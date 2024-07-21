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開箱高雄45樓景觀牛排館！自助沙拉吧有煙燻鮭魚、各式蛋糕吃到飽

虎麗笑嗨嗨

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虎麗笑嗨嗨，兩個愛吃喝玩樂的女生，2013年正式出道的吃貨女孩團體。2015年成為千萬人氣部落客，延伸多元觸角參與各類競賽，並屢獲佳績，現正持續累積作品中。目前為美食旅遊生活作家，成員有小虎和莎麗，相信努力吃才

▲▼高雄老字號飯店西餐廳焰牛排館。（圖／部落客虎麗提供）

撰文攝影／虎麗笑嗨嗨、整理／實習記者柯珮萱

焰牛排館位於高雄漢來大飯店45樓，是老字號飯店西餐廳，擁有高樓景觀的用餐空間，是約會聚餐慶祝節日的好選擇！近期新推出「美味犇放雙人饗焰」，一次擁有兩款焰牛排館美國牛排中的人氣牛排，美國極黑和牛菲力（5盎司）、美國頂級無骨牛小排（6盎司）搭配炭烤料理，可以品嚐原肉的香醇美味。

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美味犇放雙人饗焰價格
美國極黑和牛菲力（5盎司）＋美國頂級無骨牛小排（6盎司）推薦價 4,760元（原價5,960元）。

▲▼高雄老字號飯店西餐廳焰牛排館。（圖／部落客虎麗提供）

▲美味犇放雙人饗焰（2024／07／04～08／04期間限定）。

套餐內容
套餐含魯邦麵包（布列塔尼發酵奶油）、湯品、飲品、精緻沙拉吧吃到飽，供應在地小農蔬果、期間限定季節水果、冷盤、乾酪煙燻起士、甜點、瑞士冰淇淋，種類多元豐富滿足味蕾。想要吃得更豐盛，推薦加點馬賽海鮮拼盤，滿滿海味讓人彷彿置身在法國最大的港口城市「馬賽」品嚐美食。

▲▼高雄老字號飯店西餐廳焰牛排館。（圖／部落客虎麗提供）

▲精緻沙拉吧（單點價1,200元）

精緻沙拉吧

▲▼高雄老字號飯店西餐廳焰牛排館。（圖／部落客虎麗提供）

▲焰牛排館的自助精緻沙拉吧供應在地小農蔬果、期間限定季節水果、冷盤、乾酪煙燻起士、甜點、瑞士冰淇淋自助機，種類多元豐富，滿足味蕾。

▲▼高雄老字號飯店西餐廳焰牛排館。（圖／部落客虎麗提供）

▲自己搭配喜歡的沙拉盤，再淋上各式精選橄欖油、果醋享用，均衡少負擔。

▲▼高雄老字號飯店西餐廳焰牛排館。（圖／部落客虎麗提供）

▲沙拉吧提供多種精選橄欖油、果醋。

▲▼高雄老字號飯店西餐廳焰牛排館。（圖／部落客虎麗提供）

▲冷盤可以吃到煙燻鮭魚、臘腸、生火腿及各式乾酪煙燻起士。

▲▼高雄老字號飯店西餐廳焰牛排館。（圖／部落客虎麗提供）

▲▼高雄老字號飯店西餐廳焰牛排館。（圖／部落客虎麗提供）

▲水果隨季節變換，這一季可以吃到櫻桃（限量供應）、鳳梨、荔枝、哈密瓜，還有產地直送珍貴的櫻桃蜜李。

▲▼高雄老字號飯店西餐廳焰牛排館。（圖／部落客虎麗提供）

▲▼高雄老字號飯店西餐廳焰牛排館。（圖／部落客虎麗提供）

▲▼高雄老字號飯店西餐廳焰牛排館。（圖／部落客虎麗提供）

▲甜點有各式蛋糕、百香果芒果布丁、好事花生等選擇，滿足甜食胃。

▲▼高雄老字號飯店西餐廳焰牛排館。（圖／部落客虎麗提供）

▲吃飽記得來一杯瑞士冰淇淋，虎麗吃的是洛神口味，酸甜消暑。

開胃果醋

▲▼高雄老字號飯店西餐廳焰牛排館。（圖／部落客虎麗提供）

▲開胃果醋酸甜爽口。

魯邦麵包

▲▼高雄老字號飯店西餐廳焰牛排館。（圖／部落客虎麗提供）

▲魯邦麵包（單點一顆200），口感外酥內軟，可以搭配布列塔尼發酵奶油，吃起來多了綿密感及胡椒辛香風味，還有沾一點微酸的油醋品嚐。

▲▼高雄老字號飯店西餐廳焰牛排館。（圖／部落客虎麗提供）

▲▼高雄老字號飯店西餐廳焰牛排館。（圖／部落客虎麗提供）

湯品（點用套餐可任選一款作為湯品）

▲▼高雄老字號飯店西餐廳焰牛排館。（圖／部落客虎麗提供）

▲番茄蟹肉濃湯。

▲▼高雄老字號飯店西餐廳焰牛排館。（圖／部落客虎麗提供）

▲這道選用國產花蟹與石斑魚骨慢熬，口喝起來濃郁滑順，帶有微辣感，還能吃到新鮮蟹肉、石斑魚肉、鮮香珠貝。

▲▼高雄老字號飯店西餐廳焰牛排館。（圖／部落客虎麗提供）

▲焗洋蔥湯。

▲▼高雄老字號飯店西餐廳焰牛排館。（圖／部落客虎麗提供）

▲▼高雄老字號飯店西餐廳焰牛排館。（圖／部落客虎麗提供）

▲清燉牛肉湯（季節限定）。

▲▼高雄老字號飯店西餐廳焰牛排館。（圖／部落客虎麗提供）

▲喜歡清爽口感就選擇清燉牛肉湯，牛肉加上當季白玉蘿蔔、國產的新鮮紅棗共同熬煮，滋味清甜又能吃到軟嫩牛肉滿足味蕾。

主餐
7月新推出美味犇放雙人饗焰，一次就能吃到焰牛排館美國牛排中的人氣牛排：美國極黑和牛菲力（5盎司）＋美國頂級無骨牛小排（6盎司），搭配炭烤料理，可以品嚐到原肉的香醇美味。

▲▼高雄老字號飯店西餐廳焰牛排館。（圖／部落客虎麗提供）

▲美味犇放雙人饗焰（2024／07／04～08／04期間限定）。

▲▼高雄老字號飯店西餐廳焰牛排館。（圖／部落客虎麗提供）

▲美國頂級無骨牛小排，取自美國最高Prime等級牛小排，帶點細筋的牛排軟嫩有嚼勁，肉質比較結實，滋味鮮甜（最適合的熟度為5～7分熟）。

▲▼高雄老字號飯店西餐廳焰牛排館。（圖／部落客虎麗提供）

▲佐餐鹽提供藻鹽、昆布鹽、紫蘇鹽，搭配享用提升牛肉鮮香甜味更好吃。

▲▼高雄老字號飯店西餐廳焰牛排館。（圖／部落客虎麗提供）

▲美國極黑和牛菲力，是整頭牛最軟嫩的部位，腰內肉的肉質比較細緻軟嫩，炭烤到外層微酥，有濃厚的肉香味（最適合的熟度為3～5分熟）。

咖啡／茶飲（點用套餐可任選一款作為隨餐飲品）

▲▼高雄老字號飯店西餐廳焰牛排館。（圖／部落客虎麗提供）

▲柳橙汁搭配濃縮咖啡喝起來帶點果香，加上微苦的咖啡風味很順口。

▲▼高雄老字號飯店西餐廳焰牛排館。（圖／部落客虎麗提供）

▲蜜桃茶酸甜爽口，搭配脆脆的蘋果果肉，甜香富含咬感。

▲▼高雄老字號飯店西餐廳焰牛排館。（圖／部落客虎麗提供）

▲鮮奶茶加上奶蓋綿密滑順，加上糖炙燒增添甜香更好喝。

套餐加購：馬賽海鮮拼盤
海鮮愛好者推薦加購一份馬賽海鮮拼盤，搭配牛排享用更有滿足感，可以吃到肉質鮮甜的黑虎蝦、鮑魚、干貝、小卷、蛤蜊，滿滿海味讓人彷彿置身在法國最大的港口城市「馬賽」品嚐美食。

▲▼高雄老字號飯店西餐廳焰牛排館。（圖／部落客虎麗提供）

▲馬賽海鮮拼盤套餐加價購 680元。

▲▼高雄老字號飯店西餐廳焰牛排館。（圖／部落客虎麗提供）

▲黑虎蝦肉質扎實鮮甜。

▲▼高雄老字號飯店西餐廳焰牛排館。（圖／部落客虎麗提供）

▲鮑魚口感鮮嫩Q彈。

▲▼高雄老字號飯店西餐廳焰牛排館。（圖／部落客虎麗提供）

▲飽滿厚實的干貝很鮮甜。

▲▼高雄老字號飯店西餐廳焰牛排館。（圖／部落客虎麗提供）

▲一整尾新鮮小卷Q嫩好吃。

套餐加購：薯條

▲▼高雄老字號飯店西餐廳焰牛排館。（圖／部落客虎麗提供）

▲薯條 套餐加價購200元，細薯條口感微酥，可以搭配松露美乃滋、煙燻柚子醬、番茄醬品嚐。

生日禮：焗烤法式田螺

▲▼高雄老字號飯店西餐廳焰牛排館。（圖／部落客虎麗提供）

▲生日禮：焗烤法式田螺，焗烤法式田螺有起司的香氣，田螺口感脆嫩，可以搭配魯邦麵包享用。

▲▼高雄老字號飯店西餐廳焰牛排館。（圖／部落客虎麗提供）

空間及餐廳外觀

▲▼高雄老字號飯店西餐廳焰牛排館。（圖／部落客虎麗提供）

▲45樓景觀超美，完全是約會聖地。

▲▼高雄老字號飯店西餐廳焰牛排館。（圖／部落客虎麗提供）

▲▼高雄老字號飯店西餐廳焰牛排館。（圖／部落客虎麗提供）

▲▼高雄老字號飯店西餐廳焰牛排館。（圖／部落客虎麗提供）

▲包廂空間。

▲▼高雄老字號飯店西餐廳焰牛排館。（圖／部落客虎麗提供）

▲▼高雄老字號飯店西餐廳焰牛排館。（圖／部落客虎麗提供）

焰牛排館 漢來大飯店

地址：高雄市前金區成功一路266號45F（漢來大飯店45樓）
營業時間：每天11：30－14：30、17：30－22：00
電話：07－213－5763

虎麗笑嗨嗨
生活需要體驗，人生需要嘗試！「品味」是很主觀意識的東西，期待被滿足、感動被勾起才能成就愛的滋味。
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