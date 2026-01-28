台南奇美《埃及之王：法老》特展開箱　玩VR登頂古夫金字塔

▲台南奇美博物館年度大展《埃及之王：法老》從1月29日起登場。（圖／奇美博物館提供）

記者蔡玟君／台南報導

台南奇美博物館年度大展《埃及之王：法老》將從1月29日登場，《ETtoday新聞雲》搶先開箱7大展區亮點，告訴你展覽特色、觀展體驗，同時還有VR設施，透過沉浸式體驗登上古夫金字塔，探索古埃及秘密。

▲台南奇美博物館年度特展《埃及之王：法老》1月29日起登場。上圖大英博物館埃及與蘇丹部門主管丹尼爾．安托萬（左四）帶領專案策展人凱莉．艾切塔．克羅（左三）等團隊來台力挺，與奇美博物館董事長郭玲玲（右四）、館長許家彰（右三）與展覽團隊成員一起合影（圖／記者蔡玟君攝）

《埃及之王：法老》由奇美博物館與大英博物館攜手，以「王權視角」為主軸，展出超過280件文物，並分成7個展廳。此次也是奇美博物館首次以考古為主題的特展，亦有99%的展品為首次來台亮相，館方更因應不同展區設計燈光、色彩，融入尼羅河、神廟與墓室空間意象，讓民眾感受法老從統治到追求永生之路。

大英博物館資深代表埃及與蘇丹部門主管丹尼爾．安托萬表示，本次展覽將帶領民眾探討古埃及王權體系，並透過展品了解不同王朝時期的工藝、經濟、生活面貌。

▲展品之一的《塞提二世王權坐像》。（圖／記者蔡玟君攝）

大英博物館精選4樣必看展品 透過櫥窗神遊3000年古埃及樣貌

《埃及之王：法老》多達280件展品中，大英博物館專案策展人凱莉．艾切塔．克羅 （Kelly Accetta Crowe）精選出4件必看展品。首先是位於第1展區的《塞提二世王權坐像》，她表示，該雕像是大英博物館保存最完整的法老雕像，且以坐像展現法老樣貌的藏品也極為少見。同時，民眾能近看雕像的工藝細節，感受數千年前工匠展現的高超技藝。

▲於第4展區的《未來的國王霍朗赫布及妻子》雕像。（圖／記者蔡玟君攝）

陳列於第4展區的《未來的國王霍朗赫布及妻子》雕像，為法老霍朗赫布登基前與妻子的夫妻像，能一窺新王國時期十八王朝當時的工藝面貌，他也是少數並非王室出身的法老。

▲《家族檔案文書》一面為解夢書，一面抄錄史上有名的卡疊石戰役。（圖／記者蔡玟君攝）

而位於第5展區的展品《家族檔案文書》則是凱莉．艾切塔．克羅個人最愛展品，該文書是書吏以不同字跡在莎草紙書寫，一面為解夢書，可了解當時生活樣貌，一面則抄錄史上有名的卡疊石戰役。

在第6展區展出的《阿蒙霍特普三世在位時期製作的聖甲蟲》，則做為當時法老用於外交的禮物，用以紀念重要事件，例如宣稱在統治前十年間獵殺了102頭獅子。

▲知名埃及古文物《納爾邁調色板》的複製品也來台展出。（圖／記者蔡玟君攝）

著名「納爾邁調色板」複製品也來台 雙面雕刻隱喻王權意象

在此次280件展品中，知名文物《納爾邁調色板》的複製品也來台展出，讓人眼睛為之一亮。雕刻中展現上下埃及的統一，於是建立了第一個王朝，並透過記錄戰爭事件、斬殺俘虜等內容，傳達歌頌君主威名的意涵，是記者認為不可錯過展品。

▲6座《赫塞麥特女神雕像》展現如臨神廟的莊嚴氛圍。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼第7展區「永生」以黑色為主色調。（圖／記者蔡玟君攝）

色彩、光影變化打造沉浸式觀展感受

《埃及之王：法老》特展並非僅展現珍貴文物，更透過色彩與光影帶來場景轉換的沉浸式觀展感受。例如部分展間以波光粼粼的燈光效果，營造出彷彿走在尼羅河畔的視覺體驗。

在第3展區中陳列6尊不同樣貌的《赫塞麥特女神雕像》，不僅展現如臨神廟的莊嚴氛圍，更搭配日出、夜晚的燈光設計，讓民眾欣賞隨著光線變化的雕像不同樣貌。而在第7展間以「永生」為題，則運用黑色作為展間色調，營造出彷彿走進法老墓中感受。

▲▼好運護身符集章體驗。（圖／記者蔡玟君攝）

好運護身符集章、王名框體驗 還有期間限定周邊商店

在展覽中，奇美博物館也規劃免費體驗，如「好運護身符集章」區，可將代表帶來好運和守護能量的符號製作成幸運護身符帶回家；也可以拿著象形文字對照表，寫下專屬自己的王名框。

▲▼台南奇美博物館為《埃及之王：法老》打造的周邊商店。（圖／記者蔡玟君攝）

看完展覽，館方也推出特色周邊商店，不僅有大英博物館熊、法老熊，還有阿努比斯玩偶、古埃及符號吊飾盲盒，以及特色帆布袋、上衣、帽子、餅乾等滿滿古埃及元素設計的伴手禮可以帶回家。

▲▼全新「VR體驗廳」打造一站式古埃及之旅。（上圖／excurio提供，下圖／奇美博物館提供）

全新「VR體驗廳」打造一站式古埃及之旅 登頂古夫金字塔

奇美博物館除了規劃年度特展《埃及之王：法老》，更啟用全新「VR體驗廳」，引進首檔沉浸式VR體驗《消失的法老》（The Horizon of Khufu），民眾將能穿越時空、親自走進古代世界七大奇景之一的古夫金字塔內部，登上146公尺高的頂端俯瞰吉薩高原，甚至親臨法老葬禮現場，近距離見證神祕的防腐儀式，透過先進科技，感受一站式古埃及體驗。

館方也表示，VR體驗即日起開放購票，官網線上預購票680元，現場購票全票800元、優惠票750元。凡購買VR體驗即贈送當日常設展參觀，並限8歲以上的民眾參與。