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超誠意份量只賣70泰銖！清邁「水缸夯烤」脆皮豬肉飯20年老店

台南吃貨愛吃輝

台南吃貨愛吃輝 台南吃貨愛吃輝

出生於新北市，後來讀書在台南，就從此愛上台南的天氣、食物、人文，還有滿滿的人情味，寫出最真實的口感，譜出最純真的感受。

▲▼說到清邁美食，那清邁烤雞絕對是不可或缺的腳色之一。（圖／部落客台南吃貨。愛吃輝。好吃好玩好旅遊授權提供，勿擅自翻攝）

撰文攝影／台南吃貨。愛吃輝。好吃好玩好旅遊、整理／實習記者張宜樺

說到清邁美食，那清邁烤雞絕對是不可或缺的角色之一，清邁烤雞最大的特色就是他們還是可以用木炭烘烤的方式。清邁烤雞是我認為絕對要嘗試的清邁美食，這間除了經典的清邁烤雞之外，他們的五花肉才是他們的招牌，甚至有獲選當地專門評選五花肉的獎項。

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清邁烤雞介紹
這間清邁烤雞距離古城區算是有一小段距離，但是也不會太難找。這邊使用傳統的水缸夯烤，這是在台灣比較少見的方式，有一點類似台灣的甕窯雞，但是還是有一些差距。連五花肉都是用這種水缸秘製夯烤的方式，光視覺效果就讓人非常想吃。

▲▼說到清邁美食，那清邁烤雞絕對是不可或缺的腳色之一。（圖／部落客台南吃貨。愛吃輝。好吃好玩好旅遊授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼說到清邁美食，那清邁烤雞絕對是不可或缺的腳色之一。（圖／部落客台南吃貨。愛吃輝。好吃好玩好旅遊授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼說到清邁美食，那清邁烤雞絕對是不可或缺的腳色之一。（圖／部落客台南吃貨。愛吃輝。好吃好玩好旅遊授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼說到清邁美食，那清邁烤雞絕對是不可或缺的腳色之一。（圖／部落客台南吃貨。愛吃輝。好吃好玩好旅遊授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼說到清邁美食，那清邁烤雞絕對是不可或缺的腳色之一。（圖／部落客台南吃貨。愛吃輝。好吃好玩好旅遊授權提供，勿擅自翻攝）

脆皮豬肉飯CP值超高
老實說我覺得這個脆皮豬肉飯CP值真的超高，也是我如果再來一次清邁，絕對會再來回味一次的類型，泰銖一份才70元，吃起來真的超級滿足，外皮相當脆口，豬肉吃起來很嫩也沒有腥味，再加上大黃瓜的搭配相當解膩，白飯上面的醬料有一點像是甜辣醬，我個人比較不喜歡。

▲▼說到清邁美食，那清邁烤雞絕對是不可或缺的腳色之一。（圖／部落客台南吃貨。愛吃輝。好吃好玩好旅遊授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼說到清邁美食，那清邁烤雞絕對是不可或缺的腳色之一。（圖／部落客台南吃貨。愛吃輝。好吃好玩好旅遊授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼說到清邁美食，那清邁烤雞絕對是不可或缺的腳色之一。（圖／部落客台南吃貨。愛吃輝。好吃好玩好旅遊授權提供，勿擅自翻攝）

▲烤雞的部分也是不錯，也有維持外酥內嫩的感覺。

整體心得
這間五花肉我真的覺得他有得獎之姿，豬皮是相當脆口的，肉質也是相當嫩口，整體絕對是會讓我推薦給我自己的朋友，或是我再去一次清邁必吃的選項，再加上他們的果汁也很不錯喝，椰子喝完之後，也會主動幫忙挖出椰肉。

▲▼說到清邁美食，那清邁烤雞絕對是不可或缺的腳色之一。（圖／部落客台南吃貨。愛吃輝。好吃好玩好旅遊授權提供，勿擅自翻攝）

Neng Earthen Jar Roast Pork

地址：泰國 Chang Wat Chiang Mai, Mueang Chiang Mai District, Chiang Mai, Muang Samut Rd
電話：＋66 82 766 4330
營業時間：10：30－20：30

台南吃貨。愛吃輝。好吃好玩好旅遊
台南親子部落客、旅行Youtuber，南部好吃好玩好旅遊《跟著愛吃輝好食》 用真實記錄南台灣，集合大台南、高屏、台中、雙北食記。部落格粉絲專頁Instagram

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