ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

躲在修車廠小隔間的隱藏美食！煎炸蔥油餅在地默默飄香15年

民宿女王芽月

民宿女王芽月 民宿女王芽月

我是芽月 一個台南女兒 我習慣用吃來了解這個世界 現在~我用文字把幸福的滋味說給你聽

▲▼明鑫汽車煎炸蔥油餅評價相當好。（圖／部落客民宿女王芽月授權提供，勿擅自翻攝）

撰文攝影／民宿女王芽月、整理／實習記者張宜樺

這是一個很偶然的情景裡面發現這家煎炸蔥油餅，格友的評價是非常好吃，板娘又很和氣，最重要的是，它就躲在汽車修車廠裡面的小隔間裡，假日想吃還吃不到，下午兩點半才開，活脫脫就是只有在地人才會知道的道地下午茶！

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

明鑫汽車煎炸蔥油餅
明鑫汽車修車廠的位置，認真說起來，算是在八德重劃區跟大溪埔頂路的邊緣交界地帶，這邊要去八德三元宮也很近，如果是從大溪交流道下來，接埔頂公園那邊的埔頂路直走就會到。不得不說，它真的很不起眼，他們家連招牌都很小。

斜槓賣蔥油餅原來是自己也愛吃
麵團是板娘自己發好再自己抓成一小球，捍好再丟入油鍋裡面處理，我問板娘怎麼會想來做這個蔥油餅，還一做就是15年，明明就有修車廠的生意要忙，怎麼還要再開個斜槓，還是選擇挺忙的餐飲業？板娘非常爽朗的說，阿就愛吃蔥油餅，就想賣自己做的蔥油餅，是不是超可愛的！

▲▼明鑫汽車煎炸蔥油餅評價相當好。（圖／部落客民宿女王芽月授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼明鑫汽車煎炸蔥油餅評價相當好。（圖／部落客民宿女王芽月授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼明鑫汽車煎炸蔥油餅評價相當好。（圖／部落客民宿女王芽月授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼明鑫汽車煎炸蔥油餅評價相當好。（圖／部落客民宿女王芽月授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼明鑫汽車煎炸蔥油餅評價相當好。（圖／部落客民宿女王芽月授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼明鑫汽車煎炸蔥油餅評價相當好。（圖／部落客民宿女王芽月授權提供，勿擅自翻攝）

煎炸蔥油餅取名由來
為什麼叫煎炸蔥油餅，實地去看老板娘現場操作，原來是兩個油鍋的料理方式不一樣，雖然叫煎炸蔥油餅，可是它是先炸過再下去煎。當我看到老板娘放了一堆蔥的時候，我興奮到不行，她一開始在放底層的第一張麵皮時，就馬上放了一些蔥花上去，放上雞蛋之後，立馬再灑了這樣滿滿的青蔥。蔥花因為高溫度的熱油這樣炸熟後，那個香氣我的老天，怎麼這麼香啦！

▲▼明鑫汽車煎炸蔥油餅評價相當好。（圖／部落客民宿女王芽月授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼明鑫汽車煎炸蔥油餅評價相當好。（圖／部落客民宿女王芽月授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼明鑫汽車煎炸蔥油餅評價相當好。（圖／部落客民宿女王芽月授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼明鑫汽車煎炸蔥油餅評價相當好。（圖／部落客民宿女王芽月授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼明鑫汽車煎炸蔥油餅評價相當好。（圖／部落客民宿女王芽月授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼明鑫汽車煎炸蔥油餅評價相當好。（圖／部落客民宿女王芽月授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼明鑫汽車煎炸蔥油餅評價相當好。（圖／部落客民宿女王芽月授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼明鑫汽車煎炸蔥油餅評價相當好。（圖／部落客民宿女王芽月授權提供，勿擅自翻攝）

會先放在油鍋上方的鐵架瀝油
老板娘很貼心，剛起鍋的蔥油餅會先用大火煎，把一開始炸到半熟的蔥油餅裡面的殘油給逼出來，煎好的蔥油餅會先放在油鍋上方的鐵架上先瀝個油，再放到吸油餐巾紙上把還沒滴乾的油給吸乾，接著才會是依照客人需求去淋上醬汁，記得要加辣，那個辣椒是老板娘自己調的，不怎麼辣，我點小辣也可以駕馭。

▲▼明鑫汽車煎炸蔥油餅評價相當好。（圖／部落客民宿女王芽月授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼明鑫汽車煎炸蔥油餅評價相當好。（圖／部落客民宿女王芽月授權提供，勿擅自翻攝）

玉米雙蛋蔥油餅65元
餅皮很好吃，餅皮的邊邊吃起來脆脆的像餅乾，可是中間的麵衣是微酥，但是咀嚼起來是軟嫩的，是同位置的口感就不一樣，是有層次感的，裡面的內餡除了有大量的蔥花之外，還加了九層塔，香氣更迷人了。

▲▼明鑫汽車煎炸蔥油餅評價相當好。（圖／部落客民宿女王芽月授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼明鑫汽車煎炸蔥油餅評價相當好。（圖／部落客民宿女王芽月授權提供，勿擅自翻攝）

火腿雙蛋蔥油餅65元
板娘說他其實不是很愛做雙蛋，不是因為蛋價貴，而是她本身就豪氣，那個蔥油簡直就是不要命的加，多加一顆蛋下去，有些蔥就不會熟，嗆鼻味更明顯，也擔心客人在意半熟的蔥花口感。

▲▼明鑫汽車煎炸蔥油餅評價相當好。（圖／部落客民宿女王芽月授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼明鑫汽車煎炸蔥油餅評價相當好。（圖／部落客民宿女王芽月授權提供，勿擅自翻攝）

總結
這間躲在修車廠裡面的煎炸蔥油餅純手工現捍現炸，你們一定要來吃看看，老板娘個性可愛又直爽，她賣的蔥油餅就跟她的個性一樣，不浮誇但是非常耐吃又很有印象。

明鑫汽車煎炸蔥油餅

地址：臺灣桃園市八德區中山一路3號
電話：03－365－6571
營業時間： 周一至周六　14：30－19：30

＊部落客《民宿女王芽月》現有經營：粉絲團部落格

【你可能也想看】

在板橋！中藥房裡面吃藥燉排骨　獨門配方沒有刺鼻藥味、口感甘醇
澎湃爆餡「米腸抱香腸」！70元滿滿一大盒　還有辣度滿分的椒天椒
肉食愛好者天堂！「699元」沙朗菲力吃到飽　也有炸雞排、炸豬排

關鍵字： 明鑫汽車煎炸蔥油餅 桃園美食 達人美食 美食情報 台灣特色系列 美食雲 民宿女王芽月 桃園八德蔥油餅

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

妻員工旅遊！「解放比基尼」美炸 他卻1打2怨念深...網：根本炫耀

推薦閱讀

添好運10周年推「買一送一」　全台首間街邊店5月下旬開幕

添好運10周年推「買一送一」　全台首間街邊店5月下旬開幕

身分證開頭「H」送肉盤！溜溜酸菜魚插旗中壢　開幕日推半價優惠

身分證開頭「H」送肉盤！溜溜酸菜魚插旗中壢　開幕日推半價優惠

全台第3家！漢來美食片皮鴨專賣店回高雄展店　預計7月開幕

全台第3家！漢來美食片皮鴨專賣店回高雄展店　預計7月開幕

在地人氣極高的羊肉熱炒！好吃又平價老店炒功一流　龜山宵夜推薦

在地人氣極高的羊肉熱炒！好吃又平價老店炒功一流　龜山宵夜推薦

今天就買！7-11珍珠奶茶買1送1爽喝

今天就買！7-11珍珠奶茶買1送1爽喝

曼谷體感溫度恐飆破52°C！泰國今年至少30人中暑喪生

曼谷體感溫度恐飆破52°C！泰國今年至少30人中暑喪生

中橫東段落石高峰期　合歡山賞花由西部進入

中橫東段落石高峰期　合歡山賞花由西部進入

東南亞知名悅榕集團疫後首度抵台中　宣傳普吉島旅遊

東南亞知名悅榕集團疫後首度抵台中　宣傳普吉島旅遊

台南捷運藍線環評通過　擬2031通車

台南捷運藍線環評通過　擬2031通車

福岡最新Snow Peak奢華露營開幕

福岡最新Snow Peak奢華露營開幕

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

住飯店3天2夜「每人每晚675」送早餐

明年合約到期！漢來海港敦化店將熄燈

台北老爺Buffet餐廳4/26重新開幕

城市版「花園咖啡館」在花博！

嘉義梅山「6處景點＆美食」旅遊提案

日本環球任天堂世界新園區延後開幕

住礁溪捷絲旅每人1125元起

漢來海港甜點季明天登場

台灣人氣手搖杯吃茶三千插旗北加州

台南捷運藍線環評通過　擬2031通車

熱門行程

2024探旅新北定向越野 開啟城市探險之旅！

尋找驚喜與冒險，探索新北之美。穿越山水間，感受地方風情。立即報名，開啟精彩探險之旅！

享受桃園異國饗宴，感受在地風情，體驗特有文化

桃園異國慶典開跑！展現地方魅力、特色活動及美食一應俱全，讓您沈浸於傳統及歡樂之中

最新新聞更多

今天就買！7-11珍珠奶茶買1送1爽喝

曼谷體感溫度恐飆破52°C！泰國今年至少30人中暑喪生

中橫東段落石高峰期　合歡山賞花由西部進入

東南亞知名悅榕集團疫後首度抵台中　宣傳普吉島旅遊

台南捷運藍線環評通過　擬2031通車

福岡最新Snow Peak奢華露營開幕

明年合約到期！漢來海港敦化店將熄燈

東京漢堡排「嘉」抽2人同行免費吃

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366