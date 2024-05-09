純樸小鎮享受清閒！池上隱藏版忘憂小店　咖啡廳也是陶藝工作室

如果「吃」只是為了填飽肚子，那「食物」也未免太無趣了～～"

撰文攝影／小虎食夢網、整理／實習記者黃亭詠

分享池上車站同樣是無意中找到的「打樂生活食器工作室」，這名字有一點特色，但其實是在台東大有名氣「bike de koffie 米貝果」的系列之作，它是一家陶藝工作室，也是一家咖啡館，更特別的是有限定的「菠蘿米貝果」和美美的「鯨魚杯」佐鳳梨汽泡咖啡。

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▲打樂生活食器工作室位於池上中山路。

▲剛好老闆在門口拍照。

▲門口一邊聞著從玻璃窗透出的香氣，猜想這傢伙就是菠蘿米貝果本人，感覺是在培果上舖上菠蘿。

▲進店後發現是間老宅改建的小屋，窗外的陽光讓這感覺溫暖極了。

▲舊屋頂和新玻璃像是三角型的天井。

▲特別喜歡臨窗這一側的陽光，灑落一地，不覺連按了幾次快門。

▲除了臨窗那一排，店裡的空間極大活化，約莫可以坐上十多個人沒問題。

▲店裡最特別的地方是這個小型的陶藝工作室，客人比較少，有空閒時年輕老闆便在這專心做陶藝。

▲菠蘿米貝果自然是一定要點，飲料方面請老闆推薦，得到「鳳梨汽泡咖啡」的答案。



▲第一口是透心涼的酸甜，沒想到鳳梨的酸甜居然比檸檬來的圓融，像是西西里咖啡的酸甜和冰咖啡的香苦後韻讓人意猶未盡。

特色限定款波羅米培果

結合波蘿麵包的「波蘿米培果」則是這店的限定款。上面的波蘿不像波蘿那麼的厚酥，反而帶了一點微咬勁和底下的培果連為一體，咀嚼後米培果的香甜也確然混了一點像剛出爐的波蘿麵包香，又不像波蘿麵包那麼的甜膩，不管口感還是味覺都挺有意思的。

打樂生活食器工作室

地址：台東縣池上鄉中山路252號

營業時間：11：00－18：00（星期二、三休）

如果「吃」只是為了填飽肚子，那「食物」也未免太無趣了～～

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