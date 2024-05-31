桃園超犯規美食！20隻泰式酸辣蝦炒飯只賣200元、一口蟹炒麵120元

我是芽月 一個台南女兒 我習慣用吃來了解這個世界 現在~我用文字把幸福的滋味說給你聽

撰文攝影／民宿女王芽月、整理／實習記者邵筱鈞

不知道大家還記不記得，之前龍潭有一家是用全自動炒飯機的火雞燒肉飯，那時看到有烤全雞炒飯100多塊，德國豬腳炒飯120元，就衝去買了。德國豬腳120元真的很便宜，現在看到他們又出了鹽酥雞炒飯、一口蟹炒飯都不超過150元，老闆是不是沒有打算賺錢！

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火雞燒肉炒飯 位置

火雞燒肉炒飯的位置就應該大家都差不多知道，個人認為算是龍潭最熱鬧，車最多最會塞車的中正路上，斜對面就是龍潭菜市場，另一個斜對面就是佳瑪，要轉過去北龍路接國3交流道也是挺方便的。

火雞燒肉炒飯 菜單

▲2024年那個價格有一些主菜的品項有調漲過，但德國豬腳還是穩穩的在120元價格沒有跑掉，整隻豬腳拿起來啃的感覺好爽。

▲這次新增了3樣主菜新品，有鹽酥雞、一口蟹、還有蝦爆，價格都沒有超過150元。

▲一口蟹才120元，甲殼殺手看過來，這裡有你愛的蟹蟹。

鹽酥雞炒飯 110元

給的鹽酥雞份量不少，老板說他們就是整隻雞剁一剁，然後就下鍋炸，所以也不會刻意要挑那個部位，一份裡面大概會有7至9塊的雞肉，但就是隨機放。

▲會有肉有些就是像啃三角骨這樣，但炸的味道很香很好吃。

▲把炒粉給移除掉，改成是冬粉，加了老板自己調的獨門醬料，吃起來就是粉絲煲的感覺，好香好好吃。

蟹蟹全家炒麵 120元

不大了解為什麼老板要取蟹蟹全家這個名字，一開始以為是軟殼蟹，但老板說不是，是一口蟹，那個大小也真的就是一口的份量。不得不說，這炸物就真的還蠻好吃的，又是配上比較重口味的醬料下去做主食的底，這個吃起來就真的很想要來一杯啤酒清涼一下。

▲炒麵也好好吃，很涮嘴。

蝦到爆炒飯 130元

先說一下炒飯，之前有人反應炒飯太硬，老板說他把原本的泰國香米給換掉了，改成台灣米，反而大家接受度變高，後來帶炒飯回去吃，口感真的有變好。

▲十隻大白蝦是老板煮熟剝好後，再浸泡在他自己調的泰式酸辣醬裡面，所以單吃就很有味，那個辣度有點辣，但很好吃。

隱藏版很蝦的炒飯 200元

老板原本很自豪的跟部落客說，怎麼樣十隻大白蝦的炒飯這樣很便宜吧，沒想到被部落客冷漠回應：「這樣好空虛，沒有補滿我覺得好不知所措，我沒有感覺。」接著老闆就被激到，把蝦鋪好鋪滿，「20隻蝦給你，不空虛了吧！」所以就有了這個20隻泰式酸辣蝦炒飯，只賣200元，換算下來，一隻白蝦10元，等於底下的炒飯或是炒冬粉那些主食都是送的。

火雞燒肉炒飯



所在地址：桃園市龍潭區中正路129號

營業時間：11：00－14：00、17：00－20：00（周六公休）

店家電話：0930－041－357

＊部落客《民宿女王芽月》現有經營：粉絲團、部落格

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