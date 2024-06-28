小酌吃宵夜！高雄「洞穴居酒屋」超chill　隱藏菜單滿足海鮮控味蕾

虎麗笑嗨嗨，兩個愛吃喝玩樂的女生，2013年正式出道的吃貨女孩團體。2015年成為千萬人氣部落客，延伸多元觸角參與各類競賽，並屢獲佳績，現正持續累積作品中。目前為美食旅遊生活作家，成員有小虎和莎麗，相信努力吃才

撰文攝影／虎麗笑嗨嗨、整理／實習記者柯珮萱

楠梓車站附近的洞穴日式居酒屋，用餐空間舒適寬敞，提供多種日本料理，有海鮮丼飯、握壽司、串燒、炸物、生魚片、烤飯糰、生啤酒、梅酒等選擇，很適合約會聚餐，也是下班小酌吃宵夜的好去處。

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一定要點極上盛合海鮮丼

有天使紅蝦、鮪魚、鮭魚、蟹肉、蟹膏、海膽等豐富海味，搭配梅子醋製作的醋飯，酸甜爽口很有滿足感。想吃飽也可以來一份盛合八貫握壽司、鰻魚烤飯糰，搭配現烤的明太子雞肉丸、鹽烤豬五花、鹽烤雞腿，再加上厚實肥美鮮香的廣島生蠔補一下更過癮。

盛合八貫握壽司380元（炙燒不加價）

▲這道不在菜單上，是隱藏版的黑板期間限定料理，可以吃到干貝、鮭魚、鮪魚、海鱺、花枝、いくら、穴子、比目魚，搭配梅子醋製作的醋飯，酸甜清香。

▲花枝軟黏富含鮮甜味，魚卵軍艦入口啵啵啵，鹹香鮮美，海鱺脆嫩帶有油脂感，搭配柚子胡椒平衡味蕾，炙燒鮭魚滑順富含香氣，明太子醬增添風味。

▲鮪魚厚實軟嫩鮮甜，比目魚有豐富油脂，入口瞬間化開，穴子扎實鮮香，干貝口感飽滿鮮甜。

極上盛合海鮮丼880元

▲極上盛合海鮮丼有天使紅蝦、鮪魚、鮭魚、海鱺、花枝、干貝、比目魚、蟹肉、蟹膏、海膽、鮭魚卵等海味，搭配甜甜的玉子燒吃起來很有滿足感。

▲天使紅蝦鮮甜軟嫩。

▲鮭魚厚實富含油脂鮮香。

▲鮪魚厚實鮮甜。

▲海鱺脆嫩鮮甜，帶點油脂的滑順，搭配柚子胡椒品嚐。

▲干貝軟嫩厚實，吃起來鮮甜。

▲花枝軟黏富含甘甜味。

▲蟹膏濃醇鮮香，海膽搭配紫蘇葉吃起來很香醇，蟹肉搭配鮭魚卵滋味鮮美，玉子燒甜甜好吃。

▲比目魚入口即化，富含油脂香氣，搭配粉紅醋飯酸甜清香。

綜合刺身280元

▲綜合刺身可以吃到厚實鮮美的鮭魚、鮪魚、海鱺、天使紅蝦等海味。

烤鰻魚飯糰280元

▲烤鰻魚加上扎實的烤飯糰非常有滿足感，鰻魚肉質軟嫩鮮香，飯糰刷醬燒烤，外層微酥帶有甘醇滋味。

廣島生蠔180元

▲廣島生蠔飽滿鮮美，肉質細嫩，搭配鮭魚卵、蔥花、金桔汁品嚐更添風味。

鹽烤喜知次900元

▲一整尾的鹽烤喜知次肉質厚實細嫩，滋味鮮香好吃。

明太子雞肉丸 60元／串、月見雞肉丸 60元／串

▲雞肉丸外酥裡嫩，刷醬燒烤帶點鹹甜味，搭配明太子醬滑順鮮香。

▲這個雞肉丸非常厚實，外層烤到金黃，可以吃到脆嫩雞軟骨，搭配生蛋黃醬油品嚐滑順香醇。

鹽烤串燒

蔥鹽55元／串、明太子55元／串、柚子胡椒55元／串。鹽烤豬五花：泡菜60元／串、蔥鹽60元／串

▲喜歡串燒可以多點幾串享用，推薦必點鹽烤雞腿及豬五花系列，一定要試試蔥鹽、明太子、泡菜口味。

▲鹽烤雞腿，肉質非常厚實鮮嫩，有點雞皮的油脂香，搭配柚子胡椒香辣好吃。

▲蔥鹽清脆富含辛香及胡椒微辣感。

▲明太子炙燒帶出層次香氣，口感飽滿滑順。

▲鹽烤豬五花扎實不乾柴，有淡淡肉香，搭配蔥鹽鹹香唰嘴。

▲泡菜脆脆的富含酸辣滋味。

青龍醬燒雞180元

▲雞肉炸到外酥內軟，裹上醬汁拌炒，吃起來甜鹹唰嘴，搭配清脆的青龍椒及要從品嚐比較爽口。

日式唐揚雞 140元

▲日式唐揚雞外酥裡嫩，肉質鮮香多汁，搭配沾醬吃起來滑順香醇。

Sapporo生啤酒 120元／杯

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菜單MENU

黑板料理菜單

葵烯酒食

地址：高雄市楠梓區朝新路115－2號

營業時間：每日17：00－01：00（最後收客23：30）

電話 07－353－8965

虎麗笑嗨嗨

生活需要體驗，人生需要嘗試！「品味」是很主觀意識的東西，期待被滿足、感動被勾起才能成就愛的滋味。

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