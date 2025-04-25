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內門觀光休閒園區拚年底開幕！打造高雄第2座動物園　亮點先看

▲▼高雄內門觀光休閒園區。（圖／翻攝自高雄旅遊網官網）

▲新景點「內門觀光休閒園區」力拼年底開放，成為高雄第二座動物園。（圖／翻攝自高雄旅遊網官網）

記者蔡玟君／台北報導

高雄即將有第二座動物園！全新「內門觀光休閒園區」預計將於今年底全面開放，將結合餐飲、原生動物區、水鳥生態，甚至有叢林體驗，打造成東高雄特色景點，並可串連旗山、美濃發展觀光。

壽山動物園表示，「內門觀光休閒園區」佔地近12公頃，朝今年年底全面對外開放為目標進行工程中，預計園內可看到的動物生態會與壽山動物園做出區隔，提供新亮點，而詳細園區規劃則有待日後公布。

▲▼高雄內門觀光休閒園區。（圖／翻攝自高雄旅遊網官網）

▲▼內門觀光休閒園區模擬圖。（圖／翻攝自高雄旅遊網官網）

▲▼高雄內門觀光休閒園區。（圖／翻攝自高雄旅遊網官網）

根據高雄市政府過去公布計劃指出，「內門觀光休閒園區」設計上共有4大特色，包括結合「溫和動物區」與「生物多樣性區」提供遊客與動物零距離遊憩體驗；並設置全台首個特有種「原生植物園」，融合「原生動物區」及「水鳥生態區」，營造原生動植物生態秘境；另空間上則導入內門宋江藝陣文化精神，打造宋江「內維治安，外禦入侵」在地特色建築；最後則搭配現地特有高低起伏地形，引入飛越叢林體驗設施，提供遊客多樣性山林體驗。

▲▼高雄內門觀光休閒園區。（圖／翻攝自高雄旅遊網官網）

▲也有叢林體驗。（圖／翻攝自高雄旅遊網官網）

▲▼高雄內門觀光休閒園區。（圖／翻攝自高雄旅遊網官網）

▲建築將融入宋江陣概念。（圖／翻攝自高雄旅遊網官網）

開放後，旅客可與鄰近的田寮月世界、旗山、美濃一起安排觀光，也成為東高雄區域觀光「東高慢食旅」三軸線旅遊帶最具特色景點之一。

關鍵字： 高雄旅遊 內門觀光休閒園區 親子旅遊 寵物旅遊

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