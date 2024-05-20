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台南最美餐酒館！曾是日本皇族外出用御泊所　百年古蹟內喝到深夜

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如果「吃」只是為了填飽肚子，那「食物」也未免太無趣了～～"

▲▼台南晶南進駐的台南知事官邸，推出全新餐飲品牌T－Bar茶薈知事官邸。（圖／部落客小虎食夢網授權提供，勿擅自翻攝）

撰文攝影／小虎食夢網、整理／實習記者張宜樺

台南是一個歷史文化和美食都豐富的地方，但要說餐酒館好像除了飯店內的我一無所知，幸好這次有台南人熟門熟路的帶路，驚見台南晶英和台南知事官邸聯手，讓台南多了一個夜晚小酌又有美味日式料理的餐酒館。走，我們一起到有兩甲子的歷史建物裡，看看台南晶南進駐後，如何讓這棟歷史古蹟蛻變成台南全新的食藝品味空間。

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T－Bar茶薈知事官邸位置、環境
台南晶南進駐的台南知事官邸，推出全新餐飲品牌T－Bar茶薈知事官邸，地理位置在台南車站步行可達的距離，台南又多了一個喝酒的好去處，特別是這裡的調酒真的視、味覺兼具，午餐、下午餐、晚餐、宵夜一應俱全，加上美美的百年建築，特別是晚上打燈超漂亮，相信可以吸引更多的國內外觀光客。

▲▼台南晶南進駐的台南知事官邸，推出全新餐飲品牌T－Bar茶薈知事官邸。（圖／部落客小虎食夢網授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼台南晶南進駐的台南知事官邸，推出全新餐飲品牌T－Bar茶薈知事官邸。（圖／部落客小虎食夢網授權提供，勿擅自翻攝）

臺南縣知事官邸歷史
建於1900年（明治33年），台南人暱稱為「時鐘樓」，就館內的解說人員表示，這棟建築除作為地方知事的官邸外，另一個重要的用途是作為日本皇族外出時的「御泊所」。

在台灣歷史上該建築是南台灣唯一設計作為供皇族居住的行館，1923年當時的裕仁太子來台參訪曾下塌於此，當年裕仁太子在台住宿地點現僅存臺北賓館及臺南縣知事官邸兩處，其他都已拆除。

▲▼台南晶南進駐的台南知事官邸，推出全新餐飲品牌T－Bar茶薈知事官邸。（圖／部落客小虎食夢網授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼台南晶南進駐的台南知事官邸，推出全新餐飲品牌T－Bar茶薈知事官邸。（圖／部落客小虎食夢網授權提供，勿擅自翻攝）

知事官邸現代化
如今館內像作小型的文化博物館，有幾處很是特別的設計，如屋頂上的書、地板上透明玻璃下的綠色植物。一樓還兼具日式雜貨舖的風格，除了日據時代留下來的文物外，也有許多日式器皿、雜物，休息之餘也有逛街購物的樂趣。

▲▼台南晶南進駐的台南知事官邸，推出全新餐飲品牌T－Bar茶薈知事官邸。（圖／部落客小虎食夢網授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼台南晶南進駐的台南知事官邸，推出全新餐飲品牌T－Bar茶薈知事官邸。（圖／部落客小虎食夢網授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼台南晶南進駐的台南知事官邸，推出全新餐飲品牌T－Bar茶薈知事官邸。（圖／部落客小虎食夢網授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼台南晶南進駐的台南知事官邸，推出全新餐飲品牌T－Bar茶薈知事官邸。（圖／部落客小虎食夢網授權提供，勿擅自翻攝）

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▲▼台南晶南進駐的台南知事官邸，推出全新餐飲品牌T－Bar茶薈知事官邸。（圖／部落客小虎食夢網授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼台南晶南進駐的台南知事官邸，推出全新餐飲品牌T－Bar茶薈知事官邸。（圖／部落客小虎食夢網授權提供，勿擅自翻攝）

結合餐廳更具有特色
台南晶英入住後活化了這裡的料理，也把這裡改成適合小酌的酒吧（T－BAR茶薈知事官邸），並從酒店帶來受歡迎的各式調酒，除此之外也提供無酒精的汽泡茶調酒，並在晚上提供以日式料理、鍋物為主的餐點。這一天我們人多，幾乎把所有日式料理都點了一輪，然後大家分食，日式炸豬排、漢堡很有水準，咖哩飯也不錯吃。

▲▼台南晶南進駐的台南知事官邸，推出全新餐飲品牌T－Bar茶薈知事官邸。（圖／部落客小虎食夢網授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼台南晶南進駐的台南知事官邸，推出全新餐飲品牌T－Bar茶薈知事官邸。（圖／部落客小虎食夢網授權提供，勿擅自翻攝）

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▲▼台南晶南進駐的台南知事官邸，推出全新餐飲品牌T－Bar茶薈知事官邸。（圖／部落客小虎食夢網授權提供，勿擅自翻攝）

鍋物方面有味噌廣島牡蠣鍋和知事壽喜燒（528、538元），前者食材一整個超豐富，牡蠣超大還有牛肉，壽喜燒的醬汁也很到位，牛肉的品質也很可以。

▲▼台南晶南進駐的台南知事官邸，推出全新餐飲品牌T－Bar茶薈知事官邸。（圖／部落客小虎食夢網授權提供，勿擅自翻攝）

最後是台味麵食(380元)，最後我點的是黑金蒜頭雞靜翅麵，上菜時是麵、湯分離，有一點像日式的沾麵，湯頭帶著滿滿的蒜香和雞湯甜，說是雞翅但裡面還有一隻肉質燉到軟嫩入味的棒棒腿，麵條帶點討喜的微咬勁，還附了清江菜和一顆不錯吃的半熟蛋。

▲▼台南晶南進駐的台南知事官邸，推出全新餐飲品牌T－Bar茶薈知事官邸。（圖／部落客小虎食夢網授權提供，勿擅自翻攝）

還有調酒專案喝到飽
T－Bar茶薈知事官邸的調酒，承襲了台南晶英「水晶廊」的調酒特色，結合了各式酒類、果汁，還揉合了台灣各地的好茶，光是各式調酒就有20多種之多，茶飲和無精神的飲料選擇性也頗多，調酒大致上都320元左右，飲料則100多元起。另外還有六款不同酒、茶調成的調酒專案，3小時無限續杯喝到爽699，差不多喝上三杯就夠本了。

每杯都很漂亮，果然有台南晶南的底子就是有不一樣，味道端也大抵好喝。其中以琴酒、蜜桃香甜酒、四紅果茶、蔓越梅汁、小熊軟糖調成的櫻桃小丸子，據說非常受女性朋友喜歡；我個人則喜歡用深色萊姆酒、梅酒、炭焙烏龍、紅玉紅茶、手作焦糖、抹茶、紅豆冰調成的1923，味道層次豐富帶點大人風味的酒、茶後韻，很好喝！

▲▼台南晶南進駐的台南知事官邸，推出全新餐飲品牌T－Bar茶薈知事官邸。（圖／部落客小虎食夢網授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼台南晶南進駐的台南知事官邸，推出全新餐飲品牌T－Bar茶薈知事官邸。（圖／部落客小虎食夢網授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼台南晶南進駐的台南知事官邸，推出全新餐飲品牌T－Bar茶薈知事官邸。（圖／部落客小虎食夢網授權提供，勿擅自翻攝）

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▲▼台南晶南進駐的台南知事官邸，推出全新餐飲品牌T－Bar茶薈知事官邸。（圖／部落客小虎食夢網授權提供，勿擅自翻攝）

▲日式炸蝦球得到所有人的一致好評，日式炸雞、起司可樂餅也不錯。

T－Bar茶薈知事官邸

地址：台南市東區衛民街1號
電話：06－209－7579
營業時間：11：00－00：00（周一公休）

如果「吃」只是為了填飽肚子，那「食物」也未免太無趣了～～
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