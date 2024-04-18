台中首創「黑蜆蛤蠣休肝鍋」鮮甜滿足！還能喝到馬祖新村桂花奶茶

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撰文攝影／糖糖's 享食生活、整理／實習記者黃是瑀

人氣火鍋韋爐復刻食鍋推出新品了，台中首間黑蜆蛤蠣休肝鍋，湯頭更鮮更甜，這次韋爐復刻食鍋改掉以往使用的古早味阿嬤炒鍋，而是採用個人鍋方式，還有提供個人鴛鴦鍋，一個人也能獨享兩種湯頭。

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韋爐復刻食鍋台中公益店位置

韋爐復刻食鍋台中公益店位在台中公益路二段與大通街交叉口，靠近惠中路這邊，近林新醫院、台中森林公園、台中捷運水安宮站，附近也有公車站牌及Ubike，附近除了路邊停車格，韋爐復刻食鍋台中公益店最近也有再規畫專屬停車場，交通非常便利。

▲韋爐復刻食鍋台中公益店裝潢以家中圍爐的概念，打造質感又時尚的用餐環境，溫馨舒適的氛圍，給大家宛如賓至如歸的感覺。

韋爐復刻食鍋台中公益店環境

韋爐復刻食鍋台中公益店的座位區是採半開放的包廂式座位，之前是共鍋，現在均改為單人鍋，空間寬敞舒適，有四到六人的座位區，非常適合多人聚餐，另外也有提供包廂的座位區。

韋爐復刻食鍋台中公益店飲料自助吧

韋爐復刻食鍋台中公益店的飲品選擇性也非常多樣化，有茶類、果汁、咖啡等，厲害的是這裡竟然還可以喝到馬祖新村的桂花奶茶，讓你無限暢飲。

韋爐復刻食鍋台中公益店冰品自助吧

韋爐復刻食鍋台中公益店冰品區採自助取用，無限量供應，除了比較傳統式的冰品外，還與台中知名人氣網紅店I’m Talato 塔拉朵義式冰淇淋結合，每天會推出4種口味，口味依現場為主。

韋爐復刻食鍋台中公益店醬料區

韋爐復刻食鍋台中公益店的醬料區在門口進來的左手邊，除了個人喜好做調配外，牆面上也有推薦的沾醬方法給大家參考，其中如果有點麻辣鍋的朋友，糖糖超推薦後一種沾醬「麻辣油碟」，是可以讓麻辣鍋吃起來更加順口解膩。

韋爐復刻食鍋台中公益店菜單

阿母滷肉飯20元

韋爐復刻食鍋的副食除了冬粉、王子麵、白飯及雞蛋，還可加價升級成讚岐烏龍麵或阿母滷肉飯，這邊推薦韋爐復刻食鍋的阿母滷肉飯，這裡的滷肉飯不是肥滋滋的那種，而是比較偏南部的肉燥飯，鹹香中帶點微甜，裡頭還有脆脆的醬瓜子，超涮嘴。

季節蔬菜盤

韋爐復刻食鍋的菜盤還蠻豐富的，裡頭包含高麗菜、青江菜、番茄、櫛瓜、黑木耳、板豆腐、芋頭貢丸、蛤蜊、鮮蝦、手工蛋餃、玉米、金針菇、蟹肉棒及龍蝦沙拉球等豐富食材。

黑蜆蛤蠣休肝鍋120元

台中首間黑蜆蛤蠣休肝鍋就在韋爐復刻食鍋，以柴魚昆布高湯為基底，加入大量黑蜆及蛤蜊，用湯匙一撈滿滿都是料，蛤蜊肉質肥美鮮甜，蛤蜊控必點。

▲比起一般的蜆鍋，韋爐復刻食鍋的黑蜆蛤蠣休肝鍋湯頭喝起來更加鮮甜，且沒有腥味，只要喝上一口就會愛上。

翼板牛鍋650元（半份加購價149元）

翼板部位位於牛肩胛部，屬於下肩胛底板肉和肩胛小排之間的精肉，肉質厚實，油花細緻，將肉片涮至約七分熟，肉質多汁鮮嫩，吸附著濃郁湯頭，讓人越吃越香。

全橡樹伊比利扇子豬鍋700元（半份加購價199元）

全橡樹伊比利扇子豬取自伊比利豬腹部最精華的部位，有著美美的大理石紋油花，油花豐富，肉質鮮嫩帶爽脆口感，香氣非常濃厚。

海鮮總匯＆安格斯無骨牛小排1360元

海鮮總匯裡頭包含鯛魚、鱸魚、生食級干貝、蛤蜊、象拔蚌、白蝦及草蝦，看起來超澎派，海鮮都非常新鮮，厲害的是裡頭的草蝦店家已經貼心去好蝦殼了。

▲無骨牛小排建議涮個5秒，約五分熟就可以享用囉，粉嫩的色澤，肉質軟嫩又多汁，富有濃郁的牛肉香氣，讓人越吃越香。

綜合魚片鍋 400元

喜歡吃魚的朋友，韋爐復刻食鍋也有推出綜合魚片鍋，裡頭包含鱸魚、鯛魚及鮭魚三種魚類，魚肉細緻鮮甜，鮮味十足。

起司牛肉丸 129元

丸類部份糖糖超推韋爐復刻食鍋的起司牛肉丸，別看他外表很普通，煮熟後咬下去可是會噴汁爆漿的呢！牛肉香氣濃厚，伴隨著起司的香氣，吃上一顆就會忍不住想再吃第二顆。

現翠手搖飲

▲除了現場飲品自助吧，韋爐復刻食鍋現在還有神秘活動免費贈送特製的現翠手搖飲，口味不輸外面的手搖店。



整體感想

台中首間黑蜆蛤蠣休肝鍋就在韋爐復刻食鍋，滿滿黑蜆加上新鮮蛤蜊，用料實在，湯頭更是鮮甜好喝，和牛半份加價只要450元超划算，一人來還能獨享鴛鴦鍋，最低只要320元起享飲料、咖啡、古早味冰品、I’m Talato 塔拉朵義式冰淇淋自助吧吃到飽。

韋爐復刻食鍋 – 台中公益店

地址：台中市南屯區公益路二段387號

電話：（04）－2252－6222

營業時間：11：30－23：30

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