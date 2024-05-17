福岡旅遊必踩點咖啡廳！竹炭咖啡＋可愛店狗　再逛清水模時尚百貨

我不是在吃就是在尋找美食的路上， 無論我身在何處，食物仍美味，我依舊明亮動人～ 代表我的一句話：吃我想吃，說我想說 算命的說我很愛吃！！

撰文攝影／算命的說我很愛吃、整理／實習記者邵筱鈞

福岡「NO COFFEE」因為創辦人是曾經任職於服裝業界與玩具製造商的佐藤慎介先生，所以除了咖啡著名，簡約設計的周邊商品更在社群媒體上成為熱議話題。舉凡馬克杯、帆布袋、上衣等等，一應俱全，在IG上擁有超高討論度，也成為到福岡旅遊的一大熱門必踩地點。

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清水模裝潢打造簡約設計

NO COFFEE位在距離天神約15分鐘路程的平尾住宅區一角。外觀設計由清水模打造而成，以灰色為店內裝潢的基調，表現出整體的簡約時尚設計。

水泥工業風主調 氛圍乾淨簡潔

室內延續戶外的水泥塗料色系跟做工，以黑白灰三色為主調，走一個簡約卻中滿設計感的工業風路線，可以看到各種品牌周邊商品展示在各個角落，店面不大，卻可以帶來各種驚奇，難怪可以吸引需多人爭相探訪。

強烈視覺LOGO帶出時尚簡約設計感

店內也有賣有自家烘培的咖啡豆，跟一些同樣具巧思的造型餅乾，具新意的外型不僅好吃也讓人想不停拿起相機捕捉可愛的畫面。使用透明杯配上漸層的咖啡，加上品牌視覺強烈的LOGO，簡單的咖啡一樣能讓人感覺到時尚的設計感，讓人捨不得喝一直拍照。

吸睛竹炭咖啡口感溫和醇厚

竹炭咖啡的牛奶超醇厚！溫柔的包覆著濃縮咖啡，竹炭本身雖然沒有太特別的味道，不過視覺上的畫龍點睛效果還是很棒，整體來說這杯咖啡雖然看起來口味濃烈，好像會很苦，實際上卻偏溫和。

探店心得

逛一逛還發現一隻可愛狗狗，這也是周邊商品的話真想帶一隻回家，總之NO COFFEE真的是除了讓人享受咖啡之外，也像在逛一間頗具時尚的百貨，非常值得來玩。

NO COFFEE



地址： 3 Chome-17-12 Hirao, Chuo Ward, Fukuoka

營業時間：10：00－18：00

算命的說我很愛吃

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