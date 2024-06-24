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50元超大一袋！高雄古早味蔬菜蛋餅　特調比例粉漿現煎一咬厚實微酥

虎麗笑嗨嗨

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虎麗笑嗨嗨，兩個愛吃喝玩樂的女生，2013年正式出道的吃貨女孩團體。2015年成為千萬人氣部落客，延伸多元觸角參與各類競賽，並屢獲佳績，現正持續累積作品中。目前為美食旅遊生活作家，成員有小虎和莎麗，相信努力吃才

▲▼全盛古早味蔬菜蛋餅(高雄)莒光市場必吃美食!每一份都是秤重計價。（圖／部落客虎麗提供）

撰文攝影／虎麗笑嗨嗨、整理／實習記者柯珮萱

全盛古早味蔬菜蛋餅是楠梓莒光市場裡必吃的粉漿蛋餅攤，老闆特調比例粉漿現煎，提供只加時蔬的素蛋餅，每一份都是秤重計價，有不同價位可選擇，從早上6點開賣，幾乎不到中午就會完售，建議早一點去嚐鮮才不會撲空。

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攤位外觀

▲▼全盛古早味蔬菜蛋餅(高雄)莒光市場必吃美食!每一份都是秤重計價。（圖／部落客虎麗提供）

▲▼全盛古早味蔬菜蛋餅(高雄)莒光市場必吃美食!每一份都是秤重計價。（圖／部落客虎麗提供）

▲▼全盛古早味蔬菜蛋餅(高雄)莒光市場必吃美食!每一份都是秤重計價。（圖／部落客虎麗提供）

蛋餅煎到外層金黃微酥
口感軟Q厚實，有加玉米、紅蘿蔔、高麗菜，帶點脆脆咬感，可以另外加胡椒粉或辣椒粉提升風味更好吃。這裡還有供應鮮奶茶、豆漿、咖啡牛奶，買蛋餅加購鮮奶茶可享優惠價。

▲▼全盛古早味蔬菜蛋餅(高雄)莒光市場必吃美食!每一份都是秤重計價。（圖／部落客虎麗提供）

▲蛋餅的粉漿是老闆自己特調比例製作，口感軟Q，剛煎好外層還有點酥酥的。

▲▼全盛古早味蔬菜蛋餅(高雄)莒光市場必吃美食!每一份都是秤重計價。（圖／部落客虎麗提供）

▲這裡只有賣一種口味，是加玉米、紅蘿蔔、高麗菜的素蛋餅。

▲▼全盛古早味蔬菜蛋餅(高雄)莒光市場必吃美食!每一份都是秤重計價。（圖／部落客虎麗提供）

▲▼全盛古早味蔬菜蛋餅(高雄)莒光市場必吃美食!每一份都是秤重計價。（圖／部落客虎麗提供）

▲滿滿蔬菜的粉漿蛋餅會切小塊。

▲▼全盛古早味蔬菜蛋餅(高雄)莒光市場必吃美食!每一份都是秤重計價。（圖／部落客虎麗提供）

▲外層煎得金黃微酥，買到立刻享用還有點酥香，放久一點會是軟嫩微Q彈口感。

▲▼全盛古早味蔬菜蛋餅(高雄)莒光市場必吃美食!每一份都是秤重計價。（圖／部落客虎麗提供）

▲蛋餅採秤重計價，目前提供20元／30元／50元的選擇。

▲▼全盛古早味蔬菜蛋餅(高雄)莒光市場必吃美食!每一份都是秤重計價。（圖／部落客虎麗提供）

▲蛋餅會加胡椒粉或辣椒粉，沒有另外加醬調味。

▲▼全盛古早味蔬菜蛋餅(高雄)莒光市場必吃美食!每一份都是秤重計價。（圖／部落客虎麗提供）

▲這一包份量是50元，一個人獨享很有飽足感。

▲▼全盛古早味蔬菜蛋餅(高雄)莒光市場必吃美食!每一份都是秤重計價。（圖／部落客虎麗提供）

▲虎麗是選擇加胡椒粉，香氣很足，不用沾醬就好吃。

鮮奶茶 25元（買蛋餅加購20元）

▲▼全盛古早味蔬菜蛋餅(高雄)莒光市場必吃美食!每一份都是秤重計價。（圖／部落客虎麗提供）

▲鮮奶茶有濃郁的奶香，帶點茶味很順口。

飲料菜單 MENU

▲▼全盛古早味蔬菜蛋餅(高雄)莒光市場必吃美食!每一份都是秤重計價。（圖／部落客虎麗提供）

全盛古早味蔬菜蛋餅

地址：高雄市楠梓區和光街109巷2號旁
營業時間：06：00－12：00（售完即止／大約09：30左右會完售）

虎麗笑嗨嗨
生活需要體驗，人生需要嘗試！「品味」是很主觀意識的東西，期待被滿足、感動被勾起才能成就愛的滋味。
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