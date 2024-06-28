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高雄巷弄挖寶美食！日本老闆開的洋風居酒屋　必點Ajillo口味超道地

虎麗笑嗨嗨

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虎麗笑嗨嗨，兩個愛吃喝玩樂的女生，2013年正式出道的吃貨女孩團體。2015年成為千萬人氣部落客，延伸多元觸角參與各類競賽，並屢獲佳績，現正持續累積作品中。目前為美食旅遊生活作家，成員有小虎和莎麗，相信努力吃才

▲▼囲KAKOI日式洋風居酒屋(高雄)日本老闆的小餐館!必吃鯷魚半熟蛋及漢堡排,超濃蝦醬奶油義大利麵。（圖／部落客虎麗提供）

撰文攝影／虎麗笑嗨嗨、整理／實習記者柯珮萱

隱藏在巷弄裡，是日本老闆開的晚餐宵夜小餐館，店名「囲ㄊㄨㄥ」有圍爐、聚在一起吃飯的意思，希望大家能在舒適溫馨的空間品嚐用心料理的美食。老闆在日本學習法國菜二十多年，擅長西式料理，也曾任職於台北大阪燒料理長，經常研發新菜單，很適合喜歡嚐鮮的吃貨們。

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▲▼囲KAKOI日式洋風居酒屋(高雄)日本老闆的小餐館!必吃鯷魚半熟蛋及漢堡排,超濃蝦醬奶油義大利麵。（圖／部落客虎麗提供）

▲每一份餐點都是現點現做，可以品嚐到最佳風味。

私心推薦必點鯷魚半熟蛋
這道Ajillo是在日本廣受歡迎的西班牙國民小菜，使用大量橄欖油及蒜頭現炒，加上爆漿半熟蛋吃起來香醇美味，可以另外加點拖鞋麵包搭配享用，有鯷魚的鮮香味，還能吃到厚實培根、軟綿的蒜頭、青花椰，加上大量橄欖油、蒜頭現炒，滋味香醇不油膩。

▲▼囲KAKOI日式洋風居酒屋(高雄)日本老闆的小餐館!必吃鯷魚半熟蛋及漢堡排,超濃蝦醬奶油義大利麵。（圖／部落客虎麗提供）

▲鯷魚半熟蛋 140元／拖鞋麵包 40元。

▲▼囲KAKOI日式洋風居酒屋(高雄)日本老闆的小餐館!必吃鯷魚半熟蛋及漢堡排,超濃蝦醬奶油義大利麵。（圖／部落客虎麗提供）

▲還有兩顆半熟蛋，口感滑嫩富含蛋香味。

▲▼囲KAKOI日式洋風居酒屋(高雄)日本老闆的小餐館!必吃鯷魚半熟蛋及漢堡排,超濃蝦醬奶油義大利麵。（圖／部落客虎麗提供）

▲可以加點一份拖鞋麵包搭配享用更滿足。

▲▼囲KAKOI日式洋風居酒屋(高雄)日本老闆的小餐館!必吃鯷魚半熟蛋及漢堡排,超濃蝦醬奶油義大利麵。（圖／部落客虎麗提供）

手工洋風漢堡排

▲▼囲KAKOI日式洋風居酒屋(高雄)日本老闆的小餐館!必吃鯷魚半熟蛋及漢堡排,超濃蝦醬奶油義大利麵。（圖／部落客虎麗提供）

▲手工洋風漢堡排 250元。

▲▼囲KAKOI日式洋風居酒屋(高雄)日本老闆的小餐館!必吃鯷魚半熟蛋及漢堡排,超濃蝦醬奶油義大利麵。（圖／部落客虎麗提供）

▲漢堡排厚實軟嫩，外層煎到微酥，搭配特製醬汁鹹甜好吃，還有半熟蛋汁增添滑順口感及香氣，可以搭配清脆生菜平衡味蕾。

▲▼囲KAKOI日式洋風居酒屋(高雄)日本老闆的小餐館!必吃鯷魚半熟蛋及漢堡排,超濃蝦醬奶油義大利麵。（圖／部落客虎麗提供）

煎法式羊排

▲▼囲KAKOI日式洋風居酒屋(高雄)日本老闆的小餐館!必吃鯷魚半熟蛋及漢堡排,超濃蝦醬奶油義大利麵。（圖／部落客虎麗提供）

▲嫩煎法式羊排 370元。

▲▼囲KAKOI日式洋風居酒屋(高雄)日本老闆的小餐館!必吃鯷魚半熟蛋及漢堡排,超濃蝦醬奶油義大利麵。（圖／部落客虎麗提供）

香煎豬排佐和風醬

▲▼囲KAKOI日式洋風居酒屋(高雄)日本老闆的小餐館!必吃鯷魚半熟蛋及漢堡排,超濃蝦醬奶油義大利麵。（圖／部落客虎麗提供）

▲香煎豬排佐和風醬 230元。

▲▼囲KAKOI日式洋風居酒屋(高雄)日本老闆的小餐館!必吃鯷魚半熟蛋及漢堡排,超濃蝦醬奶油義大利麵。（圖／部落客虎麗提供）

▲豬排裹上薄薄麵衣現煎，肉質扎實多汁鮮甜，搭配特製醬汁酸甜爽口，還有生菜解膩。

蝦醬奶油義大利麵

▲▼囲KAKOI日式洋風居酒屋(高雄)日本老闆的小餐館!必吃鯷魚半熟蛋及漢堡排,超濃蝦醬奶油義大利麵。（圖／部落客虎麗提供）

▲蝦醬奶油義大利麵 320元。

▲▼囲KAKOI日式洋風居酒屋(高雄)日本老闆的小餐館!必吃鯷魚半熟蛋及漢堡排,超濃蝦醬奶油義大利麵。（圖／部落客虎麗提供）

▲蝦醬奶油義大利麵可自選細麵或細扁麵，加上蝦頭、蔬菜熬煮的醬汁烹炒，有濃郁的鮮香味，麵條包覆醬汁吃起來滑順唰嘴。

▲▼囲KAKOI日式洋風居酒屋(高雄)日本老闆的小餐館!必吃鯷魚半熟蛋及漢堡排,超濃蝦醬奶油義大利麵。（圖／部落客虎麗提供）

▲鮮蝦已經貼心去殼處理，肉質脆嫩鮮美。

手工螃蟹可樂餅

▲▼囲KAKOI日式洋風居酒屋(高雄)日本老闆的小餐館!必吃鯷魚半熟蛋及漢堡排,超濃蝦醬奶油義大利麵。（圖／部落客虎麗提供）

▲手工螃蟹可樂餅 260元。

▲▼囲KAKOI日式洋風居酒屋(高雄)日本老闆的小餐館!必吃鯷魚半熟蛋及漢堡排,超濃蝦醬奶油義大利麵。（圖／部落客虎麗提供）

▲手工螃蟹可樂餅外層酥脆，內餡非常綿密富含奶香味，搭配日本豬排醬酸甜解膩。

義式麵衣炸時蔬

▲▼囲KAKOI日式洋風居酒屋(高雄)日本老闆的小餐館!必吃鯷魚半熟蛋及漢堡排,超濃蝦醬奶油義大利麵。（圖／部落客虎麗提供）

▲義式麵衣炸時蔬 180元。

▲▼囲KAKOI日式洋風居酒屋(高雄)日本老闆的小餐館!必吃鯷魚半熟蛋及漢堡排,超濃蝦醬奶油義大利麵。（圖／部落客虎麗提供）

▲義式麵衣炸時蔬薄酥且清脆多汁，可以搭配優格、茴香葉、檸檬特製的沾醬品嚐，濃醇辛香。

培根乳酪脆皮起司條

▲▼囲KAKOI日式洋風居酒屋(高雄)日本老闆的小餐館!必吃鯷魚半熟蛋及漢堡排,超濃蝦醬奶油義大利麵。（圖／部落客虎麗提供）

▲培根乳酪脆皮起司條 360元

▲▼囲KAKOI日式洋風居酒屋(高雄)日本老闆的小餐館!必吃鯷魚半熟蛋及漢堡排,超濃蝦醬奶油義大利麵。（圖／部落客虎麗提供）

▲起司控必點培根乳酪脆皮起司條，使用地中海產地的薄皮包捲培根、奶油乳酪及鮮奶油，以烤箱烘烤，吃起來外酥內軟，有濃郁奶香及鹹甜味。

飲品

▲▼囲KAKOI日式洋風居酒屋(高雄)日本老闆的小餐館!必吃鯷魚半熟蛋及漢堡排,超濃蝦醬奶油義大利麵。（圖／部落客虎麗提供）

▲蜜桃汽水100元，蜜桃汽水酸甜富含果香味，非常爽口。

▲▼囲KAKOI日式洋風居酒屋(高雄)日本老闆的小餐館!必吃鯷魚半熟蛋及漢堡排,超濃蝦醬奶油義大利麵。（圖／部落客虎麗提供）

▲巨峰葡萄汽水100元，濃郁的葡萄果香喝起來清爽解膩。

空間及餐廳外觀

▲▼囲KAKOI日式洋風居酒屋(高雄)日本老闆的小餐館!必吃鯷魚半熟蛋及漢堡排,超濃蝦醬奶油義大利麵。（圖／部落客虎麗提供）

▲一樓用餐空間。

▲▼囲KAKOI日式洋風居酒屋(高雄)日本老闆的小餐館!必吃鯷魚半熟蛋及漢堡排,超濃蝦醬奶油義大利麵。（圖／部落客虎麗提供）

▲▼囲KAKOI日式洋風居酒屋(高雄)日本老闆的小餐館!必吃鯷魚半熟蛋及漢堡排,超濃蝦醬奶油義大利麵。（圖／部落客虎麗提供）

▲二樓用餐空間。

▲▼囲KAKOI日式洋風居酒屋(高雄)日本老闆的小餐館!必吃鯷魚半熟蛋及漢堡排,超濃蝦醬奶油義大利麵。（圖／部落客虎麗提供）

▲▼囲KAKOI日式洋風居酒屋(高雄)日本老闆的小餐館!必吃鯷魚半熟蛋及漢堡排,超濃蝦醬奶油義大利麵。（圖／部落客虎麗提供）

▲▼囲KAKOI日式洋風居酒屋(高雄)日本老闆的小餐館!必吃鯷魚半熟蛋及漢堡排,超濃蝦醬奶油義大利麵。（圖／部落客虎麗提供）

囲KAKOI日式洋風居酒屋

地址：高雄市前金區仁義街289號
營業時間：周一至周日 18：00－01：00（凌晨）／周二公休
電話：07－2411－225

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