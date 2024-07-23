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老店阿輝黑輪與順德牛肉湯都進榜　盤點台南8家米其林新入選餐廳

▲▼台南學甲順德土產牛肉湯，台南牛肉湯。（圖／記者蔡玟君攝）

▲台南學甲順德土產牛肉湯。（圖／記者蔡玟君攝）

記者黃士原／台北報導

今年「台灣米其林指南」發布會將於8月27日舉行，在這之前，1月起就每月公布「新入選餐廳」，他們也可能獲得米其林星級、必比登推介以及綠星，而截至7月，台南已有8家被選進榜，除了傳統小吃，還有蔬食餐廳與法式料理，以下整理店家資訊供饕客參考。

▲阿輝黑輪號稱台南CP值最高的下午茶王者。（圖／可大王愛旅行授權提供，請勿隨意翻攝以免侵權）

阿輝黑輪

已有50年歷史的阿輝黑輪，是台南大同路體育公園一帶超人氣的小店，價格實惠深受本地人及遊客歡迎，炸黑輪和關東煮是必點菜色。此外，米其林評審也推薦大腸包小腸，糯米腸軟糯可口、帶著花生香，包覆的小香腸肥而不膩、充滿肉香。

阿輝黑輪
地址：台南市南區大林路121號
電話：0921-216-792

▲不同於傳統素食餐廳，毛蔬擅長翻轉亞洲經典料理。（圖／毛蔬提供）

毛蔬

不同於傳統素食餐廳，毛蔬擅長翻轉亞洲經典料理，以原型食物融合亞洲各地風格，如南洋沙嗲、川味花椒、韓式泡菜等。像是「塔香脆腸」，將杏鮑菇透過手撕、成串、川燙與煎烤等繁複程序，製作出仿真的脆腸口感。

毛蔬
地址：台南市東區府東街43號1樓
電話：06-209-4699

▲麥謎食驗室本著實驗及研發精神，創作出新穎的麵食。（圖／取自麥謎食驗室臉書）

麥謎食驗室

餐廳名字取自台語「販售麵食」的諧音。廚房團隊均具備西餐背景，本著實驗及研發精神，創作出新穎的麵食。菜單會隨著季節更換，佐料來自世界各地，包括在地人熟悉的剝皮辣椒、赤味噌，也有富東南亞特色的參巴醬、青木瓜。

麥謎食驗室
地址：台南市中西區青年路90號1樓

▲「寓點」的蘿蔔糕。（圖／取自寓點臉書）

寓點

餐廳由移居台灣的香港人創立，所有點心均為店家親手製作，風味經過調整，同時著力復刻其童年點心滋味。熱門品項為四寶滑雞扎，呈現乾魚肚、腐皮、雞肉與芋頭的層次風味。

寓點
地址：台南市東區東興路91號
電話：06-208-9495

▲葉桑生炒鴨肉羹特色是以小鍋炒香而成。（圖／取自米其林網站）

葉桑生炒鴨肉羹

老闆曾在嘉義經營鴨肉羹生意，於2021年選在南紡購物中心附近開設這家餐廳。其鴨肉羹的特色是以小鍋炒香而成，帶著淡淡鑊氣，並配以清甜筍絲。米其林評審建議添加五印醋與少許辣椒粉享用，使味道層次更豐富。

葉桑生炒鴨肉羹
地址：台南市東區林森路二段216號
電話：06-209-5895

▲Hara Peko是一家位於台南中西區的法式料理餐廳。（圖／取自Hara Peko臉書）

Hara Peko

根據餐廳在徵才網的介紹，是一家位於台南中西區的法式料理餐廳，testing menu是主廚每月針對當季特有食材進行發想，將台式在地食材串聯著西式烹調手法，融合了傳統與現代、中西合併的味道，突顯出食材的美味與特性。套餐價1980元。

Hara Peko
地址：台南市中西區永福路二段81巷13號
電話：06-289-3765

▲「添厚」隱藏在大天后宮旁的小巷弄，提供家常台菜。（圖／取自米其林指南網站）

添厚

隱藏在大天后宮旁的小巷弄，老闆是虔誠的媽祖信徒，故店名、室內設計也以此作為連結。米其林評審認為，其家常台菜細膩，如金銀蛋時蔬雖然賣相樸實，風味卻充滿層次。經典湯品魷魚螺肉蒜料好實在，有不同份量可選擇。

添厚
地址：台南市中西區新美街125巷3號
電話：06-222-9109

▲台南學甲順德土產牛肉湯堅持用牛筋加大骨熬出香氣十足又清甜的湯頭。（圖／記者蔡玟君攝）

順德牛肉湯

在地人大推的30多年老店，老闆娘堅持用牛筋加大骨，熬出香氣十足又清甜的湯頭。每天新鮮直送、現點現切的溫體牛肉，每一口都超享受，因此常常提早賣完。

順德牛肉湯
地址：台南市學甲區民權路59號
電話：06-782-0161

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關鍵字： 美食雲 米其林指南 新入選餐廳 新入選 台南美食

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