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高雄隱藏羊肉爐曝光！紅燒湯頭有夠濃郁　鍋氣炒麵也是老饕最愛

台南吃貨愛吃輝

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出生於新北市，後來讀書在台南，就從此愛上台南的天氣、食物、人文，還有滿滿的人情味，寫出最真實的口感，譜出最純真的感受。

▲▼高雄羊肉爐│在地飄香30餘年。（圖部落客愛吃輝提供）

撰文攝影／台南吃貨。愛吃輝。好吃好玩好旅遊、整理／實習記者柯珮萱

這間高雄羊肉爐很特別，每次經過的時候發現都超級多人，身為部落客的雷達，當然要來吃吃看大排長龍的羊肉爐好不好吃，這裡算是比較冷清一點的區域，所以停車相對來說比較方便。

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這間高雄羊肉爐算是非常好吃
店面也算很大，我不知道該說他是四個店面還是雙店面，反正狡兔好幾窟的感覺，相信台南的朋友從ikea北上的時候應該常常會發現到這間。

▲▼高雄羊肉爐│在地飄香30餘年。（圖部落客愛吃輝提供）

▲▼高雄羊肉爐│在地飄香30餘年。（圖部落客愛吃輝提供）

▲內用空區不算大，店家算是利用得淋漓盡致。

▲▼高雄羊肉爐│在地飄香30餘年。（圖部落客愛吃輝提供）

▲原汁帶皮羊肉爐500元。

基本盤的配料就相當豐富
說真的，以羊肉爐來說，他們真的很便宜！目測大概是正常成年人4到5人份是沒問題的，這裡的湯頭比較屬於是番茄紅燒的類型，湯頭是非常濃郁的類型，但又不會感到死鹹或死甜。

▲▼高雄羊肉爐│在地飄香30餘年。（圖部落客愛吃輝提供）

▲▼高雄羊肉爐│在地飄香30餘年。（圖部落客愛吃輝提供）

▲鹹蜆仔口味上還算不錯，中規中矩的味道，但是就是會讓人不停一口接著一口來吃。

▲▼高雄羊肉爐│在地飄香30餘年。（圖部落客愛吃輝提供）

師傅炒功很強
他們羊肉炒麵的炒功我個人是大大給一個讚賞，不管是鍋氣，還是耐心收汁的耐心程度，唯一可惜的是，他們使用的沙茶醬本身就不是我喜歡的類型，我個人比較喜歡花生香氣比較濃厚的版本，這一點就是見仁見智了。

▲▼高雄羊肉爐│在地飄香30餘年。（圖部落客愛吃輝提供）

▲▼高雄羊肉爐│在地飄香30餘年。（圖部落客愛吃輝提供）

▲▼高雄羊肉爐│在地飄香30餘年。（圖部落客愛吃輝提供）

▲羊肉炒米粉吃起來稍微有一點「糊」的感覺。

▲▼高雄羊肉爐│在地飄香30餘年。（圖部落客愛吃輝提供）

▲涼拌羊肚部分我個人也比較不喜歡，不是他不好吃，而是我心目中還有更好吃的選項。

▲▼高雄羊肉爐│在地飄香30餘年。（圖部落客愛吃輝提供）

▲饅頭羊肉店菜單。

饅頭羊肉店

地址：高雄市前鎮區草衙一路34號
時間：16：00－22：30
電話：07－812－3472
停車：無

台南吃貨。愛吃輝。好吃好玩好旅遊
台南親子部落客、旅行Youtuber，南部好吃好玩好旅遊《跟著愛吃輝好食》 用真實記錄南台灣，集合大台南、高屏、台中、雙北食記。部落格粉絲專頁Instagram

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