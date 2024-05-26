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濃厚麻醬＋爽口肉燥！台南挖寶30年乾麵攤　加一匙辣醬更有層次

算命的說我很愛吃

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我不是在吃就是在尋找美食的路上， 無論我身在何處，食物仍美味，我依舊明亮動人～ 代表我的一句話：吃我想吃，說我想說 算命的說我很愛吃！！

▲▼台南美食三街麵店，在地古早味麵店，美食之都的銅板美食。（圖／算命的提供）

撰文攝影／算命的說我很愛吃、整理／實習記者黃亭詠

三街麵店因為原本位子在台南福吉三街而得名，是一間隱藏在巷子內的古早味麵店，賣的種類不多，就乾麵、湯麵和麻醬麵這些傳統麵食跟一些滷味，不過一開就是30幾年，是許多在地人從小吃到大的回憶。

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店面外觀

▲▼台南美食三街麵店，在地古早味麵店，美食之都的銅板美食。（圖／算命的提供）

▲▼台南美食三街麵店，在地古早味麵店，美食之都的銅板美食。（圖／算命的提供）

原本的店面是在巷子內的住宅區，雖然連招牌都沒有，但是掛上了大大的「營業中」跟「麵」，頓時煥然一新有種日式的感覺。

▲▼台南美食三街麵店，在地古早味麵店，美食之都的銅板美食。（圖／算命的提供）

▲菜單是一塊手寫的板子，可以看到麵類價錢大概就在40至50元左右（價格以店家實際價位為主）。

▲▼台南美食三街麵店，在地古早味麵店，美食之都的銅板美食。（圖／算命的提供）

▲小菜滷味會放在非常古早味的木櫥裡面，舊歸舊還是相當的整潔衛生的。

▲▼台南美食三街麵店，在地古早味麵店，美食之都的銅板美食。（圖／算命的提供）

▲滷鍋是用來加熱滷味用的，不用怕吃到冷冰冰的滷味。

▲▼台南美食三街麵店，在地古早味麵店，美食之都的銅板美食。（圖／算命的提供）

▲簡單的小麻醬麵，麻醬都蓋在麵下面了、看起來像是肉燥麵。

▲▼台南美食三街麵店，在地古早味麵店，美食之都的銅板美食。（圖／算命的提供）

厚實麻醬搭配清香肉燥
攪拌均勻後麻醬與肉燥兩種香氣結合起來毫無違和感，入口可以感受到厚實的麻醬香、尾韻則是清香的肉燥，麵條咬起來不會太爛稍微有點Q彈的嚼勁。

▲▼台南美食三街麵店，在地古早味麵店，美食之都的銅板美食。（圖／算命的提供）

▲喜歡吃辣的一定要加個一匙辣醬，非常夠味有勁。

▲▼台南美食三街麵店，在地古早味麵店，美食之都的銅板美食。（圖／算命的提供）

▲滷味會加熱過後加上蔥花、辣椒等調味，看起來蠻簡單清淡但吃起來很夠味。

▲▼台南美食三街麵店，在地古早味麵店，美食之都的銅板美食。（圖／算命的提供）

▲▼台南美食三街麵店，在地古早味麵店，美食之都的銅板美食。（圖／算命的提供）

▲菊花肉不會有那種很生的肉腥味，配上微脆的肥肉，讓整個肉吃起來不柴不硬。

用餐心得
整體來說三街麵店就是相當道地的傳統麵店，如果來到台南不想吃到處都在排隊的小吃，可以試試看這間傳統的好味道喔，最近三街麵店搬到夏林路的大路邊了，整體空間更舒適，相信用餐體驗會更好。

三街麵店

地址：台南市南區夏林路52號
電話：0937-987087
營業時間：星期一到四11：00至14：00、17：00至20：00、星期五11：00至14：00、星期六11：00至15：00

算命的說我很愛吃
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