屏東人ㄟ早午餐愛店！莊園級「500次」咖啡、古早味粉漿蛋餅要點

如果「吃」只是為了填飽肚子，那「食物」也未免太無趣了～～"

撰文攝影／小虎食夢網、整理／實習記者柯珮萱

「竹田人早餐吃什麼」除了早前分享的竹田市場覓食外，竹田在地朋友還帶我們去她私房早午餐，據說這裡是她沒搶到林媽媽古早味水板和炸糯米捲的第二選擇，這裡也是她喝屏東莊園咖啡的去處之一，鍋燒麵是招牌，粉漿蛋餅更是竹田隱藏版的美食，吃完我再私心推薦500次咖啡。

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竹田格子咖啡交通資訊

位於竹田7－11和市場、鄉公所周邊的馬路上，理論上不算難找，要不隨便問個路人應該都知道。門口的布簾我喜歡，幽了一個小默「門都沒有」所以用布簾代替。

▲其實一開始竹田友人，只說帶我們來竹田咖啡，到了現場我知道人家有名字，叫「竹田格子咖啡」，就友人說法這裡是竹田早午餐名店。



▲不少竹田人的早餐是從這開始，睡晚一點的也有早午餐可以吃，門口也有帶著就能走，像是台式早餐的外帶盒。

▲店裡除了咖啡的香氣外，還飄散著滿滿的雜貨風，服飾、我也搞不清有沒有在賣的咖啡杯、雜貨像收藏品擺滿每個角落。

▲內用區有一點家庭風，桌子底下舖滿了hello kitty和布偶，有一點可愛。

▲菜單的品項很多，選擇障礙症發作，像這種時間我一律把問題丟回給帶路的。你平常吃什麼就點什麼。

▲友人說這裡用的咖啡豆都是屏東莊園級的，我這才知道原來屏東的咖啡豆也很有名。另一杯據說是店裡的隱藏招牌咖啡「500次」。

使用屏東莊園級咖啡豆

但據說這一味其實是從澳門的手打咖啡開始的。我得老實說，不管是澳門的手打咖啡，還是韓國的400次我都喝過，我摸著良心說這杯更好喝，就不知道是不是多了100次的緣故，雖然它還是有著第二口後的難免甜，但那甜和咖啡粉的後味苦卻是很得我心。

▲至於友人大推的粉漿蛋餅也是不錯，但我覺得好像沒有太多不同，真要說就是粉漿沒那麼厚，口感結實一點，邊邊微焦挺香的。

▲台式法式土司也不錯吃，厚切沾上兩邊蛋液，入口多添了滑嫩和蛋香，很甜的煉乳和杏仁片，佐咖啡恰到好處。

▲除了偏濃厚多了一點現煮鍋氣的湯頭外，軟鬆吸滿湯頭又帶點入口微脆口感的鍋燒麵煮的很合我的胃口，半熟蛋也很得我心。唏哩呼嚕的早餐。

竹田格子咖啡

地址：屏東縣竹田鄉中正路129號

電話：（08）771－2810

營業時間：06：00－13：30

如果「吃」只是為了填飽肚子，那「食物」也未免太無趣了～～

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