介紹　絕美煙火在窗邊綻放

首圖/IG@eqkualalumpur、IG@bisousparis

煙火在空中完美綻放、照亮了馬來西亞的被夜晚籠罩的土地,說到來到馬來西亞最浪漫的便是看煙火表演,除外,煙火綻放點主要是吉隆坡的國油雙峰塔及獨立廣場,其中國油雙峰塔又被稱作雙子星塔,宛如台灣的101大樓,國油雙峰塔為大家必定打卡的看煙火景點!不想人擠人、想在高空餐廳品嚐著美食,啜飲著紅酒觀賞絕美煙火,這次特別幫各位挑出馬來西亞超夯的空中餐廳與高空酒吧。

超夯空中餐廳&高空酒吧

從盛貿飯店sky bar、Sky51 Sky Bar、WOOBAR,W Kuala Lumpur、Envi Skydining、Atmosphere 360、Sabayon at EQ,讓你可以輕輕鬆鬆用最美的模樣與國油雙峰塔合照,幸運的話還能拍出絕美煙火照,一起來看看。

精選高空酒吧 隨便就能擁有煙火絕美照

盛貿飯店sky bar

冷調色的雙子星塔大樓與廣場前的繽紛色彩相映,將馬來西亞的夜景顯得溫暖浪漫,位在盛貿飯店內的Sky Bar是當地最熱門的高空酒吧之一,除了可以近距離眺望雙子星塔大樓,在2007年更被Tatler雜誌社評選為「最佳馬來西亞酒吧」,且連續4年被Expatriate Lifestyle的讀者選為「馬來西亞最佳酒吧」和「最佳酒店酒吧」,其中絕佳的賞煙火位置便就在酒吧窗邊,想要擁有最好的觀賞點,記得要提早訂位。



地址:Traders Hotel Kuala Lumpur, Kuala Lumpur City Centre, 50088 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur,

馬來西亞營業時間:周日至周四17:00-00:00、周五至周六17:00-01:00

電話:(+60)3-2332-9888

Sky51 Sky Bar

提到近期最爆紅的網美高空酒吧,那就不得不提到Sky51 Sky Bar,該酒吧位在EQ酒店51樓,閃閃發光如星空的走道使人著迷,能夠一覽360度城市景觀的高度更是讓人醉心,將吉隆坡塔和雙峰塔雙塔作為拍攝背景,還能輕鬆拍出絕美大片。除了美景之外,喜歡喝調酒的女孩們不能錯過的經典必點就是Pretty in Pink,微甜的酒香氣不刺激,清爽口感瞬間屢獲大家的少女心。



地址:EQ, Equatorial Plaza, Jln Sultan Ismail, Kuala Lumpur, 50250 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan, 馬來西亞

營業時間:17:00-01:00

電話:(+60) 3-2789-7777

WOOBAR, W Kuala Lumpur

波光粼粼的水池相鄰著雙子星塔,讓夜晚增添了些慵懶色彩,位在吉隆坡W酒店的WOOBAR,採用著浮誇的夜店風格,由於該酒吧便位在雙子星塔旁,從泳池的各個角度都能將其的美拍進小小的手機畫面中,燦爛的煙火四起,將整片天空照耀的閃閃發亮,浪漫且絕美的畫面會成為一輩子難忘的記憶。



地址:Level 8, W, 121, Jalan Ampang, Kuala Lumpur, 50450 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, 馬來西亞

營業時間:周日至周四11:00-23:00、周五至周六11:00-00:00

電話:(+60) 12-347-9088

私藏四大高空餐廳 直接擁有浪漫的煙火晚餐

Envi Skydining

平價美食也可以享有高規格的美景!Envi Skydining主打平價美食,從披薩、義大利麵到漢堡等西餐,每一道都是精緻的擺盤,該間餐廳便位在吉隆坡雙子星塔对面的Menara TA One,除了有室內的座位區,還在戶外設立高腳桌椅,讓你可以依邊品嚐美食一邊觀賞雙子星塔在夜晚中的美。



地址:Menara TA One, 22, Jalan P. Ramlee, Kuala Lumpur, 50250 Kuala Lumpur, 馬來西亞

營業時間:周一至周六11:00-15:00、17:00-00:00,周日17:00-00:00

電話:(+60) 19-771-7170

Atmosphere 360

在高空旋轉餐廳俯視著絕美煙火、品嚐精緻的美食是一大享受,Atmosphere 360坐落在吉隆坡塔內,是一間吃到飽自助式旋轉餐廳,擁有各式各樣的道地美食和國際特色的多元菜色,其中最具特色的便是餐廳會自行旋轉,讓人可以從各種角度欣賞夜晚景色,奢華又精緻的裝潢,使得該餐廳成為大家求婚與約會的絕佳選擇。



地址:TH02, Menara Kuala Lumpur, 2, Jalan Puncak, 50250 Kuala Lumpur, 馬來西亞

營業時間:12:00-22:00

電話:(+60)3-2020-2020

Sabayon at EQ

提到高空餐廳,就會讓人聯想到位於EQ酒店51樓的Sabayon at EQ,這是一間結合馬來西亞傳統風味的歐式美食餐廳,必點的美食包含如鞑靼牛肉、龍蝦濃湯、羊里脊肉等經典料理,除了好拍又很美味!整體裝潢還規劃了各種主題的精緻佈置、挑高的天花板更顯得整體高雅氣派.很適合浪漫約會與好友相聚的選擇之一,另外,如果幸運的入座戶外座位區,還能享受高層樓的遼闊視野,是觀賞煙火的最佳地點。



地址:Level 51, EQ, Equatorial Plaza, Jln Sultan Ismail, 50250 Kuala Lumpur, Federal Territory of Kuala Lumpur, 馬來西亞

營業時間:周一至周六17:30-23:00,周日12:00-15:00、17:30-23:00

電話:(+60)3-2789-7800

馬來西亞美食推薦|通通吃完才算去過吉隆坡!必吃椰漿飯、排隊小吃沙嗲,傳統糕點

