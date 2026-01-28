沖繩JUNGLIA超詳細攻略！盤點必玩地標設施　高空滑索飛越叢林

Hi~我是滿分，一個愛美又愛玩耍的小女孩，相信親眼走遊的美景一定比看相片來的更動人。 旅行中，我們用相片寫故事，用影片豐富記憶，給自己100分的生活

撰文攝影／滿分的旅遊札記、整理／實習記者蘇相云

號稱沖繩最美的侏羅紀世界「JUNGLIA叢林世界」，網路評價褒貶不一，此行滿分利用暑假也特別帶著ZAQ寶一起來踩點，我們一家都覺得非常好玩，叢林主題的園區設計，關卡和劇情互動的設施體驗，打破以往大家對於樂園設施的感受，這點很特別，還有專屬另類的叢林SPA，水療中心質感很好。

服裝＆攜帶物品

1.穿著舒服的衣服和褲子，部份設施不能穿裙子、高跟鞋和拖鞋，建議避免穿裙裝、拖鞋和高跟鞋。部份體驗設施是提供鞋子的。

2.部份設施會淋到水，建議先準備一～二套的衣服、褲子、毛巾或是拖鞋。

3.夏季天氣熱，最好攜帶帽子、太陽眼鏡、防曬、雨衣、雨傘、防蚊液、拖鞋和電風扇。

4.手機先下載好沖繩JUNGLIA的APP，可利於搶體驗整理券和了解更多園區資訊。

5.親子同行可以攜帶推車。

6.可自備水壺，園區裡有提供免費飲水機。

線上購票＆豪華通行證

玩沖繩JUNGLIA前，門票直接在Klook上購買最方便，若不想要花太多時間排隊，使用鈔能力，搭配豪華通行證也是可以比較輕鬆的玩樂方式。Klook上也有推出沖繩JUNGLIA門票＆豪華通行證的套票組合，就看大家想要玩什麼。比較需要注意的是，買好的門票和豪華通行證是不能取消的。

出發前園區的地圖一定要先攻略，各設施的位置要大概知道，包含餐廳、洗手間、停車場和吸煙區等；此外各設施也有不同的玩樂限制，有的是排隊、有的是抽整理券、有的可以購買豪華通行證，每個遊樂設施也都有不同的限制，滿分也整理了地圖攻略，親子同行的朋友，一定要特別注意。

▲上圖為園區的各設施位置，以及所有設施的身高年齡和體重限制；親子同行，建議可以和小朋友一起玩的先考量，其他有限制的設施，可以再分開去排隊體驗。



交通

沖繩JUNGLIA位在沖繩的今歸仁村，一開幕就湧入人潮，如何抵達，交通也是真的很重要，可以開車或是搭巴士，由於人潮踴躍，JUNGLIA的停車場是需要先預約的，建議先在Klook上買好，直接開進園區最方便，園區停車台幣約400元。

搭乘JUNGLIA EXPERESS

除了自行開車，要先付費預約停車場外，也可以選擇搭乘JUNGLIA EXPERESS的接駁車來到園區，當然也都是需要額外付費的，有從那霸機場接送、恩納度假村出發、名護市政府出發、美麗海水族館出發、以及合作的飯店出發；合作飯店有沖繩東方酒店渡假村、奧利恩本部溫泉酒店、卡奴佳度假村，飯店出發僅提供給有住房的客人預約付費使用。

▲滿分一家當天為自駕遊沖繩JUNGLIA，所以我們直接買好停車券，保證有位置，駛入停車場時，就會有專人引導停車，相當方便，停好車，旁邊就是園區入口。

園區入口環境

新開幕的沖繩JUNGLIA，上午8點半就已經湧入大量排隊人潮，園區入口很美，服務人員也都很熱情，提供免費陽傘，入口旁還有質感洗手間和飲料投幣機，設施很是完善，建議等候入園時，大家都要做好防曬。

▲此行帶ZAQ寶來踩點，可以說是全副武裝，就是要把不舒服的狀態降低到最小，移動時，我們有推車、陽傘、電風扇、太陽眼鏡、準備小零食和瓶裝水。

最新新增設施

夏季的沖繩JUNGLIA真的超級熱也超級曬，每日氣候變化大，當天就下了三次大雨，但又快速放晴，遊樂時就像在泡三溫暖，小孩也跟著我們一會濕一會乾；都說園區很曬，但近期園區新增不少設施，包含沿途可以休息的長椅和陽傘，有質感的洗手間和親子廁所，重點是有冷氣，飲料投幣機也很多，到處可見，而且還有垃圾桶。

▲叢林圍欄不定時會噴出水霧，能適時降溫。

▲還有最新的冷氣房，要是覺得很熱，可以到冷氣休息室冷一下，室內冷氣開放，還有舒服的椅子可以休息，每人限10分鐘，這是很不錯的加分服務。

▲園區裡還特別設計了飲水機，可以隨時補充水分，不一定要一直花錢買投幣機飲料，這點滿分也覺得超讚的。

APP使用

玩沖繩JUNGLIA其實沒有想像的這麼難，把握早點抵達現場排隊，再搭配豪華通行證，將沖繩JUNGLIA的APP打開，掃過門票後，可以直接刷APP的條碼入園，速度快也不需要任何紙本。遊玩者相關的資訊也可以直接輸入，以利後續玩設施時，可以直接線上綁定。

沖繩JUNGLIA的APP優勢，就是打開APP除了可以看地圖方位，也能知道現在哪個設施要等多久，今天有哪些表演及活動可以參加。

▲園區很美，到處綠意盎然，搭配艷陽的藍天，充滿叢林風情，還會播放熱血帶活力的音樂，雖說不像迪士尼和大阪環球影城這麼有共鳴，但音樂不錯聽。

鳥巢餐廳預約攻略

▲鳥巢餐廳很美很漂亮，若想在此用餐的朋友，建議入園就先到園區裡掃碼預約，待接近的時間再來，就能順利入館用餐。

TOP10人氣拍照點

玩沖繩JUNGLIA除了挑戰各種好玩設施，當然也少不了要紀錄一家人開心玩樂的相片。下圖為滿分此行覺得沖繩JUNGLIA很好拍照的地方，很適合親子同行、情侶約會，或是拍全家福，有走到這些地標的朋友，絕對推薦可以一起拍張大合照。

1.FINDING DINOSAURS（尋找恐龍）闖關活動後恐龍地景

2.沖繩JUNGLIA紀念品店內

3.鳥巢餐廳

4.TAM TAM TRAM（遊園車）前

5.沖繩JUNGLIA入園大地標

6.沖繩JUNGLIA戶外廣場（可看到熱氣球）

7.BUGGY VOLTAGE（越野車刺激版）入口

排隊等待注意＆整理券

沖繩JUNGLIA排隊時間到底有多長，真的不誇張，若單純買門票遊園慢慢排隊的話，即便早一點來，可能都是50分起跳的排隊時間，主要是因為許多設施都是需要花時間體驗，再加上設施體驗有劇情的話，可能一個設施項目的體驗就要將近30分鐘。

所以真心推薦，想玩的設施，可以買豪華通行證也就是所謂的快速通關，指定時間免排隊就是舒服；再來就是也可以現場領取整理券，整理券需要到現場專屬設施領取，也是省荷包的一種玩樂方式，就是一開園要去搶整理券，園區也會公告整理券的發放情況，朋友們可以搭配調整玩樂攻略。

超人氣設施體驗

FINDING DINOSAURS（尋找恐龍）

第一個設施滿分帶ZAQ寶去玩尋找恐龍，這是一項探險兼具冒險的體驗旅程，遊戲前要戴安全帽，會有教練引導，帶領我們開啟一趟尋找恐龍的旅程，教練充滿熱情，雖說說的是日文，但有提供翻譯機，所以我們也能理解教練教給我們的任務。

尋找恐龍非常有趣，真的是讓我們在叢林裡探索，找尋各種恐龍，而且恐龍會動、還會發出聲音，相當生動，在探索的過程中，我們有上山下水的感覺，頭會撞到岩石、要走吊橋、要走小山坡，與發現的恐龍近距離接觸，很有真實感，沿途也可以拍照紀念，但要跟著教練的腳步。

▲跟著教練一步步的探索與冒險，我們中間還必須克服恐懼，穿越黑漆漆的山洞、還要駕駛小火車，ZAQ寶是一會有點害怕，一會又玩得很開心。

▲闖關結束後，還會獲得獎章，別忘了坐在大恐龍上合影，畫面真的很好看又溫馨。尋找恐龍整個過程大約30分鐘，滿分和ZAQ寶都覺得很刺激很好玩。

DINOSAUR SAFARI 恐龍探險之旅

恐龍探險之旅是大家評價最高的遊樂設施，一樣是劇情式體驗，想像真的走進侏羅紀的世界。這個設施可以現場排隊，但建議直接買豪華通行證會更快體驗到。恐龍探險之旅是參與者坐上大型越野車，由教練駕駛帶領大家探恐龍世界，進入恐龍區，會看到各種大大小小的恐龍，其中以巨大的長頸龍最吸睛目光，我們的越野車還會通過長頸龍的腳下呀，這種震撼感真的太特別了。

▲越野車移動速度快，跟著教練和劇情的變化，我們還看到暴龍出沒，加上大暴龍會動、會叫，還會撞鐵門，真的很有臨場感，當然，最終大家順利從暴龍身上逃脫。

▲體驗活動結束，還能看到被抓起來的暴龍，更特別的是，暴龍還會突然動起來啦！真的有嚇到。

▲也有體驗影片可以購買，若想要的朋友，可以自己掃碼購買想要的片段，體驗後60天內都可以購買下載。

JUNGLIA SPLASH FES潑水濕身慶典

午後我們來參加潑水濕身慶典，這個活動很熱鬧也很好玩，持Klook購買的門票可以從特殊通關入場，活動開始會有精彩的琉球舞蹈表演，搭配三線弦以及熱歌勁舞，然後就會開始噴水，讓整個廣場嗨翻天，像是在參加盛夏熱情的潑水狂歡舞會。

滿分和ZAQ寶當天一起廣場裡一起被水噴，一起拍照，還給ZAQ寶買了泡泡機和現場的小朋友們一起狂歡玩泡泡，大小朋友們在這裡都玩得不亦樂乎，基本上，這個體驗會全身濕，若不想淋濕，也可以先穿雨衣，或是往廣場後面一點站。

TAM TAM TRAM遊園車

遊園車也是滿分很期待的一項設施，喇叭造型的遊園車很是吸睛，像是一台會動的大型樂器列車，實際坐上TAM TAM TRAM，你會發現車上超多樂器，有搖鈴、小鼓和各式敲擊樂器，可以在搭遊園車時，一起跟著教練打拍子玩音樂。遊園時，教練也會讓我們跟著旋律一敲打，同時還會介紹園區的環境，包含人氣地標的熱氣球和大恐龍，搭乘遊園車的整個過程都很歡樂，也會一直大喊Junglia，ZAQ寶玩得超開心，最後還捨不得下車。

TREE-TOP TREKKING樹頂徒步旅行

是滿分很推薦的挑戰項目，這項設施滿95公分的小朋友就可以和大人一起體驗；本來滿分也想帶ZAQ寶玩，但玩到下午時，ZAQ寶就睡著了，滿分就自己去體驗，很特別的吊橋體驗，有一定的高度，腳下是大片綠色叢林，走上吊橋觀景視野不錯，但吊橋還蠻晃的。

有著各種不同的吊橋關卡，前段還算簡單，後面的木橋間段有空隙、有的是傾斜的木板、還有的是網子吊橋，走吊橋時，每道關卡感受大不相同，都很有挑戰性，老實說，滿分還真的蠻緊張的，很棒的是，我最終都有完成考驗。

SKY PHOENIX天鳳凰

想要體驗在天空中當一隻小小鳥，真的不要錯過，這項設施速度不快，緩慢的帶你滑過沖繩大片綠林，景色優美，也因為速度不快，更能細細享受沖繩大自然的美景魅力。記得出發後，一定要張開雙手，你會迎著風，享受飛在天空中，飽覽沖繩美景。

TITAN’S SWING泰坦之擊

也是人氣款的挑戰體驗，是在壯闊的叢林裡盪鞦韆，滿分從旁邊看起來覺得不會很刺激，但聽有上去玩的朋友說，這其實有點速度感，再加上會盪得愈來愈高，下降時，還是會有玩海盜船那種讓心臟震撼的感受。

HUMAN ARROW人箭

這個項目就在天鳳凰的旁邊，一樣都需要穿好專屬的裝備，登上高塔後再能出發。而這個就很有挑戰性，體驗的感覺像是坐上彈弓彈跳出去，讓你隨著彈繩，一路滑過叢林！因為是有高度的，所以身體墜落的感受會很明顯，聽說心臟會很癢。

BUGGY VOLTAGE越野車

越野車體驗也非常熱門，不少大小朋友都很愛，因為可以體驗自己駕駛越野車，在叢林裡探險，但BUGGY VOLTAGE越野車體驗有年紀和身高限制，再加上單人體驗是需要出示駕照，所以親子同行的朋友，就要留意是否符合玩樂資格。

▲玩極限體驗設施，不同的設施要穿不同的裝備，主要也是為了體驗遊戲的安全，所以換穿裝備也都是需要排隊和時間，若人潮多時，真的要耐心等候。

▲玩冒險設施，現場都會有專人確定執行年紀、身高和體重，現場也會請旅人填寫景點體驗同意書，除了紙本簽名，也可以直接用App來簽名，現場出示就不用再去排隊簽紙本。

鳥巢餐廳用餐

午餐時間，安排在鳥巢餐廳用餐，入園後，到餐廳前用手機APP去預約，接近的時間再來餐廳用餐就可以。鳥巢餐廳很美，室內空間寬敞明亮有質感，服務人員都很親切，重點是冷氣開放，夏天坐在室內涼爽又舒服，菜單品項豐富，滿分當天點了義大利麵、兒童拼盤和漢堡排，套餐可以選擇米飯或是麵包，餐點上桌看起來份量不多，但其實吃起來還蠻有飽足感，而且味道還不賴。

▲其中人氣的火山牛肉派也很厲害，但滿分當天點的時候已售完，外觀看起來很驚艷，若有機會來鳥巢餐廳用餐，很推薦可以吃吃看。

▲最具人氣的就是戶外的鳥巢座位區，但需額外加價2000日元，景色真的不錯，可以飽覽叢林風光，還能眺望熱氣球，也能同時欣賞正在體驗設施的旅人，但夏天的缺點就是熱。



▲若不打算在餐廳用餐，園區裡也有一些小攤販，可以買到漢堡、捲餅、果汁和各式飲料。

紀念品店

紀念品店也很豐富，很多都是專屬沖繩JUNGLIA的周邊商品，包含玩偶娃娃、文具用品、服飾外套、餅乾禮盒等，也就是說只有在沖繩JUNGLIA才能買得到。商品精緻也很有質感，就是建議可以等到遊玩樂園後再來逛，因為很多商品的IP都是結合園區的遊戲設計，待玩過設施探險後，再來逛紀念品店，會有更多的共鳴。

▲當天都可以進出園區，記得出園後，在入口蓋手章。

SPA JUNGLIA

園區旁邊還有SPA JUNGLIA，主要就是開放式的水療中心，想要泡溫泉、沐浴洗澡、欣賞叢林風光或是用餐的朋友，都可以去。沖繩JUNGLIA有免費接駁車，帶旅人前往SPA JUNGLIA，車程大約3分鐘，非常近，每10～15分鐘就會有一班車，頻度很高，玩累了，可以再安排去放鬆洗個澡。

水療中心＆價格

滿分當天體驗了6個設施覺得很滿足了，傍晚帶著ZAQ寶去SPA JUNGLIA放鬆一下，建築超美，到處綠意片片，一樣是棟被叢林包圍的水療中心，但體驗門票需要額外付費，環境質感舒服，有種來到秘境的感覺。採日式全裸的泡湯體驗，水療池內不能拍照，購票入園後，需要拖鞋、館內有提供免費的水和毛巾，也有置物櫃和鞋櫃可以放東西。水療湯池景色優美，有點像是秒飛土耳其棉堡渡假，但只有一區是溫泉，其他都是不同溫度的冷熱池。

▲入園參觀免門票，只有要泡溫泉才需要額外付費。

夜間煙火秀

在SPA JUNGLIA泡湯用餐後，滿分一家又回到沖繩JJUNGLIA園區，因為當天晚上7：30有煙火秀，基本上，周六日晚上都有煙火秀，但實際施放的狀況依園區當日公告為主，而煙火施放時間為3至5分鐘，滿分當天現場看覺得很精彩，主要是沖繩傍晚色溫非常漂亮，再搭配叢林美景、沖繩JUNGLIA的熱氣球，還有繽紛煙花和柔美的音樂，畫面很夢幻，無論是拍照，還是欣賞煙火都讓人覺得很療癒，重點是晚上在沖繩Junglia停留的人潮不多，此時你會覺得園區不擁擠，格外美麗。

心得感受

滿分一家此行在沖繩JUNGLIA玩得非常盡興，整體玩樂評價相當高。園區以叢林冒險為核心，設施不只是短暫刺激，而是結合劇情、探索與挑戰的沉浸式體驗，和一般樂園很不一樣，恐龍只是其中一環。這次直接安排一整天慢慢玩，把遊樂設施、水療中心、派對活動、餐廳與煙火一次攻略。

親子同行也非常適合

建議4歲以上或身高95公分以上的孩子體驗冒險型設施會更有感受，園內也有尋找恐龍、探險之旅、遊園車與潑水活動等親子設施，小小孩同行也不成問題，因為洗手間、尿布台與空調空間都相當完善。

近來園區更新不少設施

增加冷氣休息區、飲水機、雨傘與遮蔭空間，遊玩舒適度提升許多。最後提醒，想玩得盡興一定要事前做好功課，提早到場、先買門票與快速通關，或一早搶整理券，避開人潮壓力，排隊累了就拍拍園區美景，也是一種輕鬆的玩樂方式。

JUNGLIA叢林世界（JUNGLIA OKINAWA）

地址：Okinawa，Kunigami District，Nakijin，Gogayama，553番地１

營業時間：10：00～19：30

