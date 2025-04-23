土地公廟變身熱炒店！桃園隱藏版深夜食堂　平價份量大越晚越熱鬧

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撰文攝影／Mika、整理／實習記者陳莉玟

不是在地人的話真的很難知道這家「福龍宮廟口快炒」！畢竟誰能知道白天平凡的土地公廟，一到傍晚就變成人聲鼎沸、營業到深夜的熱炒店，而且有神明加持，好像真的特別好吃，重點是平價份量又大，很推薦！

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交通位置

▲隔壁就是很大的收費停車場，對於開車族來說真的很方便，走路一分鐘就到快炒店。

環境

每天傍晚五點開始營業，就在土地公廟前，讓土地公廟白天晚上有不同風情。我們一開店就來了，廟口前、馬路旁半露天的矮桌和合菜桌，讓我有一種吃辦桌或小時候廟口作醮的感覺。



▲榕樹下的土地公廟，台味十足。

▲每日現撈鮮魚，老闆很推薦剁椒鮮魚，一大盆也才600多元。CP值真的很高，平價大份量。

▲如果不知道要點什麼，可以看白板上的排行推薦。

▲廚房也在廟口前，可以看到料理過程。

▲這家店生意很好，一到晚餐時間，人潮絡繹不絕。

廟口越晚越熱鬧，瞬間坐滿了人，在廟口吃辦桌的感覺好酷。下次有外國朋友來時，我一定帶他來這裡感受最台味的在地廟口熱炒。

菜單

熱炒海鮮選擇非常多，宮保系列真的很辣，喜歡吃辣的人可以點。還有綜合生魚片也很多人點，香酥系列的很推薦，超級酥脆。

餐點

宮保雞丁

▲吃慣甜辣的宮保雞丁，對於這盤的辣度完全不抱期待，結果沒想到真的很辣，而且雞丁也給很大一塊！

椒鹽軟殼蟹

這樣一盤300元，我覺得很可以，因為真的很大一盤。炸得非常酥脆，外脆內軟嫩還有湯汁，而且椒鹽炒得鹹香夠味，很推薦。

蚵仔酥

▲這家的炸粉很厲害，非常香酥！蚵仔本身就很肥美鮮甜，但麵衣部分更是驚艷。

龍蝦三明治

這龍蝦三明治一盤260元，上桌看到這麼大一盤覺得很超值！而且裡面的料超多，很扎實，有肉鬆、蔬菜、龍蝦沙拉，加上炸過酥脆的土司，超有飽足感！如果點這個就不需要點炒飯或麵了，可能會太飽。

▲外皮酥脆，內餡飽滿豐富，是一隻手抓不住的份量，女生吃完一塊就很飽了。

剁椒鱸魚

這家的辣都是超級辣，滿滿的辣椒與香蔥，還有麻辣嗆味瀰漫在空氣裡，看到那個紅色湯頭就知道了！鱸魚真的很大一隻，這樣一大盆600多元超可以。

▲隨便撈一塊魚肉都這麼有份量，加了辣椒、香蔥還有月桂葉等調味，椒香味十足。

▲下方吸飽湯汁精華的手工麵條真的好好吃，充滿辣香還帶嚼勁。

我們只有三個人用餐

但這份量應該夠六個人吃了，所以最後還是打包了。而且這一桌總共是1560元，住台北的朋友直呼超便宜！

福龍宮廟口快炒

地址：桃園市中壢區龍岡路三段216號旁

電話：0981－489318

時間：17：00－00：00（周二公休）

出走是為了更深刻回到原來的位置

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