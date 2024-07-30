蜂巢布丁鋪滿整顆波士頓蛋糕！桃園手工蛋糕小店　切開炸出芒果餡

我是芽月 一個台南女兒 我習慣用吃來了解這個世界 現在~我用文字把幸福的滋味說給你聽

撰文攝影／民宿女王芽月、整理／實習記者柯珮萱

會知道阿倫手工蛋糕，是因為好朋友阿靚在2023年底一直狂發他們家的草莓蛋糕，我就想說，到底是多好吃，剛好這次可以來阿倫這邊吃蛋糕，立馬就揪了跟我一樣愛吃蛋糕的妮妮衝一波，其中蜂巢芒果蛋糕最讓我印象深刻，外表是蜂巢狀的布丁，底下卻是波士頓派，這上面的蜂巢是布丁做的，布丁控千萬不要錯過。

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阿倫手工蛋糕位置

其實算是一個小巷子裡，對面就是幼稚園，但是因為他們的店面就在中平游泳池附近這一帶的住宅區，所以每當下午放學時刻，總是會有不少小朋友或是家長前來購買，已經累積了很不錯的名聲。

▲當我一推開門時，裡面滿滿香甜的麵包香氣撲鼻而來，我超愛那種一進烘焙坊就有那種甜甜的麵包香味，尤其是那種奶酥和菠蘿那種的甜味我最愛了。

▲我覺得老闆還蠻強的，連手撕包跟牛角奶酥都生的出來，這兩種可是我每次去金山會特別繞去買來吃的必吃麵包，結果這裡就有。

▲這邊還有其他的小甜點，有好吃的蛋捲，還有看起來蠻厚的杏仁瓦片。

▲冰櫃裡面放著一些蛋糕，但大部份都被預約打包起來了。我後來才想到，是因為母親節快到了。

▲這次我就是為了這顆蜂巢蛋糕來的。

蜂巢波士頓蛋糕 770元

那天我在阿倫的粉絲頁看到這個蜂巢蛋糕，我就覺得看中了它，這是我第一次看到外表是蜂巢狀的布丁，底下卻是波士頓派，老闆實在很有才，一開始看到照片，我衝動的以為，這上面的蜂巢可能是用白巧克力做的，結果我看到蛋糕本人時，我簡直欣喜若狂，是我愛到一個不可自拔的布丁。

▲一刀切下去，裡面滿滿的芒果塊給的超級多，一拿出來芒果就掉落了，可見老板真的下足了成本，然後優惠價只賣550元。

料多實在的芒果和內餡

這個蛋糕真的很不錯，上面的布丁滑嫩的很，中間選用了英國進口的奶油，奶味比較夠，但是沒有我討厭的奶脂臭味，配上裡面的芒果吃起來不會太甜，也不會覺得膩，我個人覺得這個蜂巢波士頓是很有水準的一款好吃蛋糕，目前全台灣也只有阿倫這邊才有的賣，別的地方都沒有這一款蜂巢蛋糕。

芒果夏洛特

這個算是6吋的客製化蛋糕，阿倫這邊非常貼心，這一款有多尺寸可以選擇（6、8、、12吋），這是客人訂的，我只有借來拍，但是我下次會想要訂一顆來吃看看，因為他上面放了爆炸多的芒果，我家那兩位大佛看到如此多的芒果，怎麼可能放過，而且旁邊有我愛的手指餅乾，有機會一定要訂一顆來試試。

哈蜜瓜蛋糕

▲雖說現在五月準備進入芒果大爆發階段，但是好吃的哈蜜瓜也是可以考慮一下。

金莎芒果

這款偏向蛋糕捲的金莎芒果，著實有讓我印象深刻，外面好像是簡單的杏仁角黑巧，裡面居然是芒果，而且這個巧克力蛋糕捲吃起來很像金莎外面那一層，配上好吃的奶油跟芒果。

其實這一支蛋糕捲的印象讓我還蠻深刻的

如果說蜂巢波士頓是走清爽路線的話，那麼金莎芒果這一支走的就是濃郁不死甜的風格了，也因為巧克力的味道比較濃，所以反而芒果就被壓了過去，私心的覺得，若是再等半個多月，裡面加水蜜桃下去，味道會不會更加突出。





▲這裡也推出了芒果珠寶盒，不過最上面做了小小改變，把基本的戚風蛋糕變成了虎皮，味道更香了。

食後心得

這次吃到阿倫家的蜂巢波士頓還有金莎芒果，真的有讓我驚艷不已，蜂巢波士頓的創新巧思，讓更多人可以發現，波士頓也可以有這樣的呈現方式，布丁不是非得要藏在蛋糕裡才能吃，重點是整體的口感有沒有讓你喜歡那就足夠了。

阿倫手工蛋糕

所在地址：330臺灣桃園市桃園區宏昌五街7號

營業時間：10：00－18：30（周日公休）

店家電話：03－228－9036

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