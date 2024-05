福岡住宅區裡的秘境甜點！華麗系水果芭菲　鋪滿晴王麝香葡萄超奢侈

撰文攝影/算命的說我很愛吃、整理/實習記者張宜樺

PRINCE of the FRUIT招牌是各式水果製作的華麗視覺系芭菲,有神級日本青提晴王、日川白鳳桃、新品種淡雪草莓等等,使用的水果絕對超高品質!看起來絕對漂亮絕對浮誇!水果控、甜點控一定要來吃一下。

PRINCE of the FRUIT位置、環境

PRINCE of the FRUIT離福岡市地鐵七隈線「藥丸大通站」1號出口步行約3分鐘,看起來像是住宅區,但是卻隱藏著這間人氣咖啡甜點店。內用空間相當明亮寬敞,而且有許多沙發椅座位超享受,另外外帶區也有許多水果禮盒給客人選購,真得是有吃又有拿。

PRINCE of the FRUIT

PRINCE of the FRUIT以大量的水果作為主角,可以吃到滿口清新香甜的水果,輔以少量的奶油做裝飾,並增加芭菲的味道層次,吃起來不單調、又不會太甜膩,真的是又華麗又好吃!

用餐心得

水蜜桃吃起來超甜超多汁,搭配底下有點微酸甜的奶味冰淇淋,整份吃完後超滿足!麝香葡萄有清脆肉質與透亮淺綠色的亮麗色澤,吃起來超級甜,皮又很薄沒什麼澀味,配上水果下面冰淇淋冰冰涼涼的真是太爽口了!不管是網美拍照系、愛吃水果系還是甜點螞蟻系,PRINCE of the FRUIT都可以讓你盡興而歸,是非常值得前往的好店喔!

菜單

菜單都是日文的,可能要稍微做點功課,不然從一些看得懂的中文字也可以大概看的出來口味,這次點了招牌的晴王麝香葡萄跟日川白鳳桃。

PRINCE of the FRUIT

地址:日本〒810-0022 Fukuoka, Chuo Ward, Yakuin, 4 Chome−18−17 レイナビル 2F

營業時間:平日11:00-16:30、假日10:00-17:30(周二休息)

