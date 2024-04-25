70年古早味「酒瓶紅茶」嘉義人也愛喝！只有紅茶跟紅茶牛奶超搶手

我不是在吃就是在尋找美食的路上， 無論我身在何處，食物仍美味，我依舊明亮動人～ 代表我的一句話：吃我想吃，說我想說 算命的說我很愛吃！！

撰文攝影／算命的說我很愛吃、整理／實習記者柯珮萱

「嘉義新莊紅茶」是開在嘉義大學新民校區對面巷子的一間小飲料店，賣的品項只有紅茶跟紅茶牛奶，但是就是這樣一間看似簡單的小店，竟然已經開了70年，而且有自己的臉書專頁，近年還有許多抖音影片，IG分享，這次就來朝聖一下一探究竟。

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位在嘉義市西區新庄街，外觀就是一般民宅｜

新莊紅茶看起來就是這樣隱藏在巷弄住宅區裏面的店家，沒有富麗堂皇的裝潢或五顏六色的招牌，一塊簡單的立式招牌跟一塊菜單標價的牌子，就吸引了無數人來拍照打卡跟風。

只有賣紅茶跟紅茶鮮奶

不過有分袋裝杯裝瓶裝，現在還喝的到這種古早味的袋裝飲料真的很讓人懷念，另一大看點就是這個很酷的酒瓶裝紅茶，簡單樸實卻有特色，不用花大把的設計費廣告費，就讓人會忍不住想見識一下。



▲特色酒瓶裝紅茶。

▲袋裝的就會用塑膠袋插吸管，讓你有懷舊的感覺。



▲一包有800CC喝起來很順口不會過於甜膩，也沒有紅茶的澀味。

食後心得

奶茶是用瑞穗鮮乳再加上紅茶現場調的，甜度都是固定的，喝起來都很爽口，雖然賣的品項少也沒辦法客製化，但是可是常常排隊早早賣完的人氣飲料店，有想要來朝聖的朋友可要抓好時間，太晚來賣完就收攤了。

嘉義新莊紅茶

地址：嘉義市西區新庄街98號

電話號碼： 05－2859－677

營業時間：08：00－22：00

算命的說我很愛吃

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