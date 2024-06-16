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598元起燒肉吃到飽！王品「肉次方」高雄店6／25試營運

▲588元吃到飽！王品集團燒肉新品牌肉次方4/2開幕。（圖／王品提供）

▲王品「肉次方」高雄店6／25試營運。（圖／王品提供）

記者黃士原／台北報導

終於等到了！王品燒肉吃到飽品牌「肉次方」高雄店籌備近1年，確定在6月25日試營運，即日起開放訂位。另外，7月12日前加入肉次方LINE就送「998強擊の肉套餐」8折券​。

肉次方是王品集團第一個燒肉吃到飽品牌，鎖定20-35歲、喜愛大口吃肉的年輕人，提供現切肋眼、紐約客牛排，與牛舌、橫膈膜等50種肉品與海鮮吃到飽，自助吧還有小菜、副食、飲料、甜點。菜單上共有4種價位，598元起到998元，消費者可依據肉品種類與自身「食力」選擇。

▲肉次方自助吧檯供應多種小菜、蔬菜，都可以吃到飽。（圖／王品提供）

肉次方目前有西門峨眉店、板橋捷運江子翠店、台中文心五權西店、台中文心崇德店及台南府前店，去年5月傳出要到高雄展店，經過近1年籌備後，6月25日試營運，即日起開放訂位。而且7月12日前加入肉次方LINE就送8折券，試營運期間4人同行，憑券可享「998強擊の肉套餐」8折。

▲日本A5和牛。（圖／記者黃士原攝）

另外，初魚鮨與初魚鐵板燒的高雄漢神店昨日開幕，即日起開放訂位。初魚主打日本產地直送的漁貨肉品，其中包含依照季節變換的高級海鮮，例如喜知次，螢烏賊等，以及全年都會使用的日本A5和牛，每月更換菜單。餐廳採行全額預付制，鐵板燒訂位就要先繳付1800元+10％的費用，日料則是預收1700元+10％。

關鍵字： 美食雲 高雄美食 肉次方 燒肉吃到飽

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

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