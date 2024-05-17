ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

福岡旅遊必踩點咖啡廳！竹炭咖啡＋可愛店狗　再逛清水模時尚百貨

算命的說我很愛吃

算命的說我很愛吃 算命的說我很愛吃

我不是在吃就是在尋找美食的路上， 無論我身在何處，食物仍美味，我依舊明亮動人～ 代表我的一句話：吃我想吃，說我想說 算命的說我很愛吃！！

▲▼福岡特色咖啡 NO COFFEE　充滿設計感的高話題咖啡廳。（圖／部落客算命說提供）

撰文攝影／算命的說我很愛吃、整理／實習記者邵筱鈞

福岡「NO COFFEE」因為創辦人是曾經任職於服裝業界與玩具製造商的佐藤慎介先生，所以除了咖啡著名，簡約設計的周邊商品更在社群媒體上成為熱議話題。舉凡馬克杯、帆布袋、上衣等等，一應俱全，在IG上擁有超高討論度，也成為到福岡旅遊的一大熱門必踩地點。

▲▼福岡特色咖啡 NO COFFEE　充滿設計感的高話題咖啡廳。（圖／部落客算命說提供）

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

清水模裝潢打造簡約設計
NO COFFEE位在距離天神約15分鐘路程的平尾住宅區一角。外觀設計由清水模打造而成，以灰色為店內裝潢的基調，表現出整體的簡約時尚設計。

▲▼福岡特色咖啡 NO COFFEE　充滿設計感的高話題咖啡廳。（圖／部落客算命說提供）

▲▼福岡特色咖啡 NO COFFEE　充滿設計感的高話題咖啡廳。（圖／部落客算命說提供）

水泥工業風主調　氛圍乾淨簡潔
室內延續戶外的水泥塗料色系跟做工，以黑白灰三色為主調，走一個簡約卻中滿設計感的工業風路線，可以看到各種品牌周邊商品展示在各個角落，店面不大，卻可以帶來各種驚奇，難怪可以吸引需多人爭相探訪。

▲▼福岡特色咖啡 NO COFFEE　充滿設計感的高話題咖啡廳。（圖／部落客算命說提供）

▲▼福岡特色咖啡 NO COFFEE　充滿設計感的高話題咖啡廳。（圖／部落客算命說提供）

▲▼福岡特色咖啡 NO COFFEE　充滿設計感的高話題咖啡廳。（圖／部落客算命說提供）

▲▼福岡特色咖啡 NO COFFEE　充滿設計感的高話題咖啡廳。（圖／部落客算命說提供）

強烈視覺LOGO帶出時尚簡約設計感
店內也有賣有自家烘培的咖啡豆，跟一些同樣具巧思的造型餅乾，具新意的外型不僅好吃也讓人想不停拿起相機捕捉可愛的畫面。使用透明杯配上漸層的咖啡，加上品牌視覺強烈的LOGO，簡單的咖啡一樣能讓人感覺到時尚的設計感，讓人捨不得喝一直拍照。

▲▼福岡特色咖啡 NO COFFEE　充滿設計感的高話題咖啡廳。（圖／部落客算命說提供）

▲▼福岡特色咖啡 NO COFFEE　充滿設計感的高話題咖啡廳。（圖／部落客算命說提供）

▲▼福岡特色咖啡 NO COFFEE　充滿設計感的高話題咖啡廳。（圖／部落客算命說提供）

吸睛竹炭咖啡口感溫和醇厚
竹炭咖啡的牛奶超醇厚！溫柔的包覆著濃縮咖啡，竹炭本身雖然沒有太特別的味道，不過視覺上的畫龍點睛效果還是很棒，整體來說這杯咖啡雖然看起來口味濃烈，好像會很苦，實際上卻偏溫和。

▲▼福岡特色咖啡 NO COFFEE　充滿設計感的高話題咖啡廳。（圖／部落客算命說提供）

▲▼福岡特色咖啡 NO COFFEE　充滿設計感的高話題咖啡廳。（圖／部落客算命說提供）

▲▼福岡特色咖啡 NO COFFEE　充滿設計感的高話題咖啡廳。（圖／部落客算命說提供）

▲▼福岡特色咖啡 NO COFFEE　充滿設計感的高話題咖啡廳。（圖／部落客算命說提供）

▲▼福岡特色咖啡 NO COFFEE　充滿設計感的高話題咖啡廳。（圖／部落客算命說提供）

探店心得
逛一逛還發現一隻可愛狗狗，這也是周邊商品的話真想帶一隻回家，總之NO COFFEE真的是除了讓人享受咖啡之外，也像在逛一間頗具時尚的百貨，非常值得來玩。

▲▼福岡特色咖啡 NO COFFEE　充滿設計感的高話題咖啡廳。（圖／部落客算命說提供）

▲▼福岡特色咖啡 NO COFFEE　充滿設計感的高話題咖啡廳。（圖／部落客算命說提供）

NO COFFEE

地址： 3 Chome-17-12 Hirao, Chuo Ward, Fukuoka
營業時間：10：00－18：00

算命的說我很愛吃
吃我想吃，說我想說！用影像記錄美食、生活，用旅行記憶台灣、世界各地之美，用愛保存。
現有經營：粉絲團部落格Instagram

【你可能也想看】

►嘉義最新「波波草花園」！還能逛城堡、吃下午茶　門票只要200元
►自己決定價格！台中神秘植物咖啡開箱　溫室內享受360度綠意環繞
►免門票、免停車費有夠佛心！虎山巖金針花　置身金黃色花海超浪漫

關鍵字： NO COFFEE 日本旅遊 達人旅遊 旅遊情報 國外特色系列 算命的說我很愛吃

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

妻員工旅遊！「解放比基尼」美炸 他卻1打2怨念深...網：根本炫耀

推薦閱讀

台東卑南鄉深度旅遊！拜訪地方特有古早版澡堂　在地人帶路才知道

台東卑南鄉深度旅遊！拜訪地方特有古早版澡堂　在地人帶路才知道

帶媽媽到台南必玩！山中嗑梅子雞、賞櫻　看《從拉斐爾到梵谷》展

帶媽媽到台南必玩！山中嗑梅子雞、賞櫻　看《從拉斐爾到梵谷》展

台南底片迷必訪夯店搬家了！彩繪牆＋攝影周邊好拍又好買

台南底片迷必訪夯店搬家了！彩繪牆＋攝影周邊好拍又好買

阿姆斯特冷門景點！參觀17世紀運河豪宅　體驗當年荷蘭富貴人家生活

阿姆斯特冷門景點！參觀17世紀運河豪宅　體驗當年荷蘭富貴人家生活

「2024碧潭水舞」邀優人神鼓開展

「2024碧潭水舞」邀優人神鼓開展

姓名有長榮鳳凰任2字免費吃Buffet

姓名有長榮鳳凰任2字免費吃Buffet

紅葉蛋糕第三代推新品牌

紅葉蛋糕第三代推新品牌

福岡旅遊「必踩點」咖啡廳開箱

福岡旅遊「必踩點」咖啡廳開箱

紐西蘭必搭直升機飛高山秘境眺望湖景

紐西蘭必搭直升機飛高山秘境眺望湖景

用「糯米做」的四孔拱橋在南投

用「糯米做」的四孔拱橋在南投

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

4縣市「50嵐」6／1起變貴了！

北台灣最大水樂園要開了！門票1元

Toyz送全台「珍重再見券」這樣領！

祭出5折券、買一送一！王品集團年中慶「25品牌優惠」一次看

盤點「嘉義火車站」周邊美食清單！

雅室牛排桃園藝文店5／18開幕

沒人搶喝！Toyz飲料店現場狀況直擊

宜蘭豪華露營區變身「親子景點」

「碧潭水舞」今揭幕！煙火秀時間快看

紅葉蛋糕第三代推新品牌

熱門行程

最新新聞更多

「2024碧潭水舞」邀優人神鼓開展

姓名有長榮鳳凰任2字免費吃Buffet

紅葉蛋糕第三代推新品牌

福岡旅遊「必踩點」咖啡廳開箱

紐西蘭必搭直升機飛高山秘境眺望湖景

用「糯米做」的四孔拱橋在南投

阿里山林鐵42號隧道竣工

「碧潭水舞」今揭幕！煙火秀時間快看

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366