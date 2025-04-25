ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

小福利調整餐價「3方案自由選」　火鍋吃到飽最低700元有找

▲火鍋吃到飽700元有找！小福利餐自由選擇。（圖／饗賓餐旅提供）

▲小福利用餐有3種方案自由選，火鍋吃到飽最低700元有找。（圖／饗賓餐旅提供）

記者黃士原／台北報導

「小福利麻辣鍋」是饗賓餐旅集團旗下火鍋吃到飽品牌，除了無限供應肉品與各式海鮮，自助餐檯上還有多種熟食可以吃到飽，4月23日起調整餐期價格，最低698元就能吃到飽。

小福利麻辣鍋主打火鍋吃到飽，也被網友稱為「火鍋版饗食天堂」，經典麻辣湯底糅合26種中藥材，無限供應的肉片包含熟成和牛極霜、美國無骨牛小排、安格斯黑牛等8款，另有特選白蝦、鮮嫩蟹腳、彈嫩烏鯉魚片。自助餐檯上還有多種熟食吃到飽，包含各種炸物、日式職人握壽司與甜點。

▲▼小福利調整餐價「3方案自由選」　火鍋吃到飽最低700元有找。（圖／饗賓餐旅提供）

▲自助餐檯上還有多種熟食吃到飽。（圖／饗賓餐旅提供）

小福利麻辣鍋日前公告，4月23日起調整餐期與價格，平日全時段有698元的經典澎湃、898元的頂級和牛兩種方案可選，假日全時段有898元的頂級和牛、豪華海陸兩種任選，下午餐則是多一個698元的經典澎湃方案，相較於原本平日午餐每人798元、平日晚餐898元、假日998元，如果選擇最低方案，民眾等於省下100元至200元。

▲火鍋吃到飽700元有找！小福利餐自由選擇。（圖／饗賓餐旅提供）

▲自助餐檯新增「現炸厚切牛肉三明治」。（圖／饗賓餐旅提供）

經典澎湃、頂級和牛、豪華海陸3種方案都能享用自助吧，從壽司、炸物、熱食、甜點到冰淇淋都能吃到飽，最大的差別在於無限供應的肉品與海鮮，頂級和牛比經典澎湃多了澳洲和牛、澳洲安格斯黑牛、野生草蝦、東石鮮蚵，豪華海陸則又多了美國無骨牛小排、美國CAB安格斯黑牛、天使紅蝦、小卷。此外，每個餐價都能用268元加購「極選活凍岩龍蝦」1隻。

▲身分證中1碼，「圍圍爐爐」免費升級海陸放題。（圖／記者黃士原攝）

另外，在雙北及桃園擁有3家分店的「圍圍爐爐」，日前推出限時優惠，5月20日前，身分證字號中含有「520」任一數字者，即可享有基本放題免費升級海陸放題，干貝、澳洲和牛、美國牛小排無限吃到飽。

圍圍爐爐主打火鍋吃到飽，799元起的基本放題可享美澳牛肉、各式海鮮、火鍋料、蔬菜、飲品、冰淇淋無限供應，899元起海陸放題方案可以吃到澳洲和牛、西班牙伊比利豬等高級食材，如果想要品嚐日本A5和牛，最低餐價為1199元（和牛放題方案）。

關鍵字： 美食雲 小福利 吃到飽 火鍋吃到飽

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

【還兇偶】賓士貓踏進廁所被爸發現趕離！　下秒聽呼喚生氣不理

推薦閱讀

士林「20種孤挺花、繡球花」免費賞

士林「20種孤挺花、繡球花」免費賞

三貂角燈塔迎向點燈90週年　本月底展開草地音樂會等系列活動

三貂角燈塔迎向點燈90週年　本月底展開草地音樂會等系列活動

東京最新「吉伊卡哇樂園」今年開幕

東京最新「吉伊卡哇樂園」今年開幕

桃園「宇內溪溫泉區」明起試營運

桃園「宇內溪溫泉區」明起試營運

小福利調整餐價「3方案自由選」

小福利調整餐價「3方案自由選」

高雄第2座動物園拼年底開幕

高雄第2座動物園拼年底開幕

澎湖國際海上花火節4／28試放場登場

澎湖國際海上花火節4／28試放場登場

開箱／澳洲浴火重生的百年美術館

開箱／澳洲浴火重生的百年美術館

馬來西亞「樂高迷你花園」4／28開幕

馬來西亞「樂高迷你花園」4／28開幕

麵屋一燈插旗台北統一時代抽機票

麵屋一燈插旗台北統一時代抽機票

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

士林「20種孤挺花、繡球花」免費賞

5／1炭烤豬肋排買一送一

美登利官方再公布台中店訂位候位須知

超萌「史努比公仔」現身澎湖5大景點

士林廚房6/30前加菜不加價

北海岸「6處野百合」盛放！美到5月底

新北「4座特色公園」帶孩放電

新北河濱蝶戀季升級！有音樂會、市集

人氣豬排店勞動節優惠連推6天

甜點控衝了！身分證有「101」送曲奇餅

熱門行程

2025龍岡米干節 走進異域文化的磅礴盛宴

4/19-4/27體驗金三角異域風情，品味道地米干美食，感受潑水祈福與火把狂歡的熱情

最新新聞更多

士林「20種孤挺花、繡球花」免費賞

三貂角燈塔迎向點燈90週年　本月底展開草地音樂會等系列活動

東京最新「吉伊卡哇樂園」今年開幕

桃園「宇內溪溫泉區」明起試營運

小福利調整餐價「3方案自由選」

高雄第2座動物園拼年底開幕

澎湖國際海上花火節4／28試放場登場

開箱／澳洲浴火重生的百年美術館

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366