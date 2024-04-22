我是芽月 一個台南女兒 我習慣用吃來了解這個世界 現在~我用文字把幸福的滋味說給你聽

撰文攝影／民宿女王芽月、整理／實習記者張宜樺

這是一個很偶然的情景裡面發現這家煎炸蔥油餅，格友的評價是非常好吃，板娘又很和氣，最重要的是，它就躲在汽車修車廠裡面的小隔間裡，假日想吃還吃不到，下午兩點半才開，活脫脫就是只有在地人才會知道的道地下午茶！

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明鑫汽車煎炸蔥油餅

明鑫汽車修車廠的位置，認真說起來，算是在八德重劃區跟大溪埔頂路的邊緣交界地帶，這邊要去八德三元宮也很近，如果是從大溪交流道下來，接埔頂公園那邊的埔頂路直走就會到。不得不說，它真的很不起眼，他們家連招牌都很小。

斜槓賣蔥油餅原來是自己也愛吃

麵團是板娘自己發好再自己抓成一小球，捍好再丟入油鍋裡面處理，我問板娘怎麼會想來做這個蔥油餅，還一做就是15年，明明就有修車廠的生意要忙，怎麼還要再開個斜槓，還是選擇挺忙的餐飲業？板娘非常爽朗的說，阿就愛吃蔥油餅，就想賣自己做的蔥油餅，是不是超可愛的！

煎炸蔥油餅取名由來

為什麼叫煎炸蔥油餅，實地去看老板娘現場操作，原來是兩個油鍋的料理方式不一樣，雖然叫煎炸蔥油餅，可是它是先炸過再下去煎。當我看到老板娘放了一堆蔥的時候，我興奮到不行，她一開始在放底層的第一張麵皮時，就馬上放了一些蔥花上去，放上雞蛋之後，立馬再灑了這樣滿滿的青蔥。蔥花因為高溫度的熱油這樣炸熟後，那個香氣我的老天，怎麼這麼香啦！

會先放在油鍋上方的鐵架瀝油

老板娘很貼心，剛起鍋的蔥油餅會先用大火煎，把一開始炸到半熟的蔥油餅裡面的殘油給逼出來，煎好的蔥油餅會先放在油鍋上方的鐵架上先瀝個油，再放到吸油餐巾紙上把還沒滴乾的油給吸乾，接著才會是依照客人需求去淋上醬汁，記得要加辣，那個辣椒是老板娘自己調的，不怎麼辣，我點小辣也可以駕馭。

玉米雙蛋蔥油餅65元

餅皮很好吃，餅皮的邊邊吃起來脆脆的像餅乾，可是中間的麵衣是微酥，但是咀嚼起來是軟嫩的，是同位置的口感就不一樣，是有層次感的，裡面的內餡除了有大量的蔥花之外，還加了九層塔，香氣更迷人了。

火腿雙蛋蔥油餅65元

板娘說他其實不是很愛做雙蛋，不是因為蛋價貴，而是她本身就豪氣，那個蔥油簡直就是不要命的加，多加一顆蛋下去，有些蔥就不會熟，嗆鼻味更明顯，也擔心客人在意半熟的蔥花口感。

總結

這間躲在修車廠裡面的煎炸蔥油餅純手工現捍現炸，你們一定要來吃看看，老板娘個性可愛又直爽，她賣的蔥油餅就跟她的個性一樣，不浮誇但是非常耐吃又很有印象。

明鑫汽車煎炸蔥油餅

地址：臺灣桃園市八德區中山一路3號

電話：03－365－6571

營業時間： 周一至周六 14：30－19：30

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