ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

台中「炭火羊排羊肉爐」老饕口碑推薦　吃起來沒有可怕羊騷味

糖糖's 享食生活

糖糖's 享食生活 糖糖's 享食生活

♥記錄美食的一點一滴，分享生活中的小確幸♥

撰文攝影／糖糖's 享食生活、整理／實習記者張宜樺

這間位在台中西區的石桌羊排爐是朋友推薦給糖糖的，地點相當隱密，採用炭火，主打羊排為主的羊肉爐，還有熱呼呼的熱炒及碳烤，生意超級好，只要天氣一冷就會滿座，吃過一次就會愛上這間石桌羊排爐。

▲▼石桌羊排爐主打羊排為主的羊肉爐，還有熱呼呼的現炒及碳烤。（圖／部落客糖糖`s 享食生活授權提供，勿擅自翻攝）

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

▲▼石桌羊排爐主打羊排為主的羊肉爐，還有熱呼呼的現炒及碳烤。（圖／部落客糖糖`s 享食生活授權提供，勿擅自翻攝）

石桌羊排爐位置
石桌羊排爐位在台中西區梅川西路與民族路交叉口，距離台中教育大學不遠，旁邊是間土地公廟，除了路邊停車格，附近也有收費停車場。

▲▼石桌羊排爐主打羊排為主的羊肉爐，還有熱呼呼的現炒及碳烤。（圖／部落客糖糖`s 享食生活授權提供，勿擅自翻攝）

環境介紹
石桌羊排爐的座位是開放式座位區，四周是用棚子拉起來的，如果天氣冷的話會有冷風吹進來，這時候就要趕快喝一碗熱湯暖暖身，桌子真的是石桌，每桌的空間都差不多，大概可以容納六人左右，冬天時生意超級好，建議提前先訂位。

▲▼石桌羊排爐主打羊排為主的羊肉爐，還有熱呼呼的現炒及碳烤。（圖／部落客糖糖`s 享食生活授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼石桌羊排爐主打羊排為主的羊肉爐，還有熱呼呼的現炒及碳烤。（圖／部落客糖糖`s 享食生活授權提供，勿擅自翻攝）

羊排爐 600元
石桌羊排爐一份是600元，份量大概是三人份，裡頭除了羊排，還有玉米、高麗菜、蘿蔔、香菇及貢丸，料還蠻多的，份量很實在。裡頭都是帶骨羊排，雖然帶骨不過燉煮的非常軟嫩又入味，吃起來有點像牛肉，只要輕輕一咬，立刻骨肉分離，肉質真的超級嫩，且沒有可怕的羊騷味，一份大概有15塊左右的羊排。

石桌羊排爐的湯頭喝起來有點像紅燒湯頭，濃郁不死鹹，糖糖忘記跟店家說不要添加味精，湯喝到後面會稍微口渴些。

▲▼石桌羊排爐主打羊排為主的羊肉爐，還有熱呼呼的現炒及碳烤。（圖／部落客糖糖`s 享食生活授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼石桌羊排爐主打羊排為主的羊肉爐，還有熱呼呼的現炒及碳烤。（圖／部落客糖糖`s 享食生活授權提供，勿擅自翻攝）

▲裡頭的高麗菜量給的很大方，口感清脆鮮甜，就連湯頭也可以喝出高麗菜的甜味。

▲▼石桌羊排爐主打羊排為主的羊肉爐，還有熱呼呼的現炒及碳烤。（圖／部落客糖糖`s 享食生活授權提供，勿擅自翻攝）

▲裡頭的貢丸是小貢丸，口感Q彈，吃起來不會有腥味。

▲▼石桌羊排爐主打羊排為主的羊肉爐，還有熱呼呼的現炒及碳烤。（圖／部落客糖糖`s 享食生活授權提供，勿擅自翻攝）

炒飯 70元
石桌羊排爐不只羊排爐好吃，他們家的炒飯也頗厲害的，現場點了一盤，吃飽飯又外帶一份回家，米粒粒粒分明，吃起來帶有鍋氣香，配料很簡單，就肉絲、雞蛋及青蔥炒製，裡頭還添加了些許胡椒，鹹度剛剛好，整體也不會太過油膩。

▲▼石桌羊排爐主打羊排為主的羊肉爐，還有熱呼呼的現炒及碳烤。（圖／部落客糖糖`s 享食生活授權提供，勿擅自翻攝）

菜單
除了招牌羊排爐，夏天也有提供燒酒雞、麻油雞、香菇雞、九尾雞及蒜頭雞，另外還有碳烤及熱炒類，餐點都是現點現做。石桌羊排爐的特色除了是使用羊排外，還有一大特色就是採用炭火加熱，而不是使用瓦斯爐。

▲▼石桌羊排爐主打羊排為主的羊肉爐，還有熱呼呼的現炒及碳烤。（圖／部落客糖糖`s 享食生活授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼石桌羊排爐主打羊排為主的羊肉爐，還有熱呼呼的現炒及碳烤。（圖／部落客糖糖`s 享食生活授權提供，勿擅自翻攝）

石桌羊排爐

地址：台中市西區梅川西路一段104號
電話：04－2301－3879
營業時間：17：00～23：00

＊部落客《糖糖`s 享食生活》現有經營：粉絲團部落格

【你可能也想看】

正宗天津風味改良！煎餅果子融合明太子醬燒牛　台中必吃大份美食
道地北京味兒！台中神秘「碳烤羊腿」採預約制、開胃菜就讓人驚豔
台中人氣炸牛排新推草莓季！炸霜降紐約客緊實多汁　甜點也很厲害

關鍵字： 石桌羊排爐 台中美食 達人美食 美食情報 台灣特色系列 美食雲 糖糖’s 享食生活 台中羊肉爐推薦

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

德國百靈三刀頭旗艦機王 百貨熱銷 買再送旅行盒

推薦閱讀

台中新景點整理！傳統市場大變身、最新火鍋店　還有奶泡貓咖啡廳

台中新景點整理！傳統市場大變身、最新火鍋店　還有奶泡貓咖啡廳

退役「自強號」變身復古火車咖啡廳！車廂尾端還有「隱藏版」座位

退役「自強號」變身復古火車咖啡廳！車廂尾端還有「隱藏版」座位

必比登推薦清水「擀麵」超低調！麵條咬勁十足、沾附醬汁更涮嘴

必比登推薦清水「擀麵」超低調！麵條咬勁十足、沾附醬汁更涮嘴

台中聚餐熱點！平價泰式Google評論4.8顆星、免服務費還有打折

台中聚餐熱點！平價泰式Google評論4.8顆星、免服務費還有打折

曼谷體感溫度恐飆破52°C！泰國今年至少30人中暑喪生

曼谷體感溫度恐飆破52°C！泰國今年至少30人中暑喪生

中橫東段落石高峰期　合歡山賞花由西部進入

中橫東段落石高峰期　合歡山賞花由西部進入

東南亞知名悅榕集團疫後首度抵台中　宣傳普吉島旅遊

東南亞知名悅榕集團疫後首度抵台中　宣傳普吉島旅遊

台南捷運藍線環評通過　擬2031通車

台南捷運藍線環評通過　擬2031通車

福岡最新Snow Peak奢華露營開幕

福岡最新Snow Peak奢華露營開幕

明年合約到期！漢來海港敦化店將熄燈

明年合約到期！漢來海港敦化店將熄燈

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

住飯店3天2夜「每人每晚675」送早餐

明年合約到期！漢來海港敦化店將熄燈

台北老爺Buffet餐廳4/26重新開幕

城市版「花園咖啡館」在花博！

嘉義梅山「6處景點＆美食」旅遊提案

日本環球任天堂世界新園區延後開幕

住礁溪捷絲旅每人1125元起

漢來海港甜點季明天登場

台灣人氣手搖杯吃茶三千插旗北加州

台南捷運藍線環評通過　擬2031通車

熱門行程

2024探旅新北定向越野 開啟城市探險之旅！

尋找驚喜與冒險，探索新北之美。穿越山水間，感受地方風情。立即報名，開啟精彩探險之旅！

享受桃園異國饗宴，感受在地風情，體驗特有文化

桃園異國慶典開跑！展現地方魅力、特色活動及美食一應俱全，讓您沈浸於傳統及歡樂之中

最新新聞更多

曼谷體感溫度恐飆破52°C！泰國今年至少30人中暑喪生

中橫東段落石高峰期　合歡山賞花由西部進入

東南亞知名悅榕集團疫後首度抵台中　宣傳普吉島旅遊

台南捷運藍線環評通過　擬2031通車

福岡最新Snow Peak奢華露營開幕

明年合約到期！漢來海港敦化店將熄燈

東京漢堡排「嘉」抽2人同行免費吃

日本藝術大師大卷伸嗣作品　南港驚喜展出

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366