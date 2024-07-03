苓雅市場旁20年手搖店！獨家調製「一葉情檸檬」酸香涮嘴超消暑

虎麗笑嗨嗨，兩個愛吃喝玩樂的女生，2013年正式出道的吃貨女孩團體。2015年成為千萬人氣部落客，延伸多元觸角參與各類競賽，並屢獲佳績，現正持續累積作品中。目前為美食旅遊生活作家，成員有小虎和莎麗，相信努力吃才

▲神仙天然茶坊苓雅市場旁20年飲料店，激推必喝古法釀脆梅青茶。

撰文攝影／虎麗笑嗨嗨、整理／實習記者黃亭詠

神仙天然茶坊是苓雅市場旁已經開20年的手搖飲料店，老闆夫妻一起經營，嚴選台灣高山茶及天然食材，喜歡嚐鮮就試試獨家調製的一葉情檸檬，使用自家栽種的檸檬葉打碎濾渣加入檸檬汁，酸甜爽口很消暑，古法釀製脆梅加青茶濃郁好喝，還能吃到3顆脆梅，果茶推薦現切現榨超濃的土鳳梨青茶，還有用了4顆百香果特調的百香果檸檬冬瓜，酸甜軟Q很涮嘴。

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門市外觀

食材製作

▲飲料是搭配自家熬煮的麥芽糖水製作，滋味清甜。

一葉情檸檬

▲一葉情檸檬50元。

▲夏日想要消消暑推薦必喝一葉情檸檬，使用自家栽種的檸檬葉打碎濾渣，再加上檸檬汁、手工熬煮紫蘇梅汁、蜂蜜及麥芽糖水特調，還會搭配一片檸檬葉。



▲加入自家熬煮的麥芽糖增添甜味。

▲檸檬汁帶來酸香感。

▲這杯喝起來酸酸甜甜的，有檸檬葉獨特清香味，非常順口。

脆梅青茶

▲脆梅青茶50元。

▲古法釀製的脆梅加青茶、紫蘇梅汁特調，入口能嚐到濃厚的梅子酸甜滋味，帶出淡淡的茶香，會讓人忍不住一口接一口。

▲脆梅湯汁加入青茶。

▲喝完飲料記得品嚐脆梅，有三顆滿足味蕾。

土鳳梨青茶

▲土鳳梨青茶55元。

▲這杯土鳳梨青茶味道很濃郁，新鮮土鳳梨現切現榨，有濃厚的酸勁及果香味，很像果昔的口感，融合青茶喝起來尾韻帶有茶香，非常爽口消暑。

▲新鮮打製的鳳梨汁綿密滑順，很像果昔口感。

▲酸酸甜甜的爽口好喝。

百香果檸檬冬瓜

▲百香果檸檬冬瓜55元。

▲百香果檸檬冬瓜霸氣加了4顆新鮮百香果，有滿滿果肉，非常過癮！加上檸檬及冬瓜茶特調，酸甜富含果香，帶出些許冬瓜茶甜香味。

▲青茶鮮奶55元＋百香果蒟蒻10元，青茶鮮奶溫潤順口，有濃郁茶香及淡淡奶味，喝起來不甜膩，可以另外加手工製作的百香果蒟蒻，口感軟Q酸甜。

百香果蒟蒻

▲百香果蒟蒻 55元/盒

▲百香果蒟蒻也有販售盒裝，可以買回家當點心。新鮮百香果加蒟蒻果凍粉製作，細篩過濾讓口感更滑嫩，吃起來軟Q酸甜富含果香。

店家菜單

神仙天然茶坊

地址：高雄市苓雅區苓雅二路85-2號

營業時間：周一至周六 10：00－20：00／周日公休

電話：（09）1027－5751

虎麗笑嗨嗨

生活需要體驗，人生需要嘗試！「品味」是很主觀意識的東西，期待被滿足、感動被勾起才能成就愛的滋味。

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