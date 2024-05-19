龍潭「450元」火烤鮮蚵吃到飽！剁椒炸蛋根本白飯殺手

我是芽月 一個台南女兒 我習慣用吃來了解這個世界 現在~我用文字把幸福的滋味說給你聽

撰文攝影／民宿女王芽月、整理／實習記者張宜樺

夏天快到了，又是我最愛的蚵仔要重出江湖了啊！每次只要跟我提到蚵仔吃到飽，大家不外乎想到的可能是七股潟湖，但是那個在台南阿！離我最近的就是龍潭的蝦咪挖蚵，這次聽說今年有推出新菜色，那咱們快點衝吧。

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蝦咪挖蚵位置資訊

蝦咪挖蚵在龍潭經營了一年，已經培養了不少回頭客，這次老板又改請另一位主廚，熱炒的菜色全部大換血一次，那真的要來嘗鮮一下呀！基本的配備還是有的，蝦米挖蚵的飲料新增不少，多了果汁之外，柏克金生啤只要再加299元就可以喝到飽，實在有夠划算。

飽滿蚵仔吃到飽

那個帶殼的鮮蚵真的讓我好嗨，而且他們家的蚵仔幾乎每一顆都好飽滿。而且我們還是四月初的時候吃的，如果你們五月來了，那個蚵仔更大顆更飽滿了啊，愛吃蚵仔的你們真的不要錯過！

白蝦依舊新鮮鮮甜

大白蝦依舊新鮮飽滿，這個下去烤好的蝦子超甜超多汁，白蝦一樣也是吃到飽的，想吃多少就點多少哦！

店內竟有烤肉串！

第一次看到在鮮蚵吃到飽的店裡面，還有推出烤肉串的，這個就是單點啦，看到的孜然羊肉串、牛肉串、豬肉串，都是一律四串190元哦！這三種烤肉串都很不錯，原本我很擔心羊肉串會有腥膻味，但沒想到羊肉是表現最好的一款，我拍照完已經冷掉了，但羊肉串咬下去還是好嫩，非常不錯。

剁椒炸蛋150元

又酸又辣的口感讓人有點停不下來，大鍋熱油烘炸過的雞蛋澎澎的口感還不錯，只是就是辣了一點，但相當下飯！

炸水晶魚250元

這個算是熱炒店裡面常見的菜色，但蝦咪挖蚵這次推出的水晶魚不但分量多，那個水晶魚還蠻大尾的，沾點椒鹽再一口咬下去，好吃！超涮嘴。

金沙蝦球300元

這個蝦球又大顆又好吃，沒想到這個裹著鹹蛋黃的蝦球讓我們現場幾個大人都意猶未盡呀！

泰式拌海鮮280元

這個涼拌海鮮好好吃！除了料給了不少之外，重點是那個泰式酸辣醬汁，酸酸甜甜帶點微辣的口感，配上洋蔥真的好吃到一個不行，害我不小心又再吃了第二碗白飯。

港式油雞腿小份280元

沒有錯，在這個熱炒店，居然還有油雞可以吃，但是這個雞腿大部份都去骨掉了，直接入口非常方便，拿來配飯也是挺OK的。

鹽烤海吳郭魚420元

雖說鹽烤這個料理方式著實常見，但是魚的養殖方式就很要求了，選用海水養殖的吳郭魚下去料理，吃起來的魚肉就是不一樣，沒有土味相當不錯。

虱目魚肚220元

在這裡也有虱目魚肚可以吃耶，而且用的還是無刺虱目魚肚，我最愛吃虱目魚肚中間那一層厚厚的油脂了！

蒜苗炒鯊魚220元

平時我如果看到海產店有鯊魚煙都會點個冷盤來解一下膩，但是你們懂的，那種冷盤鯊魚煙吃起來總是有種退冰後的味道，可是今天蝦咪挖蚵的主廚用蒜苗跟沙茶下去拌炒，鯊魚煙的口感是好吃的而且沒有退冰後的怪味喲。

拔絲地瓜150元

飯後甜點拜託你們一定要點這個，實在是太好吃了！有別於市面上那種裹了一大團糖衣的拔絲地瓜，蝦咪挖蚵的這一道甜點實在是出乎我意料之中，糖衣是薄薄的一層包裹著地瓜，但是又不會搶走地瓜的甜味跟軟糯的口感，非常好吃。

飯後甜點

吃飽之後別忘了來吃個小美冰淇淋吧，這次還有新增冰棒可以吃，我總覺得那個很像是糖廠出的冰棒。

生啤喝到飽

除了加299元就有柏克金生啤喝到飽之外，還有其他不同的果汁飲品跟酒類可以選擇，還有台啤十八天，這個真的是台灣產地直出的生啤，味道很順口。

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蝦咪挖蚵完整菜單品項

菜單給大家參考一下，整個菜色都大換新了。在蝦咪挖蚵就是蚵仔跟大白蝦吃到飽，看到這帶殼的新鮮蚵仔，這都是吃到飽的，只要你吃的完，絕對讓你烤到爽吃到撐。

蝦咪挖蚵（鮮蚵白蝦吃到飽）

地址：臺灣桃園市龍潭區五福街193號

電話：03－480－8787

營業時間：17：00－22：30（周二公休）

消費模式：成人：450元、兒童身高未滿120cm：200元、兒童身高超過120cm：450元，不收服務費，用餐時間120分鐘

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