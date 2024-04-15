台中「炭火羊排羊肉爐」老饕口碑推薦　吃起來沒有可怕羊騷味

♥記錄美食的一點一滴，分享生活中的小確幸♥

撰文攝影／糖糖's 享食生活、整理／實習記者張宜樺

這間位在台中西區的石桌羊排爐是朋友推薦給糖糖的，地點相當隱密，採用炭火，主打羊排為主的羊肉爐，還有熱呼呼的熱炒及碳烤，生意超級好，只要天氣一冷就會滿座，吃過一次就會愛上這間石桌羊排爐。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram



石桌羊排爐位置

石桌羊排爐位在台中西區梅川西路與民族路交叉口，距離台中教育大學不遠，旁邊是間土地公廟，除了路邊停車格，附近也有收費停車場。

環境介紹

石桌羊排爐的座位是開放式座位區，四周是用棚子拉起來的，如果天氣冷的話會有冷風吹進來，這時候就要趕快喝一碗熱湯暖暖身，桌子真的是石桌，每桌的空間都差不多，大概可以容納六人左右，冬天時生意超級好，建議提前先訂位。

羊排爐 600元

石桌羊排爐一份是600元，份量大概是三人份，裡頭除了羊排，還有玉米、高麗菜、蘿蔔、香菇及貢丸，料還蠻多的，份量很實在。裡頭都是帶骨羊排，雖然帶骨不過燉煮的非常軟嫩又入味，吃起來有點像牛肉，只要輕輕一咬，立刻骨肉分離，肉質真的超級嫩，且沒有可怕的羊騷味，一份大概有15塊左右的羊排。

石桌羊排爐的湯頭喝起來有點像紅燒湯頭，濃郁不死鹹，糖糖忘記跟店家說不要添加味精，湯喝到後面會稍微口渴些。

▲裡頭的高麗菜量給的很大方，口感清脆鮮甜，就連湯頭也可以喝出高麗菜的甜味。

▲裡頭的貢丸是小貢丸，口感Q彈，吃起來不會有腥味。

炒飯 70元

石桌羊排爐不只羊排爐好吃，他們家的炒飯也頗厲害的，現場點了一盤，吃飽飯又外帶一份回家，米粒粒粒分明，吃起來帶有鍋氣香，配料很簡單，就肉絲、雞蛋及青蔥炒製，裡頭還添加了些許胡椒，鹹度剛剛好，整體也不會太過油膩。

菜單

除了招牌羊排爐，夏天也有提供燒酒雞、麻油雞、香菇雞、九尾雞及蒜頭雞，另外還有碳烤及熱炒類，餐點都是現點現做。石桌羊排爐的特色除了是使用羊排外，還有一大特色就是採用炭火加熱，而不是使用瓦斯爐。

石桌羊排爐

地址：台中市西區梅川西路一段104號

電話：04－2301－3879

營業時間：17：00～23：00

＊部落客《糖糖`s 享食生活》現有經營：粉絲團、部落格

【你可能也想看】

►正宗天津風味改良！煎餅果子融合明太子醬燒牛 台中必吃大份美食

►道地北京味兒！台中神秘「碳烤羊腿」採預約制、開胃菜就讓人驚豔

►台中人氣炸牛排新推草莓季！炸霜降紐約客緊實多汁 甜點也很厲害