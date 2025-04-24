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甜點控衝了！身分證有「101」送曲奇餅　日本大福品牌推抺茶口味

▲伴手禮名店COOKIE886。（圖／COOKIE886提供）

▲COOKIE886「國際版綜合口味曲奇」。（圖／COOKIE886提供）

記者黃士原／台北報導

伴手禮名店COOKIE886日前正式進駐台北101購物中心，慶祝新櫃開幕，品牌推出數字對對碰活動， 4月26日當天前101位民眾、身分證或護照字號中有101數字，即可免費獲得綜合口味曲奇1盒，對中任2碼，則可享單次消費88折優惠。

▲伴手禮名店COOKIE886。（圖／COOKIE886提供）

▲伴手禮名店COOKIE886進駐台北101。（圖／COOKIE886提供）

COOKIE886曲奇因原料單純、入口即化，曾獲得「日本國際伴手禮」設計競賽三金殊榮、及台灣烘焙大賞TOP30肯定，品牌上市5年已賣出近200萬盒商品。為深耕國際觀光客市場，4月22日正式進駐最具觀光指標的台北101購物中心，慶祝新櫃開幕，品牌推出數字對對碰活動，4月26日當天前101位民眾、身分證或護照字號中有101數字（不需連號），即可免費獲得國際版綜合口味曲奇1盒，4月26日至28日對中任2碼（如11、10），則可享單次消費88折優惠。

▲金田屋迎接母親節到來，4月29日推出新口味「抹茶蒙布朗大福」。（圖／記者黃士原攝）

另外，日本銀座水果大福店「金田屋」迎接母親節到來，4月29日推出新口味「抹茶蒙布朗大福」，以日本抹茶香為基底，內餡藏入口感飽滿的紅豆，頂部點綴輕烘處理的蔓越莓與櫻桃番茄果肉，帶出自然果香與微酸滋味。

金田屋同時推出台灣限定、限量的「六韻藏心」母親節禮盒，以6款經典大福傳遞節日心意，分別是葡萄、蘋果、鳳梨、栗子、紫薯，以及首次登場抹茶口味。

▲晶華酒店再度攜手KITCHEN205開賣全新「莓果爆漿巴斯克」。（圖／晶華酒店提供）

台北晶華酒店再度找來「KITCHEN205」合作推出2款全新蛋糕，採用美國加州Petro品種的草莓做為主角，首推全新「莓果爆漿巴斯克」，選用奶油乳酪、新鮮白乳酪、馬斯卡彭起司烤製成起司蛋糕，蛋糕面的周圍擠上鮮奶油，再於蛋糕中心填滿莓果醬，果醬是以6比4的比例混合草莓及覆盆莓手工煮製而成，一刀切下上層果醬就會如同瀑布流下淋滿蛋糕體，視覺效果滿分，6吋售價1980元。

關鍵字： 美食雲 美食優惠 COOKIE886 金田屋

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