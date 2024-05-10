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福岡住宅區裡的秘境甜點！華麗系水果芭菲　鋪滿晴王麝香葡萄超奢侈

算命的說我很愛吃

算命的說我很愛吃 算命的說我很愛吃

我不是在吃就是在尋找美食的路上， 無論我身在何處，食物仍美味，我依舊明亮動人～ 代表我的一句話：吃我想吃，說我想說 算命的說我很愛吃！！

▲▼PRINCE of the FRUIT招牌是各式水果製作的華麗視覺系芭菲。（圖／部落客算命的說我很愛吃授權提供，勿擅自翻攝）

撰文攝影／算命的說我很愛吃、整理／實習記者張宜樺

PRINCE of the FRUIT招牌是各式水果製作的華麗視覺系芭菲，有神級日本青提晴王、日川白鳳桃、新品種淡雪草莓等等，使用的水果絕對超高品質！看起來絕對漂亮絕對浮誇！水果控、甜點控一定要來吃一下。

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PRINCE of the FRUIT位置、環境
PRINCE of the FRUIT離福岡市地鐵七隈線「藥丸大通站」1號出口步行約3分鐘，看起來像是住宅區，但是卻隱藏著這間人氣咖啡甜點店。內用空間相當明亮寬敞，而且有許多沙發椅座位超享受，另外外帶區也有許多水果禮盒給客人選購，真得是有吃又有拿。

▲▼PRINCE of the FRUIT招牌是各式水果製作的華麗視覺系芭菲。（圖／部落客算命的說我很愛吃授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼PRINCE of the FRUIT招牌是各式水果製作的華麗視覺系芭菲。（圖／部落客算命的說我很愛吃授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼PRINCE of the FRUIT招牌是各式水果製作的華麗視覺系芭菲。（圖／部落客算命的說我很愛吃授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼PRINCE of the FRUIT招牌是各式水果製作的華麗視覺系芭菲。（圖／部落客算命的說我很愛吃授權提供，勿擅自翻攝）

PRINCE of the FRUIT
PRINCE of the FRUIT以大量的水果作為主角，可以吃到滿口清新香甜的水果，輔以少量的奶油做裝飾，並增加芭菲的味道層次，吃起來不單調、又不會太甜膩，真的是又華麗又好吃！

▲▼PRINCE of the FRUIT招牌是各式水果製作的華麗視覺系芭菲。（圖／部落客算命的說我很愛吃授權提供，勿擅自翻攝）

用餐心得
水蜜桃吃起來超甜超多汁，搭配底下有點微酸甜的奶味冰淇淋，整份吃完後超滿足！麝香葡萄有清脆肉質與透亮淺綠色的亮麗色澤，吃起來超級甜，皮又很薄沒什麼澀味，配上水果下面冰淇淋冰冰涼涼的真是太爽口了！不管是網美拍照系、愛吃水果系還是甜點螞蟻系，PRINCE of the FRUIT都可以讓你盡興而歸，是非常值得前往的好店喔！

▲▼PRINCE of the FRUIT招牌是各式水果製作的華麗視覺系芭菲。（圖／部落客算命的說我很愛吃授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼PRINCE of the FRUIT招牌是各式水果製作的華麗視覺系芭菲。（圖／部落客算命的說我很愛吃授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼PRINCE of the FRUIT招牌是各式水果製作的華麗視覺系芭菲。（圖／部落客算命的說我很愛吃授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼PRINCE of the FRUIT招牌是各式水果製作的華麗視覺系芭菲。（圖／部落客算命的說我很愛吃授權提供，勿擅自翻攝）

菜單
菜單都是日文的，可能要稍微做點功課，不然從一些看得懂的中文字也可以大概看的出來口味，這次點了招牌的晴王麝香葡萄跟日川白鳳桃。

▲▼PRINCE of the FRUIT招牌是各式水果製作的華麗視覺系芭菲。（圖／部落客算命的說我很愛吃授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼PRINCE of the FRUIT招牌是各式水果製作的華麗視覺系芭菲。（圖／部落客算命的說我很愛吃授權提供，勿擅自翻攝）

PRINCE of the FRUIT

地址：日本〒810-0022 Fukuoka, Chuo Ward, Yakuin, 4 Chome−18−17 レイナビル 2F
營業時間：平日11：00－16：30、假日10：00－17：30（周二休息）

算命的說我很愛吃
吃我想吃，說我想說！用影像記錄美食、生活，用旅行記憶台灣、世界各地之美，用愛保存。
現有經營：粉絲團部落格Instagram

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