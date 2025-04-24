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月底救星！桃園便當店內用吃到飽只要70元　加30元再多一隻大雞腿

民宿女王芽月

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我是芽月 一個台南女兒 我習慣用吃來了解這個世界 現在~我用文字把幸福的滋味說給你聽

▲▼桃園龍潭美食-鵝有雞燴龍元店-月底救星來了，內用一人只要70元也太佛心了吧！（圖／部落客芽月授權提供）

撰文攝影／民宿女王芽月、整理／實習記者陳莉玟

最近龍潭的炸全雞便當店「鵝有雞燴」又有新活動了！內用居然一個人最便宜70元起吃到飽，有10多樣的菜色任你吃，有薯條、披薩、炒麵等等，還有兩款飲料可以盡情的喝！如果再加個主菜，大雞腿便當只要100元，平假日均一價，大家快點衝一波！

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▲▼桃園龍潭美食-鵝有雞燴龍元店-月底救星來了，內用一人只要70元也太佛心了吧！（圖／部落客芽月授權提供）

70元吃到飽

▲▼桃園龍潭美食-鵝有雞燴龍元店-月底救星來了，內用一人只要70元也太佛心了吧！（圖／部落客芽月授權提供）

▲只限內用，不能打包外帶，最重要的是他們還不限時！

菜單

▲▼桃園龍潭美食-鵝有雞燴龍元店-月底救星來了，內用一人只要70元也太佛心了吧！（圖／部落客芽月授權提供）

▲菜單有點變動，店長說如果沒有主菜的話，內用就是70元吃到飽。如果是點圖片上的便當，則是以圖片上的價格計算。

▲▼桃園龍潭美食-鵝有雞燴龍元店-月底救星來了，內用一人只要70元也太佛心了吧！（圖／部落客芽月授權提供）

▲▼桃園龍潭美食-鵝有雞燴龍元店-月底救星來了，內用一人只要70元也太佛心了吧！（圖／部落客芽月授權提供）

▲▼桃園龍潭美食-鵝有雞燴龍元店-月底救星來了，內用一人只要70元也太佛心了吧！（圖／部落客芽月授權提供）

菜色
架上固定會有差不多11種熱菜，每天的菜色都不一定，就看當下老闆準備的食材是多少。但會有一個是瓜仔肉，那個就是要給客人食用的滷肉。我吃到的有奶油雞、番茄炒蛋、炒冬粉，青菜的部份大概有三到四樣。

▲▼桃園龍潭美食-鵝有雞燴龍元店-月底救星來了，內用一人只要70元也太佛心了吧！（圖／部落客芽月授權提供）

▲▼桃園龍潭美食-鵝有雞燴龍元店-月底救星來了，內用一人只要70元也太佛心了吧！（圖／部落客芽月授權提供）

▲▼桃園龍潭美食-鵝有雞燴龍元店-月底救星來了，內用一人只要70元也太佛心了吧！（圖／部落客芽月授權提供）

▲▼桃園龍潭美食-鵝有雞燴龍元店-月底救星來了，內用一人只要70元也太佛心了吧！（圖／部落客芽月授權提供）

▲瓜仔肉的鹹度高了點，裡面的肉燥蠻多的，不是只有湯湯水水。

▲▼桃園龍潭美食-鵝有雞燴龍元店-月底救星來了，內用一人只要70元也太佛心了吧！（圖／部落客芽月授權提供）

▲奶油雞還蠻不錯的，就是小朋友會很喜歡的奶油通心粉。

▲▼桃園龍潭美食-鵝有雞燴龍元店-月底救星來了，內用一人只要70元也太佛心了吧！（圖／部落客芽月授權提供）

▲▼桃園龍潭美食-鵝有雞燴龍元店-月底救星來了，內用一人只要70元也太佛心了吧！（圖／部落客芽月授權提供）

▲還有薯條跟披薩也是吃到飽！老闆說披薩有四種口味，就是隨機烤出來給客人拿取，是十吋的薄披薩，還不錯吃。

▲▼桃園龍潭美食-鵝有雞燴龍元店-月底救星來了，內用一人只要70元也太佛心了吧！（圖／部落客芽月授權提供）

▲▼桃園龍潭美食-鵝有雞燴龍元店-月底救星來了，內用一人只要70元也太佛心了吧！（圖／部落客芽月授權提供）

▲▼桃園龍潭美食-鵝有雞燴龍元店-月底救星來了，內用一人只要70元也太佛心了吧！（圖／部落客芽月授權提供）

▲除了白飯之外，也有炒麵跟雞爪可以拿，通通都是吃到飽。我後來有拿了一些炒麵來吃，好好吃！

內用區裡面還有兩種飲料無限暢飲，沒有湯品，但我覺得以一個人70元吃到飽，而且又不收服務費、也不限時來說，算是相當佛心了。

▲▼桃園龍潭美食-鵝有雞燴龍元店-月底救星來了，內用一人只要70元也太佛心了吧！（圖／部落客芽月授權提供）

▲▼桃園龍潭美食-鵝有雞燴龍元店-月底救星來了，內用一人只要70元也太佛心了吧！（圖／部落客芽月授權提供）

▲烘碗機旁邊還有辣菜脯跟辣椒醬可以自行添加，吃便當就是要加這種好吃的辣菜脯！

如果跟我一樣沒有主菜就覺得少了什麼的話，可以考慮加個主菜，像我是直接點9兩重的炸大雞腿便當跟豬肋排便當，這兩個都是一百塊，等於我再往上加30元，就有大雞腿可以吃，也可以選擇90元的蒜香排骨便當！

▲▼桃園龍潭美食-鵝有雞燴龍元店-月底救星來了，內用一人只要70元也太佛心了吧！（圖／部落客芽月授權提供）

▲▼桃園龍潭美食-鵝有雞燴龍元店-月底救星來了，內用一人只要70元也太佛心了吧！（圖／部落客芽月授權提供）

▲番茄炒蛋還蠻好吃的，冬粉也不錯但有點鹹。

▲▼桃園龍潭美食-鵝有雞燴龍元店-月底救星來了，內用一人只要70元也太佛心了吧！（圖／部落客芽月授權提供）

▲▼桃園龍潭美食-鵝有雞燴龍元店-月底救星來了，內用一人只要70元也太佛心了吧！（圖／部落客芽月授權提供）

▲▼桃園龍潭美食-鵝有雞燴龍元店-月底救星來了，內用一人只要70元也太佛心了吧！（圖／部落客芽月授權提供）

▲▼桃園龍潭美食-鵝有雞燴龍元店-月底救星來了，內用一人只要70元也太佛心了吧！（圖／部落客芽月授權提供）

▲▼桃園龍潭美食-鵝有雞燴龍元店-月底救星來了，內用一人只要70元也太佛心了吧！（圖／部落客芽月授權提供）

▲豬肋排是我這次第一次吃到，煮得相當透軟，好嫩！

▲▼桃園龍潭美食-鵝有雞燴龍元店-月底救星來了，內用一人只要70元也太佛心了吧！（圖／部落客芽月授權提供）

▲目前吃到飽的活動只有龍元店有！

▲▼桃園龍潭美食-鵝有雞燴龍元店-月底救星來了，內用一人只要70元也太佛心了吧！（圖／部落客芽月授權提供）

鵝有雞燴龍元店

地址：桃園市龍潭區龍元路23號
電話：0930－631657
營業時間：11：00－19：30（周一公休）

＊部落客《民宿女王芽月》現有經營：粉絲團部落格

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