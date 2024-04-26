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新化老街高CP值牛排館！在地人也大推　尤其「雞腿排飯」一定要吃

算命的說我很愛吃

算命的說我很愛吃 算命的說我很愛吃

我不是在吃就是在尋找美食的路上， 無論我身在何處，食物仍美味，我依舊明亮動人～ 代表我的一句話：吃我想吃，說我想說 算命的說我很愛吃！！

▲▼「媽咪小尚廚牛排專賣店」位在新化老街上。（圖／部落客算命的說我很愛吃授權提供，勿擅自翻攝）

撰文攝影／算命的說我很愛吃、整理／實習記者張宜樺

「媽咪小尚廚牛排專賣店」位在新化老街上，附近停車算方便，而且就在老街裡面很好逛，周邊也有武德殿，新化日式宿舍等等景點可以走走，來旅遊逛街順便吃個俗擱大碗的好吃排餐真的很讚喔！

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媽咪小尚廚牛排專賣店環境
因為在新化老街裡，這邊的建築大部分都保留著巴洛克式的舊建築，沒有新穎華麗的裝潢，但是相當古色古香。這次因為還有其他景點要走，所以沒有在小尚廚這邊內用，不然裡面還有內用空間，以平價牛排來說算是相當舒適的環境。

▲▼「媽咪小尚廚牛排專賣店」位在新化老街上。（圖／部落客算命的說我很愛吃授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼「媽咪小尚廚牛排專賣店」位在新化老街上。（圖／部落客算命的說我很愛吃授權提供，勿擅自翻攝）

雞腿排飯
這次點了雞腿排飯，對！是飯喔！給不喜歡吃麵或是比較喜歡吃飯多一點飽足感的郎客有其他選擇。雞腿稍微焦香焦香的，配上一顆煎得很漂亮的荷包蛋跟豆芽菜鋪底看起來很好吃又營養充足。

雞腿肉非常軟嫩，配上微微焦香的皮還有店家自己煮的醬汁，既入味吃起來又不單調，白飯吸附了肉香跟醬汁的味道後也是很好吃，真的是三兩下就扒光了。而且小尚廚不管是哪一種排餐，都是用原肉不是組合肉，在照顧消費者荷包的同時還兼顧到了肉的品質，難怪會有這麼多人推薦。

▲▼「媽咪小尚廚牛排專賣店」位在新化老街上。（圖／部落客算命的說我很愛吃授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼「媽咪小尚廚牛排專賣店」位在新化老街上。（圖／部落客算命的說我很愛吃授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼「媽咪小尚廚牛排專賣店」位在新化老街上。（圖／部落客算命的說我很愛吃授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼「媽咪小尚廚牛排專賣店」位在新化老街上。（圖／部落客算命的說我很愛吃授權提供，勿擅自翻攝）

菜單
餐點除了基本的鐵板麵，雞、豬、牛、鱈魚排等等都有，也有附免費的濃湯跟紅茶。聽說內用的排餐還會用很特別鑄鐵鍋，看起來特別好吃之外保溫效果還特好，吃到最後還會燙口，可惜這次沒有機會體驗。

▲▼「媽咪小尚廚牛排專賣店」位在新化老街上。（圖／部落客算命的說我很愛吃授權提供，勿擅自翻攝）

媽咪小尚廚牛排專賣店

地址：台南市新化區中正路380 號
電話號碼：06－580－0870
營業時間：11：00－14：00、16：00－20：30（周一、二休息）

算命的說我很愛吃
吃我想吃，說我想說！用影像記錄美食、生活，用旅行記憶台灣、世界各地之美，用愛保存。
現有經營：粉絲團部落格Instagram

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