桃園隱藏版「點心工廠」挖寶撿便宜！位置就在大門口警衛室旁邊

我是芽月 一個台南女兒 我習慣用吃來了解這個世界 現在~我用文字把幸福的滋味說給你聽

撰文攝影／民宿女王芽月、整理／實習記者邵筱鈞

桃園的觀光工廠很多，其中有一家在八德的巧克力共和國就還蠻有名的，會一直讓人想到巧克力冒險工廠這部電影，這次是因為在網路上有看到短影片在介紹宏亞食品工廠，巧克力共和國的背後就是宏亞食品工廠，而宏亞生產最為有名的就是七七乳加巧克力，這次看到有福利社可以購買，這當然要衝一波。

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NG商品優惠出清超誘人

這次也是剛好看到網路上有人介紹，就很有興趣，要知道，這種NG品優惠價出清，在桃園的中壢也有，就在中壢工業區裡面，會有7－11的65折麵包，這次又看到八德有巧克力餅乾可以優惠價買、當然要衝一波。

▲福利社開放的時間，位置就在大門口警衛室旁邊，不是從大門進去，會被警衛請出來。

▲裡面空間不大，左手邊架子上面的這些，算是常駐商品，幾乎每天來都會有，價格還是會比大賣場的再便宜一些。

▲這些也是比較熱門有貨源的品項，裸裝無盒裝的價格，相當漂亮，如果不是要送禮，只是要自己吃選這個就很合適。

▲宏亞的代表作，七七乳加巧克力，12條一包144元，不過這個就算是即期品，價格自然就優惠下來。

▲七七乳加巧克力多了好幾種口味，還有南瓜，雖然這個一袋才92元，但他的巧克力就是小條的。

每日限定商品

新貴派的大格酥就真的是看當天的貨源，不是每天都有，第一次來還有看到花生跟檸檬大格酥，可是隔兩天我再來採購大格酥都被挑光光了，問了工作人員才知，每天被打下來的貨都不一樣，可以吃到啥全都憑運氣！看到這些真的讓人眼花撩亂，都不知道要從那裡下手，但請千萬要記得，看到有喜歡的就要快要拿起來，不然一下就被搶空了。

▲原來新貴派跟巧菲斯也是宏亞的，以後想吃新貴派來這裡買就好了，比全聯還便宜。



▲幸運一點可以看到這種全裸裝，價格就真的是太美麗，一大包才100元。

▲楓糖葡萄鬆塔真的好好吃，一大包才80元。

▲夏威夷豆一大包150元，好多人搶，一下子就秒殺了。

▲禮坊的西式小西點可以買，一大包120元實在划算，後來有吃到一款西點叫蜜柑可可，一大包全裸裝好像是賣100元而已，超級划算好吃。

▲中式大餅封口不良就被打下來，2個200元真的划算，餅皮薄內餡飽滿。

零食推薦

這次被這個跳跳糖巧克力給電到，那天朋友拿了一包原味的給我吃之後就上癮了！咬一口含在嘴裡，跳跳糖嗶嗶啵啵的在嘴裡跳舞著，好甜好好吃，草莓的更甜更香，算了一下，一包十片180元，一片不超過20元，如果實體商店就比較貴，蝦皮購物也要一片23元，所以來宏亞這邊買是最便宜，然後就有人失心瘋好像搬家似的一口氣拿了四五包。

▲愛吃巧克力的人來到這裡一定會很嗨，裡面滿滿的巧克力，電影里面的巧克力夢工廠，就直接實現。



▲一大包分裝袋跟一包裝的份量價格還是有差的，所以真的可以直接殺過來比價。

▲大巧菲跟小巧菲的價格也不一樣，可是像這樣小小包裝，價格漂亮自己買回家吃很享受。

▲像這種在綜合巧克力也是秒殺版，一大包200元，比在官網買還便宜划算，所以我朋友就買了5包巧克力片，還有90％的苦巧克力。

▲穀麥巧克力脆片應該就是我們上面看到的穀麥脆可，超大一包150元。

▲大波露來這裡買便宜好多。

▲這區也很多人來搬，一袋3公斤的七七乳加巧克力，800元裡面差不多300多條小條的巧克力很划算，不過要自己扛回去分裝。

結論

小小貼心的告訴各位，來宏亞福利社購買，除了現金交易之外，還可以刷卡，是不是超方便！不過結完帳後要自己來外面的小枱子上面自己裝箱打包。

宏亞食品工廠



電話：03－368－5055

地址：桃園市八德區建國路386號

開放時間：09：30－12：30、14：00－17：00（周末、國定假日公休）

＊部落客《民宿女王芽月》現有經營：粉絲團、部落格

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