台南最強排隊芒果冰明天開賣　不接受電話預定「一律現場排隊」

▲台南人氣店「冰鄉」芒果冰7月3日開賣。（圖／冰鄉提供）

記者黃士原／台北報導

被譽為台南最強排隊芒果牛奶冰的「冰鄉」，日前宣布明天（3日）開賣芒果冰，為維持現場販售流暢度，芒果冰開賣時間暫不接受電話預定，一律現場排隊。

冰鄉芒果季日前公告，7月3日開賣芒果冰，為維持現場販售流暢度，暫時不接受電話預定，一律現場排隊，芒果季營業時間下午1點至售完。店家表示，民眾可以先拿取號碼牌後，再回來店裡享用，避免現場辛苦等候，如果排隊人數眾多時或是影響隔壁鄰居時，會提早填單結帳發號碼牌。

▲冰鄉還提供使用愛文、金煌兩款打成的芒果醬，民眾可以自行淋在芒果牛奶冰上面。 。（圖／取自冰鄉臉書）

冰鄉的芒果牛奶冰使用固定合作果農所提供的芒果，包含愛文、金煌、烏香與香水芒果，視當日進貨品種而定。刨冰上面除了鋪上滿滿的芒果塊之外，店家還提供使用愛文、金煌兩款打成的芒果醬，民眾可以自行淋在芒果牛奶冰上面。

▲「31冰淇淋」台南首店今日開幕。（圖／記者黃士原攝）

另外，在高雄連續開出3家分店之後，「31冰淇淋」也重返台南，官方臉書宣布新光三越台南西門店7月1日正式開幕，7月3日前還有限時優惠，購買小雙球冰淇淋再加31元，升級為標準雙球。