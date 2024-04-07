ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

屏東人ㄟ早午餐愛店！莊園級「500次」咖啡、古早味粉漿蛋餅要點

小虎食夢網

小虎食夢網 小虎

如果「吃」只是為了填飽肚子，那「食物」也未免太無趣了～～"

▲▼竹田格子咖啡.竹田最潮早午餐.隱藏版粉漿蛋餅配500次咖啡.屏東莊園咖啡飄香（圖／部落客小虎提供）

撰文攝影／小虎食夢網、整理／實習記者柯珮萱

「竹田人早餐吃什麼」除了早前分享的竹田市場覓食外，竹田在地朋友還帶我們去她私房早午餐，據說這裡是她沒搶到林媽媽古早味水板和炸糯米捲的第二選擇，這裡也是她喝屏東莊園咖啡的去處之一，鍋燒麵是招牌，粉漿蛋餅更是竹田隱藏版的美食，吃完我再私心推薦500次咖啡。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

▲▼竹田格子咖啡.竹田最潮早午餐.隱藏版粉漿蛋餅配500次咖啡.屏東莊園咖啡飄香（圖／部落客小虎提供）

▲▼竹田格子咖啡.竹田最潮早午餐.隱藏版粉漿蛋餅配500次咖啡.屏東莊園咖啡飄香（圖／部落客小虎提供）

竹田格子咖啡交通資訊
位於竹田7－11和市場、鄉公所周邊的馬路上，理論上不算難找，要不隨便問個路人應該都知道。門口的布簾我喜歡，幽了一個小默「門都沒有」所以用布簾代替。

▲▼竹田格子咖啡.竹田最潮早午餐.隱藏版粉漿蛋餅配500次咖啡.屏東莊園咖啡飄香（圖／部落客小虎提供）

▲▼竹田格子咖啡.竹田最潮早午餐.隱藏版粉漿蛋餅配500次咖啡.屏東莊園咖啡飄香（圖／部落客小虎提供）

▲其實一開始竹田友人，只說帶我們來竹田咖啡，到了現場我知道人家有名字，叫「竹田格子咖啡」，就友人說法這裡是竹田早午餐名店。

▲▼竹田格子咖啡.竹田最潮早午餐.隱藏版粉漿蛋餅配500次咖啡.屏東莊園咖啡飄香（圖／部落客小虎提供）

▲不少竹田人的早餐是從這開始，睡晚一點的也有早午餐可以吃，門口也有帶著就能走，像是台式早餐的外帶盒。

▲▼竹田格子咖啡.竹田最潮早午餐.隱藏版粉漿蛋餅配500次咖啡.屏東莊園咖啡飄香（圖／部落客小虎提供）

▲▼竹田格子咖啡.竹田最潮早午餐.隱藏版粉漿蛋餅配500次咖啡.屏東莊園咖啡飄香（圖／部落客小虎提供）

▲店裡除了咖啡的香氣外，還飄散著滿滿的雜貨風，服飾、我也搞不清有沒有在賣的咖啡杯、雜貨像收藏品擺滿每個角落。

▲▼竹田格子咖啡.竹田最潮早午餐.隱藏版粉漿蛋餅配500次咖啡.屏東莊園咖啡飄香（圖／部落客小虎提供）

▲▼竹田格子咖啡.竹田最潮早午餐.隱藏版粉漿蛋餅配500次咖啡.屏東莊園咖啡飄香（圖／部落客小虎提供）

▲▼竹田格子咖啡.竹田最潮早午餐.隱藏版粉漿蛋餅配500次咖啡.屏東莊園咖啡飄香（圖／部落客小虎提供）

▲內用區有一點家庭風，桌子底下舖滿了hello kitty和布偶，有一點可愛。

▲▼竹田格子咖啡.竹田最潮早午餐.隱藏版粉漿蛋餅配500次咖啡.屏東莊園咖啡飄香（圖／部落客小虎提供）

▲菜單的品項很多，選擇障礙症發作，像這種時間我一律把問題丟回給帶路的。你平常吃什麼就點什麼。

▲▼竹田格子咖啡.竹田最潮早午餐.隱藏版粉漿蛋餅配500次咖啡.屏東莊園咖啡飄香（圖／部落客小虎提供）

▲友人說這裡用的咖啡豆都是屏東莊園級的，我這才知道原來屏東的咖啡豆也很有名。另一杯據說是店裡的隱藏招牌咖啡「500次」。

使用屏東莊園級咖啡豆
但據說這一味其實是從澳門的手打咖啡開始的。我得老實說，不管是澳門的手打咖啡，還是韓國的400次我都喝過，我摸著良心說這杯更好喝，就不知道是不是多了100次的緣故，雖然它還是有著第二口後的難免甜，但那甜和咖啡粉的後味苦卻是很得我心。

▲▼竹田格子咖啡.竹田最潮早午餐.隱藏版粉漿蛋餅配500次咖啡.屏東莊園咖啡飄香（圖／部落客小虎提供）

▲至於友人大推的粉漿蛋餅也是不錯，但我覺得好像沒有太多不同，真要說就是粉漿沒那麼厚，口感結實一點，邊邊微焦挺香的。

▲▼竹田格子咖啡.竹田最潮早午餐.隱藏版粉漿蛋餅配500次咖啡.屏東莊園咖啡飄香（圖／部落客小虎提供）

▲台式法式土司也不錯吃，厚切沾上兩邊蛋液，入口多添了滑嫩和蛋香，很甜的煉乳和杏仁片，佐咖啡恰到好處。

▲▼竹田格子咖啡.竹田最潮早午餐.隱藏版粉漿蛋餅配500次咖啡.屏東莊園咖啡飄香（圖／部落客小虎提供）

▲除了偏濃厚多了一點現煮鍋氣的湯頭外，軟鬆吸滿湯頭又帶點入口微脆口感的鍋燒麵煮的很合我的胃口，半熟蛋也很得我心。唏哩呼嚕的早餐。

▲▼竹田格子咖啡.竹田最潮早午餐.隱藏版粉漿蛋餅配500次咖啡.屏東莊園咖啡飄香（圖／部落客小虎提供）

▲▼竹田格子咖啡.竹田最潮早午餐.隱藏版粉漿蛋餅配500次咖啡.屏東莊園咖啡飄香（圖／部落客小虎提供）

竹田格子咖啡

地址：屏東縣竹田鄉中正路129號
電話：（08）771－2810
營業時間：06：00－13：30

如果「吃」只是為了填飽肚子，那「食物」也未免太無趣了～～
《小虎食夢網》部落格粉絲團

【你可能也想看】

►西式廚藝融合居酒屋！信義安和親民板前料理　特色款調酒奪人眼球
►中壢車站旁步行5分鐘！神秘天井老宅喝咖啡　水果香草布丁超驚豔
►刁民酸菜魚第3家開在這！西門町6家新開幕餐廳　王品韓式燒肉也插旗

關鍵字： 竹田格子咖啡 屏東美食 達人美食 美食情報 台灣特色系列 美食雲 小虎食夢網

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

「我很生氣...可是又想撒嬌」　小貓怒瞪說人話：馬麻！

推薦閱讀

黃仁勳美食地圖一次看！來台必訪川菜館　這家蚵仔煎米其林也推薦

黃仁勳美食地圖一次看！來台必訪川菜館　這家蚵仔煎米其林也推薦

大王具足蟲拉麵登上CNN！2023年5家話題餐廳　漢堡排店一位難求

大王具足蟲拉麵登上CNN！2023年5家話題餐廳　漢堡排店一位難求

回顧／2023全台新開飯店懶人包！房內看絕美湖景　住進山中夢幻城堡

回顧／2023全台新開飯店懶人包！房內看絕美湖景　住進山中夢幻城堡

從廟口肉粥吃到米其林三星餐廳　啦啦隊女神Vlog介紹的8家台灣美食

從廟口肉粥吃到米其林三星餐廳　啦啦隊女神Vlog介紹的8家台灣美食

曼谷體感溫度恐飆破52°C！泰國今年至少30人中暑喪生

曼谷體感溫度恐飆破52°C！泰國今年至少30人中暑喪生

中橫東段落石高峰期　合歡山賞花由西部進入

中橫東段落石高峰期　合歡山賞花由西部進入

東南亞知名悅榕集團疫後首度抵台中　宣傳普吉島旅遊

東南亞知名悅榕集團疫後首度抵台中　宣傳普吉島旅遊

台南捷運藍線環評通過　擬2031通車

台南捷運藍線環評通過　擬2031通車

福岡最新Snow Peak奢華露營開幕

福岡最新Snow Peak奢華露營開幕

明年合約到期！漢來海港敦化店將熄燈

明年合約到期！漢來海港敦化店將熄燈

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

住飯店3天2夜「每人每晚675」送早餐

明年合約到期！漢來海港敦化店將熄燈

台北老爺Buffet餐廳4/26重新開幕

城市版「花園咖啡館」在花博！

嘉義梅山「6處景點＆美食」旅遊提案

日本環球任天堂世界新園區延後開幕

住礁溪捷絲旅每人1125元起

漢來海港甜點季明天登場

台灣人氣手搖杯吃茶三千插旗北加州

台南捷運藍線環評通過　擬2031通車

熱門行程

2024探旅新北定向越野 開啟城市探險之旅！

尋找驚喜與冒險，探索新北之美。穿越山水間，感受地方風情。立即報名，開啟精彩探險之旅！

享受桃園異國饗宴，感受在地風情，體驗特有文化

桃園異國慶典開跑！展現地方魅力、特色活動及美食一應俱全，讓您沈浸於傳統及歡樂之中

最新新聞更多

曼谷體感溫度恐飆破52°C！泰國今年至少30人中暑喪生

中橫東段落石高峰期　合歡山賞花由西部進入

東南亞知名悅榕集團疫後首度抵台中　宣傳普吉島旅遊

台南捷運藍線環評通過　擬2031通車

福岡最新Snow Peak奢華露營開幕

明年合約到期！漢來海港敦化店將熄燈

東京漢堡排「嘉」抽2人同行免費吃

日本藝術大師大卷伸嗣作品　南港驚喜展出

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366