新餐廳「如嫦」卜卜蜆鍋1.5斤文蛤鋪滿滿　開幕送活體鮮鮑魚

▲「如嫦」主打卜卜蜆鍋物與港式雞煲。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

繼打造「如嬌」花膠雞、「如嫣」私廚，如嬌餐飲團隊再度以女性美學為出發點，推出「如嫦」新品牌，選用雲嘉地區產地直送的頂級文蛤，推出4款卜卜蜆鍋物，以及可以一鍋兩吃、風味絕佳的6款港式雞煲。為歡慶新店開幕，即日起至2月28日期間，凡到店消費用餐，每人頭贈送「活體鮮鮑魚」1隻。

如嬌餐飲團隊主理人許益豪過去曾長年於香港工作，品嚐無數在地美饌，返台後特別對甘甜香醇的「卜卜蜆」、濃郁鮮鹹的「港式雞煲」，以及滋味豐富的大排檔料理念念不忘。鑑於台灣市場對道地港式鍋物的選擇仍屬少見，因此特別以港式鍋物與街頭料理為主軸，由擁有豐富餐飲經歷的主廚陳家麒坐鎮操刀，打造全新品牌「如嫦 卜卜蜆．港式雞煲」。

▲如嫦主力招牌是視覺與味覺兼具的「卜卜蜆系列」。（圖／記者黃士原攝）

如嫦主力招牌是視覺與味覺兼具的「卜卜蜆系列」（價格980元起至1280元），源自廣東並盛行於港澳地區，特色在於使用大量鮮蜆烹煮湯底，加熱時因蜆殼打開會發出「卜卜」聲響而得名。如嫦團隊選用老母雞、赤肉、豬排骨等優質食材，輔以薑片與白胡椒提味，並加入大量洋蔥、高麗菜等蔬果，經細火慢熬、燜煮10小時製成香醇上湯，並添加特製炸蒜頭與生蒜，增加湯頭層次。而每一鍋卜卜蜆，都加入1.5台斤新鮮文蛤。

隨著肥嫩文蛤剛熟、開殼，發出卜卜聲響與誘人香氣，正適合立即撈起，品嚐飽滿蛤肉與極鮮湯頭的美味。接著可依照個人喜好加入精選頂級肉品、生猛海鮮、時令鮮蔬等食材涮煮。

▲港式雞煲強調先乾吃、後涮煮的「一鍋兩吃」。（圖／記者黃士原攝）

同為招牌主鍋的港式雞煲，強調先乾吃、後涮煮的「一鍋兩吃」，是受到許多香港食客喜愛的特色鍋物，主廚首先將蔥、洋蔥、蒜頭與二荊條辣椒等多種辛香料下鍋爆香，隨即放入切塊的半隻鮮嫩仿土雞，待乾煎至表皮金黃、鎖住肉汁後，再加入濃郁高湯及混合牛油、豆瓣醬與十餘種中藥材耗時製作的獨門秘製醬汁調味，最後在起鍋前嗆紅露酒增香。

▲麻辣龍蝦雞煲。（圖／記者黃士原攝）

開鍋後可先享用飽吸醬汁的乾鍋嫩雞，更可遵循香港風格，加入大量香菜增香，更顯美味。第二吃則是注入濃香高湯，化身為鮮甜麻辣的港式火鍋，涮煮手工現切溫體牛、海味食材或當季時蔬。

港式雞煲系列共計有6種品項選擇（1280元至2680元），以「嫦嫦招牌港式麻辣雞煲」為基礎，衍生出口感爽脆的「麻辣響螺雞煲」、鮮彈紮實的「麻辣鮑魚雞煲」、肉質細嫩的「麻辣田雞雞煲」、富含膠質的「麻辣花膠雞煲」，以及奢華的「麻辣龍蝦雞煲」。

▲手工現切溫體牛。（圖／記者黃士原攝）

▲鹹蛋臭豆腐肉餅飯。（圖／記者黃士原攝）

為了完整顯現兩大系列主鍋的特色，如嫦有超過60種鍋物配料，除了台灣溫體牛（五花腩、吊龍、肋眼蓋），另有A5日本和牛、美國無骨牛小排、澎湖現抓小卷、現流龍膽石斑、鮮活波士頓龍蝦等海陸珍品。

除了招牌鍋物之外，如嫦也供應經典港味、風味料理，招牌特色主食「鹹蛋臭豆腐肉餅飯」翻轉粵式經典，選用溫體豬後腿肉搭配鹹蛋、馬蹄等配料製成肉餅，底部鋪上嘉義老舖的軟嫩臭豆腐與可口米飯一同蒸炊；「港式蒸臘味飯」嚴選添加玫瑰紅露酒、鴨肝製成的道地香港肝腸與臘腸，乾蒸後與鮮脆芥藍舖於白飯上；「招牌花枝玉米煎餅」採用新鮮軟絲與花枝去皮切粒，搭配玉米粒與豬絞肉手工拍打，煎至金黃酥香上桌。

▲身分證有「2026」4數字，高雄福華涮涮鍋龍蝦雙人餐打7折。（圖／高雄福華提供）

另外，位於高雄福華大飯店30樓的Smile One精緻涮涮鍋，以絕美高空景觀搭配海陸火鍋套餐，過去曾推出身分證或健保卡優惠。迎接全新一年，再度祭出對對碰活動，2月26日前，只要身分證或健保卡上的數字，含有「2026」4個數字（順序不拘），龍蝦雙人套餐可打7折，有3個數字也可打8折。

雙人龍蝦鍋內含波士頓龍蝦、特大蛤、龍虎斑、天使紅蝦及牛五花或梅花豬等豐盛食材，原價為3799元+10%。