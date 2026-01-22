ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
台北「樂高新年3關卡」免費玩　有123木頭人、真人版大富翁

▲台北統一時代百貨「樂高馬上添樂玩轉新春」明起開放免費玩。（圖／記者彭懷玉攝）

▲台北統一時代百貨「樂高新春活動」明起開放免費玩。（圖／記者彭懷玉攝）

記者彭懷玉／台北報導

放大版樂高闖關免費玩！「樂高馬上添樂玩轉新春」明（23日）起至2月22日於統一時代百貨2樓登場，本次一共設計三大關卡，第一關是賽馬場結合木頭人遊戲，現場消費不限金額可將迷你小馬積木組帶回家，粉絲們別錯過。

▲台北統一時代百貨「樂高馬上添樂玩轉新春」明起開放免費玩,樂高新春活動。（圖／記者彭懷玉攝）

▲「樂高馬上添樂 玩轉新春」以新春賽馬場為主題，規劃3大團體闖關遊戲。（圖／記者彭懷玉攝）

今年「樂高馬上添樂 玩轉新春」以新春賽馬場為主題，規劃團體闖關遊戲，包括結合木頭人概念與顆粒尋找的暖身關卡「一馬當先」、考驗策略與速度的「馬力十足與駿馬識途」骰子賽道，以及象徵好運加乘的「馬到成功」拼砌挑戰；周末另推出限時「馬不停蹄」拼砌競賽，增添節慶互動樂趣。

▲台北統一時代百貨「樂高馬上添樂玩轉新春」明起開放免費玩,樂高新春活動。（圖／記者彭懷玉攝）

▲「123木頭人尋寶趣」需在現場尋找特定積木，並將物品拼回「家」，就算過關。（圖／記者彭懷玉攝）

第一關為「123木頭人尋寶趣」，從起點出發後，當關主喊出「木頭人」時停下，並即時反應達成指令，像是在現場尋找「白馬」積木，並成功將指定物品拼回「家」即過關。

▲台北統一時代百貨「樂高馬上添樂玩轉新春」明起開放免費玩,樂高新春活動。（圖／記者彭懷玉攝）

▲第二關「馬力歐跳跳樂」有如真人版大富翁。（圖／記者彭懷玉攝）

第二關「馬力歐跳跳樂」有如真人版大富翁。現場設有紅色大型骰子，小孩可發揮創意自由拼裝骰子點數，並在擲骰後依點數在地圖上前進，但踩到「炸彈」會被退回原點，「星星」則能幸運直達終點，還有「問號／驚嘆號」的機會命運卡等大家。

▲台北統一時代百貨「樂高馬上添樂玩轉新春」明起開放免費玩,樂高新春活動。（圖／記者彭懷玉攝）

▲「積木接水管大考驗」需在底板上，利用各種直線或轉彎的積木塊，想辦法將起點連接至終點。（圖／記者彭懷玉攝）

最後一關「積木接水管大考驗」，參賽者需在底板上，利用各種直線或轉彎的積木塊，想辦法將起點連接至終點，便完成此挑戰。

▲台北統一時代百貨「樂高馬上添樂玩轉新春」明起開放免費玩,樂高新春活動。（圖／記者彭懷玉攝）

▲憑蓋滿通關印章的卡片換取一張刮刮卡；消費不限金額可獲贈迷你小馬積木組。（圖／記者彭懷玉攝）

經過三關卡考驗，挑戰者能憑蓋滿通關印章的卡片換取一張刮刮卡；消費不限金額可獲贈迷你小馬積木組，另有馬年限定紅包、限定積木組、隨行杯及拉桿車等，依照不同消費金額贈送。

▲台北統一時代百貨「樂高馬上添樂玩轉新春」明起開放免費玩,樂高新春活動。（圖／記者彭懷玉攝）

▲▼「瑞馬獻春」展出樂高新年場景和新品，包括「駿馬奔騰圖」與內藏財神爺的「鞭炮」盒組等。（圖／記者彭懷玉攝）

▲台北統一時代百貨「樂高馬上添樂玩轉新春」明起開放免費玩,樂高新春活動。（圖／記者彭懷玉攝）

此外，活動現場旁同步展出「瑞馬獻春」樂高新年場景和新品，包括機關精巧的「駿馬奔騰圖」與內藏財神爺的「鞭炮」盒組，並提供居家布置靈感；此外，1月24日及2月7日加碼周末限定「花開富貴」樂高花藝工坊。

▲台北統一時代百貨「樂高馬上添樂玩轉新春」明起開放免費玩,樂高新春活動。（圖／記者彭懷玉攝）

▲消費不限金額可獲贈迷你小馬積木組，另有馬年限定紅包、限定積木組、隨行杯及拉桿車等，依不同消費金額贈送。（圖／記者彭懷玉攝）

隨著農曆新年腳步將近，台灣樂高透露，人氣角色「小樂」將於2月6日至2月8日現身台北年貨大街，更規劃「樂高擲筊挑戰」，有機會拿到小樂準備的新春春聯，為新年討個好彩頭。

樂高馬上添樂 玩轉新春
活動地點：統一時代百貨台北店2F夢廣場
活動時間：1/23（五）-2/22（日）平日13:00-20:00；周末12:00-20:30（2/16營業至17:00）
 

關鍵字： 台北市旅遊 信義區旅遊 樂高馬上添樂玩轉新春 親子旅遊 闖關 樂高免費玩 台北統一時代百貨

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

400萬奥迪違停被拖吊！黑衣男一招鑽車內裝睡　省600下場卻慘了

