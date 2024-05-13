每一塊生魚片都是豪邁厚切！南方澳隱藏海產店　只賣晚上生意爆好

我不是在吃就是在尋找美食的路上， 無論我身在何處，食物仍美味，我依舊明亮動人～ 代表我的一句話：吃我想吃，說我想說 算命的說我很愛吃！！

撰文攝影／算命的說我很愛吃、整理／實習記者張宜樺

南方澳在蘇澳南邊一點點，雖然現在因為蘇花改開通，已經不是南北往來的必經之地，但是因為鄰近海港，有許多老字號海產名店，除了漁港周邊有許多海鮮餐廳之外，也有許多隱藏在巷子裡面的人氣店家，如這次介紹的光輝海鮮料理就是其中一家！

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光輝海鮮在哪裡

光輝海鮮位在南天宮旁的美食廣場內，因為在巷子內又沒有顯眼的招牌，如果沒有做點功課或是有人帶領，還真不會發現這間隱藏版美食。

要享用，先預約

店前的冰櫃就放著許多當日的新鮮海產，想吃什麼就現場挑現場做，因為座位數不多又常常滿桌，如果想要來建議打電話先預約。生魚片真的是看有什麼魚獲就用什麼來做，所以除了常見的鮭魚、鮪魚、旗魚等等之外，還會有很多比較少吃到的魚種。不過不變的就是絕對新鮮然後又切得很豪邁的給你，吃起來厚實有一點彈性，味道鮮甜再配上嗆度恰到好處的哇莎米！

海鮮新鮮料理

乾燒小卷Q彈有咬勁，帶有微微的碳烤香氣，撒上些許胡椒粉提味之後，吃起來有濃郁的海味，但是又不會太乾或太腥。乾煎黑喉煎的酥酥的，連魚頭魚鰭都能吃下去，魚肉則是相當軟，吃起來口感很有層次，配上胡椒鹽等佐料，又香又好吃！

海鮮店竟有伊比利豬！

海產店竟然還有伊比利豬！厚切的伊比利豬，配上蒜片跟海鹽提味，吃起來肉汁飽滿，口感扎實好吃。

魚湯鮮甜又可口

魚湯沒有再跟你客氣的，一整碗滿滿的魚肉，用薑絲跟蔥花去腥，魚肉鮮甜，魚湯順口。

享用心得

人家說近水樓台先得月，那近海的要的什麼呢？看起來是可以得到新鮮的海產啦！如果之後有去東北部或往花蓮旅遊的朋友，可以來南方澳品嚐一下人氣海產喔！

光輝海鮮料理

地址：宜蘭縣蘇澳鎮江夏路9號

電話：0921－131－265

營業時間：17：00－22：00（周三休息）

算命的說我很愛吃

吃我想吃，說我想說！用影像記錄美食、生活，用旅行記憶台灣、世界各地之美，用愛保存。

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