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日本百年咖啡品牌隱藏飯店內！以「鬆餅棒棒糖」聞名的台南早午餐

台南吃貨愛吃輝

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出生於新北市，後來讀書在台南，就從此愛上台南的天氣、食物、人文，還有滿滿的人情味，寫出最真實的口感，譜出最純真的感受。

▲▼台南早午餐，以鬆餅棒棒糖而聞名，只有在地人才知道，唐揚雞最推薦外皮酥脆咬下超多汁。（圖／愛吃輝提供）

▲台南早午餐，以鬆餅棒棒糖而聞名，只有在地人才知道，唐揚雞最推薦外皮酥脆咬下超多汁。

撰文攝影／台南吃貨。愛吃輝。好吃好玩好旅遊、整理／實習記者黃亭詠

今天要介紹的這間台南早午餐也是來頭不小，是來自日本有近百年歷史的咖啡品牌，販售著非常特別的鬆餅棒棒糖、而且有非常多口味，一開始老闆只是想給飯店旅客用餐、沒有對外宣傳開放，除了早午餐甜食、咖啡之外，還有一些鹹食選擇。

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上島MUC Coffee Roasters 安平旗艦店

▲▼台南早午餐，以鬆餅棒棒糖而聞名，只有在地人才知道，唐揚雞最推薦外皮酥脆咬下超多汁。（圖／愛吃輝提供）

▲這間台南早午餐有兩個出入口、比較好找的出入口就是森行旅大門走進去的一樓。

▲▼台南早午餐，以鬆餅棒棒糖而聞名，只有在地人才知道，唐揚雞最推薦外皮酥脆咬下超多汁。（圖／愛吃輝提供）

▲停車來說兩個出入口都很好停、民權路上也有停車場可以停。

▲▼台南早午餐，以鬆餅棒棒糖而聞名，只有在地人才知道，唐揚雞最推薦外皮酥脆咬下超多汁。（圖／愛吃輝提供）

▲▼台南早午餐，以鬆餅棒棒糖而聞名，只有在地人才知道，唐揚雞最推薦外皮酥脆咬下超多汁。（圖／愛吃輝提供）

▲裡面的空間不會讓你很壓迫，座位非常充足、也有各式不同風格的座位區。

▲▼台南早午餐，以鬆餅棒棒糖而聞名，只有在地人才知道，唐揚雞最推薦外皮酥脆咬下超多汁。（圖／愛吃輝提供）

▲▼台南早午餐，以鬆餅棒棒糖而聞名，只有在地人才知道，唐揚雞最推薦外皮酥脆咬下超多汁。（圖／愛吃輝提供）

▲先介紹有鬆餅棒棒糖別名之稱的可郎芙。

▲▼台南早午餐，以鬆餅棒棒糖而聞名，只有在地人才知道，唐揚雞最推薦外皮酥脆咬下超多汁。（圖／愛吃輝提供）

▲經典提拉米蘇可郎芙170元。

▲▼台南早午餐，以鬆餅棒棒糖而聞名，只有在地人才知道，唐揚雞最推薦外皮酥脆咬下超多汁。（圖／愛吃輝提供）

▲吃起來是相當綿密又不膩口的滋味，隨著苦甜巧克力的滋潤，吃起來又相當順口、配上帶有脆口且有層次的鬆餅口感。

▲▼台南早午餐，以鬆餅棒棒糖而聞名，只有在地人才知道，唐揚雞最推薦外皮酥脆咬下超多汁。（圖／愛吃輝提供）

▲藍色戀人200元。

▲▼台南早午餐，以鬆餅棒棒糖而聞名，只有在地人才知道，唐揚雞最推薦外皮酥脆咬下超多汁。（圖／愛吃輝提供）

▲最上層的綿密不死甜的鮮奶油，搭配自製藍莓醬以及新鮮藍莓。

▲▼台南早午餐，以鬆餅棒棒糖而聞名，只有在地人才知道，唐揚雞最推薦外皮酥脆咬下超多汁。（圖／愛吃輝提供）

▲現場還有多達10幾種選項，偶爾還會出現一些季節性產品。

▲▼台南早午餐，以鬆餅棒棒糖而聞名，只有在地人才知道，唐揚雞最推薦外皮酥脆咬下超多汁。（圖／愛吃輝提供）

▲巴斯克最外層有一點類似脆皮巧克力的口感，香氣是在口腔之中淡淡散發、咬下後有一點乳酪蛋糕的綿密感。

▲▼台南早午餐，以鬆餅棒棒糖而聞名，只有在地人才知道，唐揚雞最推薦外皮酥脆咬下超多汁。（圖／愛吃輝提供）

▲這裡的咖啡豆都是日本原裝進口的重烘培咖啡豆。

▲▼台南早午餐，以鬆餅棒棒糖而聞名，只有在地人才知道，唐揚雞最推薦外皮酥脆咬下超多汁。（圖／愛吃輝提供）

▲從磨粉開始，整個室內空間就充滿著咖啡香氣。

▲▼台南早午餐，以鬆餅棒棒糖而聞名，只有在地人才知道，唐揚雞最推薦外皮酥脆咬下超多汁。（圖／愛吃輝提供）

▲拿鐵130元，入喉咖啡香氣很濃郁，咖啡的油脂香氣也保持的剛好、不會因為奶泡而有所影響。

▲▼台南早午餐，以鬆餅棒棒糖而聞名，只有在地人才知道，唐揚雞最推薦外皮酥脆咬下超多汁。（圖／愛吃輝提供）

▲紅心芭樂氣泡飲140元，紅心芭樂的味道相當明顯，裡面還有寒冬的搭配。

▲▼台南早午餐，以鬆餅棒棒糖而聞名，只有在地人才知道，唐揚雞最推薦外皮酥脆咬下超多汁。（圖／愛吃輝提供）

▲▼台南早午餐，以鬆餅棒棒糖而聞名，只有在地人才知道，唐揚雞最推薦外皮酥脆咬下超多汁。（圖／愛吃輝提供）

▲手作唐揚雞腿塊380元，價格來說好像算是中高價位，但份量真的非常多、除了沙拉、自製優格、糖心蛋之外，還有初榨橄欖油煎製蔬菜、薯條。

▲▼台南早午餐，以鬆餅棒棒糖而聞名，只有在地人才知道，唐揚雞最推薦外皮酥脆咬下超多汁。（圖／愛吃輝提供）

▲唐揚雞是台灣本土的雞腿肉去醃製，外表非常酥脆，一口咬下肉汁非常飽滿。

▲▼台南早午餐，以鬆餅棒棒糖而聞名，只有在地人才知道，唐揚雞最推薦外皮酥脆咬下超多汁。（圖／愛吃輝提供）

▲建議先從照燒烤飯糰先吃起，還沒咬下光靠嗅覺你就會感受到濃厚的柴魚醬油香氣，咬下之後更是在口腔內非常明顯的跳躍。

▲▼台南早午餐，以鬆餅棒棒糖而聞名，只有在地人才知道，唐揚雞最推薦外皮酥脆咬下超多汁。（圖／愛吃輝提供）

▲蝦爆明太子義大利麵320元。

▲▼台南早午餐，以鬆餅棒棒糖而聞名，只有在地人才知道，唐揚雞最推薦外皮酥脆咬下超多汁。（圖／愛吃輝提供）

▲麵條是帶有嚼勁，使用白酒清炒的基底，帶有白酒昇華後的自然酸甜，整體鍋氣非常明顯濃厚。

▲▼台南早午餐，以鬆餅棒棒糖而聞名，只有在地人才知道，唐揚雞最推薦外皮酥脆咬下超多汁。（圖／愛吃輝提供）

▲松露菌菇牡蠣燉飯佐水波蛋400元。

▲▼台南早午餐，以鬆餅棒棒糖而聞名，只有在地人才知道，唐揚雞最推薦外皮酥脆咬下超多汁。（圖／愛吃輝提供）

▲透過蛋黃的滋潤讓燉飯香氣增加，松露味道維持的非常剛好、不會過度濃厚。

▲▼台南早午餐，以鬆餅棒棒糖而聞名，只有在地人才知道，唐揚雞最推薦外皮酥脆咬下超多汁。（圖／愛吃輝提供）

▲牡蠣的經過烹煮後還可以維持那麼大顆，吃起來一點腥味都沒有，還保有一些水分。

結論
以安平的早午餐來說，這裡的價格我覺得算是非常便宜，而且是連我都覺得有飽足感的類型，環境上非常舒服，不會讓你覺得很擁擠，也不會讓你覺得太過悶熱，停車來說又相當好停。

上島MUC Coffee Roasters 安平旗艦店資訊

地址：台南市安平區安北路98號
營業時間：08：30－17：00（周三公休）
店家電話： （06）223－6922

台南吃貨。愛吃輝。好吃好玩好旅遊
台南親子部落客、旅行Youtuber，南部好吃好玩好旅遊《跟著愛吃輝好食》 用真實記錄南台灣，集合大台南、高屏、台中、雙北食記。部落格粉絲專頁Instagram

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