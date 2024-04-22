基隆約聊天的小天地！鬧中取靜的隱密老宅咖啡廳　就躲在山坡上

我不是在吃就是在尋找美食的路上， 無論我身在何處，食物仍美味，我依舊明亮動人～ 代表我的一句話：吃我想吃，說我想說 算命的說我很愛吃！！

撰文攝影／算命的說我很愛吃、整理／實習記者張宜樺

隱山所位在離基隆市區不遠的小山坡上，雖然地點看似不偏僻，但是因為是在半山腰的老宅裡，整體布置也相當的簡約、靜謐，讓隱山所如其名真的有大隱於市的感覺，吸引許多遊客跟在地人來度過一個優閒的下午。

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外觀環境

隱山所位在國一旁邊的叉路巷子裡面，如果沒有做足功課或是沒注意可能會一不小心就又開上國道去了。從外觀看起來真的就像民宅，不過進到裡面之後就可以慢慢發現店家的布置跟巧思。

利用老宅簡約的白色主體建築搭配木質調的傢俱，給人溫暖的氛圍感，搭配上散置於各角落的小盆植栽、海報、陶或木製器皿、等等收藏，各種小物多而不雜，可以看到老闆對整體布置的用心。

內用空間

內用空間座位不多，不過也因此不會壅擠，比較不會被其他人干擾，讓人可以擁有自己的空間，享受屬於自己與朋友的悠閒時光。桌上還擺了鵝黃的檯燈，讓整體氛圍更溫暖舒適，不管是三五朋友聊天，還是來看看書、發發呆，都很棒。菜單跟價格會顯示在門旁的牌子上，大約都是100出頭，CP值相當高。

招牌「蘇先生」、焦糖布丁

這杯上面有撒東西的是這邊的招牌之一「蘇先生」，在拿鐵上撒上麵茶粉，雖然只有表面淺淺一層，但是就跟卡布奇諾上面的肉桂粉一樣的感受，整體的咖啡苦味還在，麵茶的滋味也沒有明顯到可以獨立成為一個層次，但可以帶出些微氣味上的不同，很有創意又讓人喜歡的一杯咖啡。而焦糖布丁的口感適中，略帶苦感的焦糖稍稍平衡布丁的甜感，好吃不膩。

心得感想

隱山所真的很值得一訪（二訪、三訪、四訪），想要舒適的喝杯咖啡，聊聊天或享受寧靜的時光，就來隱山一下吧！

隱山所

地址：基隆市仁愛區獅球路48巷116號

營業時間：11：30－19：30

算命的說我很愛吃

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