市民大道上的懷舊豆花！還可選黑豆花當基底　純樸滋味越晚人越多

我不是在吃就是在尋找美食的路上， 無論我身在何處，食物仍美味，我依舊明亮動人～ 代表我的一句話：吃我想吃，說我想說 算命的說我很愛吃！！

撰文攝影／算命的說我很愛吃、整理／實習記者張宜樺

位於台北市民大道、距微風廣場步程約5分鐘的人氣豆花店「庄頭豆花担」，店面樸實簡單，除了白豆花還可選黑豆花當基底，以及養生配料紫米、燕麥、南瓜泥等，甚至還有少見的黃耆枸杞、黑糖石花凍可供選擇。假日還開到晚上11點，可說越晚越多人，每每經過這附近必定繞過來吃一碗！

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環境介紹

店內以綠色系木質裝潢加上古早味的板凳桌椅，走懷舊風格依然有空調，所以怕熱的朋友別擔心，質樸的擺設相較台北市的車水馬龍，對比起來環境舒服讓人十分放鬆。

點餐方式

點餐時須先選豆花種類（黑或白，也可各半），再選要糖水或是豆漿當基底，最後選擇配料種類，配料約有15種，可以任選不加價，但配料份量會依選擇的數量決定，今天選擇了4種，覺得這樣搭起來剛剛好。

這家的豆花口感蠻綿密的

吃起來是柔順的沒有什麼凍感白豆花清新淡雅，可以聞到淡淡的黃豆香氣。花生煮得很軟綿加上彈牙的珍珠及QQ粉粿整體非常清爽！配料都在水準之上，也因為店家自己也不喜歡吃太甜，所以即使點了糖水基底也不怕太膩。

食用心得

在台北鬧區市民大道這個地理位置而言，一碗豆花55元還有多元配料任選，這個銅板價覺得CP值已經很高了，晚餐後來一碗真的非常適合！

庄頭豆花担

地址：台北市松山區市民大道四段73號

電話：02－8771－6301

營業時間：12：00－22：00（周一至周四）12：00－22：00（周五、周六）

算命的說我很愛吃

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