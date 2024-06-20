高雄裕誠商圈「一個路口開7品牌」　網友笑稱：王品一條街

▲王品集團在裕誠路與富民路口開了7個品牌餐廳。（圖／取自高雄點Kaohsiungtien臉書）

記者黃士原／台北報導

王品燒肉吃到飽品牌「肉次方」高雄裕誠店將在6月25日試營運，這是集團在裕誠與富民路口的第7個品牌，也引起網友熱烈討論，有人說「包場的概念」、「王品一條街」。

王品集團旗下品牌近年陸續插旗高雄裕誠商圈，先後開了青花驕、尬鍋、就饗、12MINI快煮鍋、初瓦、享鴨，而肉次方高雄裕誠店也將在6月25日試營運，7個品牌全都集中在裕誠路與富民路口，臉書粉專「高雄點」還說PO文「要多瘋？一個路口塞7家王品！」。

▲王品燒肉吃到飽品牌「肉次方」高雄裕誠店將在6月25日試營運。（圖／王品提供）

一個路口狂開7個品牌話題也引起網友討論，有人說「都被王品集團包圍了」、「包場的概念」、「王品一條街」、「可以連吃七天的概念」、「改名王品商圈好了」、「隔壁路口還有西堤」。

對此，王品集團表示，高雄裕誠商圈鄰近漢神巨蛋、瑞豐夜市，是在地年輕人最愛逛街之處，看好商圈堅強食力，富民路、裕誠路口共計有7個集團品牌進駐，提供烤鴨、韓式料理、鐵板燒等多樣美食，一站式滿足消費者需求，對品牌來說也可發揮行銷群聚效益。

▲添好運高雄富民店也在裕誠商圈。（圖／和億集團提供）

除了王品之外，近期進駐裕誠商圈還有添好運、漢來溜溜酸菜魚，其中添好運高雄富民店是全台首間街邊店，全店將採用全新「好運形象店」風格，結合好運元素與經典港式點心風格進行點綴，營造嶄新好運氛圍。

