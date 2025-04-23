一支烤玉米才賣60元！炭烤來回刷上秘製醬汁　彰化飄香45年古早味

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撰文攝影／橘子狗愛吃糖、整理／實習記者陳品勻

超古早味碳烤玉米是某次來員林吃桂林四神湯，無意間走到南昌路看到「烤玉米60元」的牌子，心想著「好便宜啊！」，就半信半疑地走過來買了三支。沒想到原來是家在地45年老攤，在地人稱員林中正郵局烤玉米，因為本來是擺在郵局前後來才搬到這。旁邊還有非常受歡迎的排隊水煎包，跟一台發財車也賣碳烤玉米，競爭好激烈！不過超古早味碳烤玉米闆娘還蠻親切的，烤得也不錯，吃過以後還回來買了好幾次。

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店面位置

一支烤玉米只要60元

對於一個愛吃碳烤玉米的人來說，秤重的台灣土玉米烤完要價80－120元可以說是司空見慣，所以遠遠的看到攤位前貼著「每支60元」讓我好奇的Google了一下這家店的資料，好像以前是開在郵局前面，後來搬到現在南昌路上的位置，每天下午一點開始營業到晚上九點，雖然不像隔壁水煎包一直有人在排隊，但上門買的客人也不少，有的人還一次就點個五六七八支的。

每支價格固定

攤位上堆滿了好多糯米玉米，前面是生玉米，後面是有先預烤過一次／水煮過的，旁邊還擺了個電子秤，本來我以為還是要先秤重的，但原來只是要用來秤水煮花生的，每支玉米都是固定價格。口味也都是固定，頂多有加不加辣的選擇。

使用純木炭炭烤

烤爐是完全用純木炭炭烤的方式，糯米玉米會先水煮過再預烤一次，而且也像別家傳統烤土玉米那樣邊烤邊刷再涮醬，然後再抹醬這樣反覆操作，這樣的烤出來的玉米味道比較夠，也比一支35元的旋轉烤玉米那種都好吃很多。

菜單價格

價格這部分蠻有趣的，因為我看網路上多篇食記都是50元，但我去年來買一支是70元。可是這兩天再來買一支卻變成只要60元，很少看到有價格上漲還會降價的。

每支60元

畢竟一支60元，加上用的是糯米玉米，所以玉米大小尺寸上當然會比土玉米小一點。不過可以看到整根玉米上醬相當厚又均勻，整根玉米上面的每顆玉米依舊相當飽滿，但是醬汁在反覆涮烤的過程已經有入味，如果加上辣醬總共有四種醬料塗抹。

外層帶點焦醬香與炭香，咬下去軟中帶Q但不會太軟，秘製醬汁的鹹香（裡面有種香氣應該是豬油香），醬味重但不鹹膩，似乎也有花生醬香氣？總之以烤糯米玉米來說，這家超古早味碳烤玉米算是有出色的一家很值得來買！

用餐心得

雖然用的是糯米玉米，不過相當用心的傳統烤法跟特製醬料，還是讓它有著不同於許多平價烤玉米的好味道，價位不貴醬料好吃，有來員林除了吃吃米糕沙茶麵以外，這家超古早味碳烤玉米也蠻推薦可以來試試。

超古早味碳烤玉米

地址：彰化縣員林市南昌路41-5號

營業時間：13：00－21：00

電話：0932－546053

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