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趁熱吃有流心感！鳳山狀元糕攤價格超佛心　放涼後Q彈口感也好吃

高雄美食地圖

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高雄美食地圖由阿雄、小高分享南部在地美食及人文滋味，也三不五時介紹各地旅遊景點，嚐遍各路招牌菜餚、拍下各地美好風景，與大家一起分享台灣美食與獨有的人情味。

▲▼ 古早味點心只要銅板價！經典糕點＆美味涼麵一次滿足味蕾 。（圖／高雄美食地圖提供）

撰文攝影／高雄美食地圖、整理／實習記者黃是瑀

傳統中國糕點「狀元糕」流傳至今，一直深受大家的喜愛，在古代是許多考生在考試前會買來吃的一道甜品，祈求可以金榜題名。狀元糕是使用優質米製作，工序繁瑣的將其磨成粉，放入模具在填入各種餡料，蒸熟即可。QQ黏黏的口感，咀嚼起來特別有口感，今天要來介紹一家，位於鳳山的隱藏版狀元糕，除了賣狀元糕之外，還有賣涼麵，而且價錢超佛心，狀元糕七顆50元，十顆70元超便宜。

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店家外觀
這家狀元糕原本的擺攤位置在光遠路靠近中山路的地方，後來移地方在光遠路上靠近倆伯羊肉，小小的攤子，斗大紅色的字樣，其實不難發現。

▲▼ 古早味點心只要銅板價！經典糕點＆美味涼麵一次滿足味蕾 。（圖／高雄美食地圖提供）

店內環境
現在移來新的地點，多了內用的空間，讓前來的客人可以短暫的享用熱騰騰剛出爐的狀元糕，或是上班休息空檔簡單吃個涼麵。

▲▼ 古早味點心只要銅板價！經典糕點＆美味涼麵一次滿足味蕾 。（圖／高雄美食地圖提供）

店家菜單
涼麵的口味都蠻基本的，豬肉、雞肉、魚板、素食還有3種麵條可以依照個人喜好挑選，醬料也有兩種可以選；狀元糕有黑糖、花生、芝麻、杏仁、煉乳、肉燥，5甜1鹹六種口味，重點他們家7顆才賣50元，10顆才賣70元，真的五告俗。

▲▼ 古早味點心只要銅板價！經典糕點＆美味涼麵一次滿足味蕾 。（圖／高雄美食地圖提供）

▲▼ 古早味點心只要銅板價！經典糕點＆美味涼麵一次滿足味蕾 。（圖／高雄美食地圖提供）

▲狀元糕不常見的原因是他的前置作業真的很繁瑣，米漿研磨而成的時間很長，現點現做還是必須要將其碾碎，以便製作。

▲▼ 古早味點心只要銅板價！經典糕點＆美味涼麵一次滿足味蕾 。（圖／高雄美食地圖提供）

▲很喜歡看他現場的製作過程，非常的療癒，尤其店家的手速之快，常常不一會兒功夫就完成了。

▲▼ 古早味點心只要銅板價！經典糕點＆美味涼麵一次滿足味蕾 。（圖／高雄美食地圖提供）

▲填入餡料後蒸熟即可，最常見的就是兩個蒸管交替輪流做，通常都不會等待太久。

狀元糕7顆50元
七顆50元真的可以全部口味各來一顆，直接菜單上給他點一輪，多了分食的話也可以依次點10顆，來這一家絕對比外面吃還划算很多。螞蟻人的話，我最推薦的是黑糖口味，可以直接咬到黑糖本人，而且剛起鍋熱熱的時候還有點流心感，配上黑糖沙沙的口感，整個很豐富又有濃郁的黑糖香。

▲▼ 古早味點心只要銅板價！經典糕點＆美味涼麵一次滿足味蕾 。（圖／高雄美食地圖提供）

▲▼ 古早味點心只要銅板價！經典糕點＆美味涼麵一次滿足味蕾 。（圖／高雄美食地圖提供）

▲▼ 古早味點心只要銅板價！經典糕點＆美味涼麵一次滿足味蕾 。（圖／高雄美食地圖提供）

▲長輩們最愛的花生口味，也是香甜可口，放涼後QQ的也好吃。

▲▼ 古早味點心只要銅板價！經典糕點＆美味涼麵一次滿足味蕾 。（圖／高雄美食地圖提供）

▲芝麻真的餡料用的實在，不是那種微微點綴而已，是很有料的芝麻餡，而且濃郁的香氣讓人入口難以忘懷。

純手工肉燥
鹹的口味只有單一種，就是肉燥，他們家的肉燥也是老闆娘親手製作的，通通純手工，一開始很好奇吃起來是什麼味道，最後太涮嘴了直接再買一盒肉燥，他們家的肉燥是甜鹹味的，跟狀元糕搭配起來一點也不衝突，而且肉末很細碎，融合在一起就是滿分的口感，微微的鹹度可以中和掉甜帶來的膩感，總之肉燥口味真的讓人為之驚艷，帶回家連爸媽都很愛，下回有來鳳山記得品嚐看看，若是不想要等候的可以先打電話預訂。

▲▼ 古早味點心只要銅板價！經典糕點＆美味涼麵一次滿足味蕾 。（圖／高雄美食地圖提供）

▲▼ 古早味點心只要銅板價！經典糕點＆美味涼麵一次滿足味蕾 。（圖／高雄美食地圖提供）

鳳山涼麵屋狀元糕

地址：高雄市鳳山區光遠路219號之2
電話：0986－806－318
營業時間：12：00－21：00（星期一公休）

高雄美食地圖
作者介紹：高雄美食地圖由阿雄、小高分享南部在地美食及人文滋味，也三不五時介紹各地旅遊景點，嚐遍各路招牌菜餚、拍下各地美好風景，與大家一起分享台灣美食與獨有的人情味。粉絲專頁部落格

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