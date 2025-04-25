小福利調整餐價「3方案自由選」　火鍋吃到飽最低700元有找

▲小福利用餐有3種方案自由選，火鍋吃到飽最低700元有找。（圖／饗賓餐旅提供）

記者黃士原／台北報導

「小福利麻辣鍋」是饗賓餐旅集團旗下火鍋吃到飽品牌，除了無限供應肉品與各式海鮮，自助餐檯上還有多種熟食可以吃到飽，4月23日起調整餐期價格，最低698元就能吃到飽。

小福利麻辣鍋主打火鍋吃到飽，也被網友稱為「火鍋版饗食天堂」，經典麻辣湯底糅合26種中藥材，無限供應的肉片包含熟成和牛極霜、美國無骨牛小排、安格斯黑牛等8款，另有特選白蝦、鮮嫩蟹腳、彈嫩烏鯉魚片。自助餐檯上還有多種熟食吃到飽，包含各種炸物、日式職人握壽司與甜點。

▲自助餐檯上還有多種熟食吃到飽。（圖／饗賓餐旅提供）

小福利麻辣鍋日前公告，4月23日起調整餐期與價格，平日全時段有698元的經典澎湃、898元的頂級和牛兩種方案可選，假日全時段有898元的頂級和牛、豪華海陸兩種任選，下午餐則是多一個698元的經典澎湃方案，相較於原本平日午餐每人798元、平日晚餐898元、假日998元，如果選擇最低方案，民眾等於省下100元至200元。

▲自助餐檯新增「現炸厚切牛肉三明治」。（圖／饗賓餐旅提供）

經典澎湃、頂級和牛、豪華海陸3種方案都能享用自助吧，從壽司、炸物、熱食、甜點到冰淇淋都能吃到飽，最大的差別在於無限供應的肉品與海鮮，頂級和牛比經典澎湃多了澳洲和牛、澳洲安格斯黑牛、野生草蝦、東石鮮蚵，豪華海陸則又多了美國無骨牛小排、美國CAB安格斯黑牛、天使紅蝦、小卷。此外，每個餐價都能用268元加購「極選活凍岩龍蝦」1隻。

▲身分證中1碼，「圍圍爐爐」免費升級海陸放題。（圖／記者黃士原攝）

另外，在雙北及桃園擁有3家分店的「圍圍爐爐」，日前推出限時優惠，5月20日前，身分證字號中含有「520」任一數字者，即可享有基本放題免費升級海陸放題，干貝、澳洲和牛、美國牛小排無限吃到飽。

圍圍爐爐主打火鍋吃到飽，799元起的基本放題可享美澳牛肉、各式海鮮、火鍋料、蔬菜、飲品、冰淇淋無限供應，899元起海陸放題方案可以吃到澳洲和牛、西班牙伊比利豬等高級食材，如果想要品嚐日本A5和牛，最低餐價為1199元（和牛放題方案）。