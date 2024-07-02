ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

台南最強排隊芒果冰明天開賣　不接受電話預定「一律現場排隊」

▲台南人氣店「冰鄉」芒果冰7/5開賣。（圖／冰鄉提供）

▲台南人氣店「冰鄉」芒果冰7月3日開賣。（圖／冰鄉提供）

記者黃士原／台北報導

被譽為台南最強排隊芒果牛奶冰的「冰鄉」，日前宣布明天（3日）開賣芒果冰，為維持現場販售流暢度，芒果冰開賣時間暫不接受電話預定，一律現場排隊。

冰鄉芒果季日前公告，7月3日開賣芒果冰，為維持現場販售流暢度，暫時不接受電話預定，一律現場排隊，芒果季營業時間下午1點至售完。店家表示，民眾可以先拿取號碼牌後，再回來店裡享用，避免現場辛苦等候，如果排隊人數眾多時或是影響隔壁鄰居時，會提早填單結帳發號碼牌。

▲冰鄉還提供使用愛文、金煌兩款打成的芒果醬，民眾可以自行淋在芒果牛奶冰上面。 。（圖／取自冰鄉臉書）

冰鄉的芒果牛奶冰使用固定合作果農所提供的芒果，包含愛文、金煌、烏香與香水芒果，視當日進貨品種而定。刨冰上面除了鋪上滿滿的芒果塊之外，店家還提供使用愛文、金煌兩款打成的芒果醬，民眾可以自行淋在芒果牛奶冰上面。

▲「31冰淇淋」台南首店今日開幕。（圖／記者黃士原攝）

另外，在高雄連續開出3家分店之後，「31冰淇淋」也重返台南，官方臉書宣布新光三越台南西門店7月1日正式開幕，7月3日前還有限時優惠，購買小雙球冰淇淋再加31元，升級為標準雙球。

關鍵字： 美食雲 冰鄉 芒果冰 台南美食

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

巴西女凌晨3點被寵物犬叫醒　驚見路上一排水豚大軍遊行

推薦閱讀

高雄新飯店試營運！限時特價快搶訂

高雄新飯店試營運！限時特價快搶訂

7-11「統一布丁霜淇淋」回歸！限時第2支半價

7-11「統一布丁霜淇淋」回歸！限時第2支半價

陳耀訓蛋黃酥開賣一分鐘完售

陳耀訓蛋黃酥開賣一分鐘完售

台南15個玩水景點懶人包

台南15個玩水景點懶人包

「頂呱呱X飛天小女警」夢幻聯名開箱

「頂呱呱X飛天小女警」夢幻聯名開箱

函館必吃！被封「全日本最好吃」漢堡

函館必吃！被封「全日本最好吃」漢堡

住大阪捷絲旅3天「每人每晚1320起」

住大阪捷絲旅3天「每人每晚1320起」

台南最強排隊芒果冰明天開賣

台南最強排隊芒果冰明天開賣

漢堡王「北海道鮭魚堡」限時回歸

漢堡王「北海道鮭魚堡」限時回歸

Lady M開心果千層回歸　限時1個月開賣

Lady M開心果千層回歸　限時1個月開賣

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

2千坪水樂園開了！全民通通299元爽玩

日本再現通關地獄　行程交通安排攻略

手搖飲指定飲品免費加料只有4天

陳耀訓蛋黃酥開賣一分鐘完售

荷蘭女孩與南國的邂逅！開箱迷你咖啡屋

號稱「台中最好吃」義大利麵！

陳耀訓中秋蛋黃酥12:30開搶

住礁溪晶泉丰旅送早、晚餐吃到飽

超可愛「貓貓蟲咖波手搖杯」來了

宜蘭最新室內景點　大量皮卡丘出沒

熱門行程

最新新聞更多

高雄新飯店試營運！限時特價快搶訂

7-11「統一布丁霜淇淋」回歸！限時第2支半價

陳耀訓蛋黃酥開賣一分鐘完售

台南15個玩水景點懶人包

「頂呱呱X飛天小女警」夢幻聯名開箱

函館必吃！被封「全日本最好吃」漢堡

住大阪捷絲旅3天「每人每晚1320起」

台南最強排隊芒果冰明天開賣

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366