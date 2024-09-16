沒預訂絕對吃不到的屏東牛肉爐！隱藏版「豬肉拌蛋」吃法老饕最愛

出生於新北市，後來讀書在台南，就從此愛上台南的天氣、食物、人文，還有滿滿的人情味，寫出最真實的口感，譜出最純真的感受。

撰文攝影／台南吃貨。愛吃輝。好吃好玩好旅遊、整理／實習記者張宜樺

這間屏東火鍋是在地友人推薦的，連開火鍋店的友人也很愛吃，到底是什麼魅力可以讓這位友人這麼愛這間火鍋呢？屏東火鍋最經典的莫過於牛肉汕頭火鍋，這間則是豬肉比牛肉更有名，就跟著愛吃輝來吃吃看這間屏東火鍋好不好吃吧！

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街頭牛肉爐介紹

這間屏東火鍋相對來說好找，停車不會說不方便，但是你真的要提早訂位。基本上就是跟他說人數，他會先配基本菜盤跟肉盤，就跟一般汕頭火鍋一樣。這邊的火鍋料種類算是很豐富，也不會是隨隨便便的垃圾火鍋料。

▲這裡的火鍋料有手工的也有桂冠可以選擇，我個人還是比較偏好手工的版本。

豬肉經特殊處理

這裡的豬肉不知道經過什麼特殊處理，吃起來就是相當軟嫩，我個人猜想應該是打過鹽水，只是鹽水的流程跟比例應該是店家的功夫所在了。

▲友人推薦一定要先打顆蛋拌一拌，然後再充分攪拌一下。

▲呈現這樣的狀態最好吃，這種吃法，好像我以前吃涮涮鍋的吃法，真的是很古早味的方式！

食用心得

這間的湯頭我個人覺得也是不錯，肉質也是相當棒，價格上來說我覺得不貴，如果我是在地人，我的確會常常來吃，不過不會是會特地跑來的類型，可是口味上又讓人印象深刻，總之，這間真的是讓我相當矛盾的一間店，如果剛好在屏東市區要找東西吃，我覺得這間很值得來吃。

看到部分評論說價格亂算，我個人覺得自己也要好好算一下，畢竟人不是機器，發生失誤是很正常的，尤其是一窩蜂一堆人要結帳的時候，難免會出錯，這種傳統式沒有用POS機的店家，多少都會發生失誤。至於服務問題，他收你服務費了嗎？

街頭牛肉爐

地址：屏東縣萬丹鄉萬丹路一段488號

電話：08－777－6296

營業時間：11：00－1400、17：00－21：00（周三公休）

台南吃貨。愛吃輝。好吃好玩好旅遊

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