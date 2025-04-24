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美登利台中店改吃到飽爆紅　官方再公布預約、候位及用餐須知

▲美登利台中店改吃到飽爆紅　官方再公布預約、候位及用餐須知。（圖／取自日本美登利壽司台灣臉書）

▲美登利台中店改吃到飽爆紅。（圖／取自日本美登利壽司台灣臉書）

記者黃士原／台北報導

「美登利」台中LaLaport店4月9日起調整為吃到飽型態，超過70種現點現做壽司無限供應，馬上引起民眾搶吃、一位難求，官方臉書粉專今日也整理訂位、候位及用餐須知，同時也提醒台北大安店只提供單點，並非吃到飽門市。

美登利台中LaLaport店改成吃到飽門市後大受歡迎，官方臉書粉專今日早上整理訂位、候位及用餐須知。線上訂位開放2周內名額，每日凌晨12點開放新的一天訂位，不接受電話訂位、現場訂位，當天座位只會保留10分鐘，逾時釋出給現場候位客人。

▲美登利台中店改吃到飽爆紅　官方再公布預約、候位及用餐須知。（圖／取自日本美登利壽司台灣臉書）

▲除了壽司，自助吧的日式炸物、燒烤、冷盤、沙拉、甜點冰品也都可以無限取用。

美登利也提到，現場候補不會發放號碼牌或登記資料，以現場排隊順序為主，每次所能提供的座位數有所不同，且不保證一定會有座位。

美登利台中LaLaport店吃到飽費用平日午餐每人980元，平日晚餐及假日午、晚餐都是1180元，用餐時間為90分鐘，平板點餐時間為前80分鐘，供應超過70種現點現做壽司，每人每次點餐最多5品（2人則為10品，以此類推），餐點上齊後即可點下一輪，自助吧的日式炸物、燒烤、冷盤、沙拉、甜點冰品也都可以無限取用。為了防止浪費，結帳時剩餘食材超過250g，則酌收食材費用250元，同時不提供打包外帶服務。

▲饗食天堂南部3家分店供應雪蟹腳吃到飽。（圖／饗賓提供）

另外，雪蟹在日本又稱松葉蟹，肉質比其他蟹類還要紮實飽滿，是許多老饕心中的最愛。饗食天堂台南西門店、高雄夢時代店、高雄三多店原本4月起供應雪蟹腳吃到飽，由於推出後大受好評，因此活動延長到5月9日，台南西門店、高雄夢時代店平日午、晚餐吃得到，高雄三多店則是再增加假日午、晚餐時段。

關鍵字： 美食雲 美登利 壽司吃到飽

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